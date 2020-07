Jak ewidencjonować dzień wolny za sobotę?

Jak zaewidencjonować dzień wolny za sobotę?

W sobotę 15 sierpnia przypada Święto, zgodnie zatem z przepisami Kodeksu pracy , w celu ustalenia odpowiedniego wymiaru czasu do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym, koniecznym będzie udzielenie niektórym grupom pracowników dnia wolnego.

Wymiar czasu pracy

Przypomnijmy, że wymiar czasu pracy na dany okres rozliczeniowy oblicza się wg następującej zasady:

Liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym należy pomnożyć przez 40 godzin; do otrzymanej liczby godzin należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku. Ponadto każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W konsekwencji w niektórych przypadkach koniecznym będzie udzielenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego celem ustalenia prawidłowego wymiaru czasu pracy. Taki dzień wolny, zależnie od przyjętych u danego pracodawcy rozwiązań, może być udzielony „na sztywno” tzn. wszyscy pracownicy wykorzystują go w jednym terminie lub w sposób bardziej elastyczny –tzn. pracownicy wykorzystują go w okresie rozliczeniowym, w terminie uzgodnionym np. z bezpośrednim przełożonym.

Ewidencja czasu pracy

Udzielenie dnia wolnego musi zostać odpowiednio odzwierciedlone w ewidencji czasu pracy, w której należy podać m.in. informacje o dniach wolnych oraz oznaczyć tytuł ich udzielenia. Zatem w miesięcznej karcie czasu pracy w rubryce „dzień wolny” należałoby wpisać datę wykorzystania dnia wolnego wraz z adnotacją, która przykładowo może być następująca: „dzień wolny za sobotę 15.08.2020 – tj. święto obniżające wymiar czasu pracy”.

