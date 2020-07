Czas pracy w 2020 r. – tabela wymiaru czasu pracy

Czas pracy 2020

Wymiar czasu pracy ustala się w oparciu o art. 129 § 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym dzienna zmiana nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracującym 40, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W 2020 roku zatrudniony będzie miał do wyrobienia 2024 godziny, czyli 253 dni w roku.

Czas pracy w 2020 r. – jak obliczyć?

Obliczenie wymiaru godzin na 2020 rok pomoże lepiej zaplanować urlopy, szkolenia i inne istotne wydarzenia z życia organizacji. Ponadto posłuży do ustalania harmonogramu godzin. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy ustalanie wymiaru czasu pracy z podziałem na dni i roboczogodziny w 2020 r. powinno się przeprowadzić w następujący sposób:

Należy pomnożyć liczbę 40 godzin (przeciętny czas do wyrobienia w pięciodniowym tygodniu roboczym) i mnożymy przez liczbę pełnych tygodni do przepracowania w tym czasie. Okres rozliczeniowy może być miesięczny, dwu miesięczny, kwartalny, czteromiesięczny, półroczny i roczny; Do wyniku należy dodać liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, które nie złożyły się w pełny tydzień pracujący – tak zwanych dni wystających; Od wyniku trzeba odjąć 8 godzin za każde święto wolne od pracy, które przypada w każdym dniu tygodnia z wyjątkiem niedzieli.

Przykład wyliczenia wymiaru czasu pracy w 2020 r.:

Obliczenie godzin dla miesiąca: wrzesień

Liczba dni w miesiącu: 30

Liczba pełnych tygodni: 4

Liczba dni wystających: 2

Liczba dni wolnych: 0

Obliczenia: 4 (tygodnie) x 40 (godzin tygodniowo) + 2 (dni wystających) x 8 (godzin dziennie) - 0 = 176 godzin

Do obliczania wymiaru godzin w 2020 r. możesz wykorzystać kalkulator godzin pracy, który bardzo często otrzymujesz w ramach programu do elektronicznej ewidencji czasu pracy. Tego typu oprogramowanie usprawni nie tylko obliczanie czasu do przepracowania przez podwładnego, ale również przepływ informacji na temat urlopów, obecności pracowników i okresowych raportów, usprawniając funkcjonowanie działu HR.

Wymiar czasu pracy w 2020 r. w poszczególnych miesiącach

Korzystając z kalkulatora czasu pracy można wyliczyć, ile godzin do wyrobienia oraz dni roboczych przypada na każdy z miesięcy. W tabeli poniżej znajdziesz liczbę dni do przepracowania w 2020 r. z podziałem na poszczególne miesiące.

Czas pracy 2020 Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2020 r. Autor: https://calamari.pl/ Źródło: Calamari

Łącznie dni roboczych w 2020 r. jest 253 co daje 2024 godziny oraz 113 dni wolnych z wliczonymi świętami.

Harmonogram czasu pracy w 2020 r.

Wiedząc, w jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy, można stworzyć harmonogram godzin na 2020 rok. W tym roku do przepracowania są 253 dni – to o 2 dni więcej niż w ubiegłym. W 2020 r. najwięcej godzin w biurze spędzimy w lipcu (184), najmniej z kolei w: lutym, maju, sierpniu i listopadzie – jedynie po 160 godzin. Dzięki tym informacjom znacznie łatwiej będzie ustalić harmonogram dla poszczególnych pracowników zmianowych w taki sposób, by bez trudu mogli wyrobić przypadające im normy godzinowe.

Przy ustalaniu harmonogramu czasu pracy w 2020 r. należy pamiętać, by odpowiednio wyliczyć roboczogodziny dla osób zatrudnionych w różnym wymiarze pracy. Jeżeli we wrześniu osoba zatrudniona na pełny etat ma do wyrobienia 176, to osoba pracująca na pół etatu powinna wyrobić połowę tej liczby, czyli 88 godzin. Analogicznie oblicza się godziny dla ⅓, ¼ i ¾ etatu.

Dni wolne od pracy i dni robocze w 2020 roku

Wymiar czasu pracy dla 2020 r. to 2024 godzin, czyli 253 dni pracujące. Oznacza to, że w tym roku dni wolnych wypada 113 – z czego 13 to dni świąteczne. W tabeli poniżej wymienione zostały wszystkie święta w 2020 r. włącznie z tymi, które przypadają w niedzielę.

Dni wolne od pracy 2020 Dni wolne od pracy w 2020 r. i święta wypadające w niedziele. Autor: https://calamari.pl/ Źródło: Calamari

Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Pracownicy często korzystają z możliwości połączenia świąt i weekendów wzięciem kilku dni wolnych, by zrobić sobie dłuższą przerwę od pracy. Odpowiednio przemyślany harmonogram dni wolnych pozwoli odpocząć i nabrać sił. W jakich miesiącach i w które dni najbardziej opłaca się wziąć urlop w drugiej połowie 2020 roku?

W listopadzie: 11 listopada przypada w środę, można więc wykorzystać 4 dni urlopu (poniedziałek 9.11, wtorek 10.11, czwartek 12.11 oraz piątek 13.11), aby uzyskać 9 dni odpoczynku

W grudniu: 26 grudnia wypada w sobotę, 25 grudnia w piątek, a 1 stycznia 2021 r. również jest dniem ustawowo wolnym od pracy. By optymalnie wydłużyć sobie świąteczną przerwę, dni wolne można wziąć od poniedziałku 21 grudnia do 31 grudnia. Za 8 dni urlopu można w ten sposób otrzymać aż 16 dni wolnych.

Podsumowanie

Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy jest ściśle określony przez Kodeks Pracy Na podstawie tego wyliczenia powstaje harmonogram pracy oraz plan dni wolnych. W roku 2020 zatrudnieni mają do wypracowania 2 dni więcej niż w ubiegłym, co wynika z niefortunnego rozkładu świąt przypadających w niedzielę. Poprawne wyliczenie wymiaru godzin pozwala lepiej zorientować się w kalendarzu i korzystnie zaplanować urlopy.