Czas pracy w 2021 – tabela wymiaru czasu pracy

Maksymalna liczba godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracującym wynosi, zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy 40 godzin tygodniowo – czyli po 8 dziennie. Jak określić wymiar czasu pracy w 2021 r.? Sprawdź, ile dni trzeba będzie przepracować w tym roku i kiedy wykorzystać dni wolne, by pójść na dłuższy urlop.

Wymiar czasu pracy określa się w oparciu o art. 129 § 1 Kodeksu Pracy. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami dzienna zmiana pracownika nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracującym 40 (w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy). W 2021 roku pracownik będzie miał więc do wyrobienia 2016 godzin, czyli 252 dni pracujące (o dzień mniej niż w roku 2020).





Czas pracy w 2021 r. – jak obliczyć?

Dlaczego warto obliczyć wymiar czasu pracy na 2021 rok? Dzięki dobrej orientacji w kalendarzu dni wolnych zaplanowanie urlopu, szkoleń pracowniczych i innych istotnych wydarzeń z życia firmy bądź startupu stanie się dużo prostsze. Pomoże uniknąć sytuacji, w których planowane spotkanie wypada pomiędzy świętami, w okresie, gdy wielu podwładnych będzie chciało wykorzystać swój limit urlopowy. Ponadto ułatwi tworzenie harmonogramu godzin.

Obliczanie godzin pracy na 2021 r. powinno odbywać się zgodnie z podziałem na dni i roboczogodziny na podstawie schematu ustalonego przez Kodeks Pracy:

1. Na początku należy pomnożyć liczbę 40 godzin (przeciętny czas do wyrobienia w pięciodniowym tygodniu roboczym) przez liczbę pełnych tygodni do przepracowania w tym odcinku czasu. W zależności od potrzeb wyliczenie przeprowadza się dla różnych okresów rozliczeniowych: miesięcznego, dwumiesięcznego, kwartalnego, czteromiesięcznego, półrocznego bądź rocznego;

2. Do otrzymanego wyniku trzeba dodać liczbę dni wystających – czyli pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, które nie zebrały się w pełny tydzień pracujący;

3. Od otrzymanego wyniku należy odjąć 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w każdym dniu tygodnia z wyjątkiem niedzieli.

Przykład wyliczenia wymiaru czasu pracy w 2021 r.:

Obliczenie godzin dla miesiąca: kwiecień

Liczba dni w miesiącu: 30

Liczba pełnych tygodni: 4

Liczba dni wystających: 2

Liczba dni wolnych: 1

Obliczenia: 4 (tygodnie) x 40 (godzin) + 2 (dni wystające) x 8 (godzin dziennie) – 1 (dzień wolny) = 168 godzin

Jeśli obliczanie godzin pracy w dalszym ciągu wydaje Ci się skomplikowane, warto wykorzystać kalkulator czasu pracy, który często jest jedną z funkcjonalności programu do elektronicznej ewidencji czasu pracy. Tego typu aplikacja online usprawni nie tylko obliczanie czasu niezbędnego do wyrobienia przez podwładnych, ale również pomoże stworzyć optymalny harmonogram czasu pracy na 2021 r. Dodatkowo usprawni przepływ informacji odnośnie urlopów, obecności oraz tworzenia okresowych raportów, co przyspieszy i zoptymalizuje pracę działu HR.

Wymiar czasu pracy w 2021 r. w poszczególnych miesiącach

Kalkulator czasu pracy pozwala dokładnie wyliczyć, ile godzin oraz dni roboczych przypada na każdy z miesięcy. W poniższej tabeli znajduje się liczba dni do przepracowania w 2021 r. z podziałem na poszczególne miesiące.

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r. Czas pracy 2021 Autor: Calamari

Łącznie czas pracy w 2021 roku wyniesie 252 dni robocze, co daje 2016 godzin oraz 113 dni wolnych.

Harmonogram czasu pracy w 2021 r.

Dzięki prawidłowemu obliczeniu wymiaru czasu pracy można stworzyć harmonogram godzin na 2021. r. W tym roku do przepracowania są 252 dni – o jeden dzień mniej niż w ubiegłym. W 2021 r. najwięcej godzin w biurze spędzimy w marcu (184 godziny), zaś najmniej w styczniu i w maju – po 152 godziny. Na podstawie tych informacji łatwiej będzie ustalić harmonogram godzin dla pracowników zmianowych, by mogli wyrobić przypadające im normy godzinowe.

Podczas ustalania harmonogramu czasu pracy w 2021 r. trzeba odpowiednio wyliczyć roboczogodziny dla osób zatrudnionych w różnych wymiarach pracy. Jeżeli w kwietniu do wyrobienia przypada 168 godzin, pracownik zatrudniony na pół etatu powinien wypracować połowę tego czasu, czyli 84 godziny. Podobnie oblicza się godzinowy wymiar czasu pracy dla zatrudnionych na 1/3, 1/4 i 3/4 etatu.

Dni wolne od pracy i dni robocze w 2021 roku

Wymiar czasu pracy w 2021 r. to 252 dni dni pracujące, a co za tym idzie – 113 dni wolnych. 13 z tych dni to święta wolne od pracy. W poniższej tabeli wymienione zostały wszystkie święta 2021 r. włącznie z tymi, które przypadają w niedzielę.

Dni wolne od pracy w 2021 r. Dni wolne od pracy 2021 Autor: Calamari

Kiedy najlepiej złożyć wniosek urlopowy?

Częstą praktyką wśród pracowników jest korzystanie z możliwości połączenia świąt i weekendów poprzez kilka dni wolnych z puli urlopowej, by uzyskać dłuższą przerwę od pracy. Odpowiednio opracowany harmonogram urlopów pozwala odetchnąć i nabrać sił na kolejne miesiące. Kiedy najbardziej opłaca się wziąć urlop w 2021 r.?

Oto kilka propozycji:

W styczniu: 1 stycznia wypada w piątek, zaś 6 w środę. Wykorzystująć 4 dni urlopu (4,5,7 i 8 stycznia), można uzyskać aż 10 dni wolnego. Jeśli pracownik pomyślał o tym wcześniej i wziął wolne również od 28 do 31 grudnia 2020 roku, będzie mógł odpocząć przez aż 17 dni!

W kwietniu: 5 kwietnia wypada w poniedziałek. Biorąc wolne w terminie 6-9 kwietnia, można za 4 dni z puli urlopowej uzyskać 11 dni wolnych od pracy,

W maju: sytuacja ma się podobnie do tej z kwietnia. 3 maja wypada w poniedziałek, więc składając wniosek urlopowy na dni 4-7 maja, można odpocząć przez 9 dni,

W listopadzie: 1 listopada wypada w poniedziałek, zaś 11 w czwartek. Pracownicy mają więc dwie możliwości przedłużenia sobie wolnego. Biorąc wolne od wtorku 2 listopada do piątku 5 listopada można uzyskać 9 dni odpoczynku. Jeżeli jednak pracownik zdecyduje się wykorzystać kolejne 4 dni urlopu (8-10 i 12 listopada) może odpocząć przez całe 16 dni.

Podsumowanie

Sposób ustalania wymiaru czasu pracy określany jest przez Kodeks Pracy. Na podstawie sposobu wyliczania roboczogodzin i dni powstaje harmonogram pracy i kalendarz urlopów. W 2021 roku zatrudnieni mają do przepracowania o jeden dzień mniej niż w 2020, czyli 252 dni. Prawidłowe wyliczenie samodzielne bądź przy pomocy kalkulatora godzin pracy pozwala lepiej zorientować się w kalendarzu i korzystnie zaplanować urlopy, by zadbać o odpoczynek i regenerację sił oraz możliwość spędzenia czasu z rodziną i bliskimi.