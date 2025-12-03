Osoby z niepełnosprawnościami, które w swoim orzeczeniu mają kod niepełnosprawności 06-E często zastanawiają się na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć. Co oznacza ten symbol niepełnosprawności? Ile wynosi dofinansowanie PFRON do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Jakie są kody w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Symbole przyczyn niepełnosprawności są jednym z elementów orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W orzeczeniach przyczyny niepełnosprawności oznacza się następującymi symbolami:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

REKLAMA

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Co oznacza kod 06-E w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności?

Ważne Kod 06-E w orzeczeniu oznacza epilepsję w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi.

Epilepsja a schorzenia specjalne w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Epilepsja należy do tzw. schorzeń specjalnych, które uprawniają pracodawcę do uzyskania wyższego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowaniem przysługuje aktualnie w kwocie:

2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W 2026 r. kwoty te pozostaną najprawdopodobniej na tym samym poziomie. Co to oznacza dla osób chorujących na epilepsję?

Przykład Dla osoby z symbolem niepełnosprawności 06-E dofinansowanie do wynagrodzenia łącznie wynosi: 4140 zł - dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

2585 zł - dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

1265 zł – dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Czy epilepsja jest schorzeniem szczególnym?

Tak, epilepsja zaliczana jest do tzw. schorzeń szczególnych. Chodzi o takie schorzenia, które szczególnie utrudniają wykonywanie pracy.

Schorzeniami szczególnymi są:

choroba Parkinsona,

stwardnienie rozsiane,

paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,

znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,

głuchota i głuchoniemota,

nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,

epilepsja,

przewlekłe choroby psychiczne,

upośledzenie umysłowe,

miastenia,

późne powikłania cukrzycy.

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników ze schorzeniami szczególnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to ma prawo do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Co przysługuje osobom z kodem niepełnosprawności 06-E w 2026 r.? [FAQ]

Czy niepełnosprawność o symbolu 06-E uprawnia do świadczeń z MOPS? Szereg świadczeń z pomocy społecznej uzależnionych jest od określonych kryteriów takich jak m.in. dochód czy określony stopień niepełnosprawności. Przykładowo do uzyskana zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie) trzeba legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia). Czy osoba z niepełnosprawnością 06-E dostanie kartę parkingową? Kartę parkingową wydaje się osobom, które mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (punkt 9). W przypadku osób dorosłych wymagany jest znaczny stopień niepełnosprawności. Z kolei dla osób ze stopniem umiarkowanym przewidziano dodatkowy wymóg posiadania w orzeczeniu jednego z symboli takich jak 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S. W praktyce zatem osoba z symbolem przyczyny niepełnosprawności 06-E może otrzymać kartę parkingową, jeżeli posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i wskazanie do karty w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności albo w orzeczeniu o niepełnosprawności (takie orzeczenie wydaje się dzieciom do ukończenia 16. roku życia). Czy z kodem niepełnosprawności 06-E przysługuje świadczenie wspierające? Uzyskanie świadczenia wspierającego w praktyce nie jest uzależnione od danego symbolu niepełnosprawności, a od tego czy dana osoba potrzebuje wsparcia. Świadczenie wspierające ma częściowo pokrywać wydatki związane z zaspokajaniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Potrzebę wsparcia określa się w decyzji WZON. Dopiero z takim dokumentem można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie wspierające. Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2026 r. świadczenie to będzie przysługiwało szerszej grupie osób.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r., nr 124, poz. 820).

Polecamy: Kalendarz 2026