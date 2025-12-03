REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Karta podarunkowa – świąteczny standard w firmach. A jak w 2025 r.?

Karta podarunkowa – świąteczny standard w firmach. A jak w 2025 r.?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 10:21
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
święta, karta podarunkowa, 2025
Karta podarunkowa – świąteczny standard w firmach. A jak w 2025 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aż 82% pracowników w Polsce otrzymuje prezent świąteczny od swojego pracodawcy, a 90% uważa, że takie wsparcie powinno być standardem.Pracownicy najczęściej otrzymują świąteczne upominki o wartości 101-300 zł (25%), 301-600 zł (28%) oraz 601-1000 zł (21%).Dla 62% pracowników wsparcie świąteczne jest ważne, ponieważ uznają je za wyraz docenienia i szacunku, a według 60% zatrudnionych jest to pomoc w pokryciu kosztów związanych ze świętami.

Siła nabywcza pracowników przed Bożym Narodzeniem nieznacznie się poprawia dzięki spadkowi inflacji do 2,8% rok do roku. Jednak głównym czynnikiem podbijającym koszty życia są ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w okresie od stycznia do września były średnio o 5,3% droższe niż rok temu. A to oznacza, że pracodawcy mogą zamienić świąteczny stres finansowy w poczucie spokoju o domowy budżet w tegoroczne Boże Narodzenie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • Aż 82% pracowników w Polsce otrzymuje prezent świąteczny od swojego pracodawcy, a 90% uważa, że takie wsparcie powinno być standardem.
  • Pracownicy najczęściej otrzymują świąteczne upominki o wartości 101-300 zł (25%), 301-600 zł (28%) oraz 601-1000 zł (21%).
  • Dla 62% pracowników wsparcie świąteczne jest ważne, ponieważ uznają je za wyraz docenienia i szacunku, a według 60% zatrudnionych jest to pomoc w pokryciu kosztów związanych ze świętami.
  • Wsparcie od pracodawcy w postaci karty przedpłaconej z szeroką siecią akceptacji jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla 82% pracowników.

Karta podarunkowa – świąteczny standard w firmach. A jak w 2025 r.?

Zgodnie z najświeższymi wynikami ogólnopolskiego badania pracowników przeprowadzonego na ponad 1200 pracownikach w Polsce aż 90% z nich uważa, że wsparcie świąteczne powinno być standardem w każdej firmie. I jesteśmy na dobrej drodze, bo już 82% zatrudnionych w Polsce otrzymuje od pracodawcy prezent z okazji Bożego Narodzenia. To oznacza, że większość firm wie, jak ważne jest takie wsparcie. Pozostałe organizacje mają doskonałą okazję, żeby dołączyć do grona tych, którzy zapewniają je w czasie, gdy paragon potrafi zaskoczyć bardziej niż prezent pod choinką.

Ważne

Dla pracowników świąteczny prezent to z jednej strony wsparcie domowego budżetu w okresie Bożego Narodzenia, a z drugiej moment prawdziwego docenienia. Z ogólnopolskiego badania pracowników i raportu Pluxee Benefit Guidebook 2026 wynika, że docenienia oczekuje aż 94% pracowników, jednak doświadcza go tylko 28% zatrudnionych. Dlatego pracodawcy coraz częściej wybierają kartę podarunkową Pluxee Prezent – wręczona osobiście karta podarunkowa sprawia, że świąteczny prezent nie ginie w codziennych wydatkach, a zaangażowanie pracownika jest naprawdę dostrzeżone – podkreśla Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska.

Wsparcie od firmy wzmacnia siłę nabywczą pracowników, a odpowiednio dobrane pozwala swobodnie decydować o tym, na co przeznaczyć środki: świąteczne zakupy, prezenty dla bliskich czy małe przyjemności. Premie świąteczne w postaci przelewu na konto giną w codziennych wydatkach, natomiast karta podarunkowa jest coraz częściej przeznaczana na małe przyjemności, co buduje pozytywne doświadczenia i Employee Experience. Psychologicznie działa tu efekt „księgowania mentalnego”, zatem te same środki na karcie mają większą wartość postrzeganą niż te w bezosobowym przelewie.

Znamy wartość firmowych upominków na Boże Narodzenie

Prezenty na święta mają konkretną wartość. Najczęściej mieszczą się w przedziale 300-600 zł, co odpowiada 3-7% przeciętnej miesięcznej pensji (GUS, III kw. 2025). Dane ogólnopolskiego badania pracowników i Pluxee Benefit Guidebook pokazują, że:

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

  • 25% pracowników otrzymuje upominki o wartości 101-300 zł,
  • 28% może liczyć na podarunek w przedziale 301-600 zł i jest to dziś najczęściej spotykana wartość świątecznego benefitu,
  • 21% dostaje prezenty o wartości 601-1000 zł.

Widać więc odejście od symbolicznych gestów na rzecz świadczeń, które pozwalają wejść w okres Bożego Narodzenia z większą swobodą, radością i poczuciem, że firma rzeczywiście docenia swoich pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej niż świąteczne wsparcie. Docenienie, które wraca

W wielu firmach w Polsce prezenty świąteczne przestały być wyłącznie benefitem, a stały się oczekiwanym komponentem pakietu wynagrodzeń. To tym bardziej ważne, że aż 43% osób wciąż nie korzysta regularnie ze świadczeń, a tylko 22% uważa je za dobrze dopasowane do swoich potrzeb. Boże Narodzenie jest więc idealnym momentem, by podarować pracownikom to, czego rzeczywiście oczekują.

Dlatego coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest karta przedpłacona Pluxee Prezent. To świąteczny zastrzyk finansowy, którego oczekuje 60% zatrudnionych, a jednocześnie gest uznania ważny dla 62% pracowników – osobisty, zauważalny i budujący poczucie przynależności do organizacji. Taka forma prezentu zostaje w pamięci na dłużej niż przelew, a do tego zwiększa siłę nabywczą środków dzięki ofertom promocyjnym. To sprawia, że pracownicy otrzymując 500 zł, w rzeczywistości mogą wydać aż 605 zł. Zyskują też pracodawcy, ponieważ karta Pluxee Prezent przy finansowaniu z ZFŚS jest zwolniona z podatku dochodowego do 1000 zł rocznie na osobę – podkreśla Arkadiusz Rochala. – Co dla mnie szczególnie ważne, wspiera także Program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym roku obchodzimy specjalną, jubileuszową edycję – 10 rocznicę wspólnego pomagania, dzięki której dzieci objęte programem otrzymały dotychczas aż 100 000 ciepłych posiłków.

Ponieważ większość pracowników w Polsce otrzymuje od pracodawcy prezenty na Boże Narodzenie, brak takiego benefitu lub jego nietrafiona forma może być postrzegana jako sygnał od firmy: „Nie zależy nam na Was”. Będzie też równoznaczna z przepalonym budżetem i frustracją zespołu. A przecież wystarczy, żeby świąteczny podarunek odpowiadał na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania pracowników – wsparcie od pracodawcy w postaci karty przedpłaconej z szeroką siecią akceptacji jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla 82% pracowników, a karta podarunkowa Pluxee Prezent to karta nr 1 Polsce – najczęściej wybierana przez pracodawców.

Źródło: Zespół Concept PR

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Powiązane
Seniorze: od 1 grudnia 2025 r. zmiany w wypłatach emerytur i rent
Seniorze: od 1 grudnia 2025 r. zmiany w wypłatach emerytur i rent
Uwaga: nie składaj w grudniu wniosku do ZUS, bo ZUS automatycznie przeliczy emeryturę i rentę rodzinną. Już od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. poznasz nową wysokość świadczenia
Uwaga: nie składaj w grudniu wniosku do ZUS, bo ZUS automatycznie przeliczy emeryturę i rentę rodzinną. Już od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. poznasz nową wysokość świadczenia
Co nowego dla niepełnosprawnych w 2026? Oficjalna decyzja MRPiPS oraz Pełnomocnika OzN [Roczny Plan Działania na 2026 dla OzN]
Co nowego dla niepełnosprawnych w 2026? Oficjalna decyzja MRPiPS oraz Pełnomocnika OzN [Roczny Plan Działania na 2026 dla OzN]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Komu rząd da podwyżki w 2026 roku, a kogo pominie? Duża grupa pracowników czuje się oszukana
03 gru 2025

Rozmowy o podwyżkach zakończyły się fiaskiem. 2 grudnia przy jednym stole zasiedli przedstawiciele rządu, resortów finansowych, strona społeczna i pracodawcy. Mimo pełnego składu nie udało się ustalić absolutnie nic. Nie ma porozumienia w sprawie mechanizmu waloryzacji, nie ma terminu podwyżek, a rząd wciąż nie pokazuje żadnych środków na ich sfinansowanie. Związki mówią o poczuciu zdrady i próbie zamrożenia płac kosztem zwykłych pracowników. Rząd odpowiada, że budżet pęka w szwach. Emocje rosną, konflikt narasta, a cały system wchodzi w najbardziej napięty moment od lat.
Syndrom oszusta w erze AI: 1/3 pracowników czuje, że oszukuje korzystając ze sztucznej inteligencji
03 gru 2025

Choć sztuczna inteligencja zwiększa efektywność pracy, aż 34 proc. polskich pracowników czuje, że oszukuje wykonując zadania z pomocą narzędzi AI. Co więcej, 28 proc. z nich ukrywa przed przełożonymi fakt używania tej technologii – podaje raport „Jak pracować, by nie żałować? W dobie rewolucji AI” przygotowany przez portale pracy rocketjobs.pl i justjoin.it oraz Totalizator Sportowy. Eksperci podkreślają, że syndrom oszusta u pracowników to jeden z kosztów psychologicznych rewolucji AI.
Nowość: Rada Rodziny i Demografii już działa. Czy będą nowe świadczenia dla rodzin na skalę 800+? Co nowa Rada da Polakom?
03 gru 2025

2 grudnia 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki powołał przy sobie nowy organ doradczy – Radę Rodziny i Demografii. Gremium złożone z ekspertów od polityki społecznej, ekonomii, demografii i socjologii ma wspierać Pałac Prezydencki w tworzeniu długofalowej polityki rodzinnej i odpowiedzi na narastający kryzys demograficzny w Polsce.
Karta podarunkowa – świąteczny standard w firmach. A jak w 2025 r.?
03 gru 2025

Aż 82% pracowników w Polsce otrzymuje prezent świąteczny od swojego pracodawcy, a 90% uważa, że takie wsparcie powinno być standardem.Pracownicy najczęściej otrzymują świąteczne upominki o wartości 101-300 zł (25%), 301-600 zł (28%) oraz 601-1000 zł (21%).Dla 62% pracowników wsparcie świąteczne jest ważne, ponieważ uznają je za wyraz docenienia i szacunku, a według 60% zatrudnionych jest to pomoc w pokryciu kosztów związanych ze świętami.

REKLAMA

Uwaga: nie składaj w grudniu wniosku do ZUS, bo ZUS automatycznie przeliczy emeryturę i rentę rodzinną. Już od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. poznasz nową wysokość świadczenia
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Ale uwaga: nie warto teraz składać wniosku do ZUS! Jeśli wniosek w sprawie przeliczenia wysokości emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 (bądź renty rodzinnej) zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. ZUS wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Klient nie musi składać żadnych wniosków.
Kodeks pracy: zmiany w rozliczeniu ekwiwalentu i nowość w ZFŚS
03 gru 2025

Kodeks pracy: zmiany w rozliczeniu ekwiwalentu i nowość w ZFŚS. Już coraz bliżej, bo w dniu 3 i 4 grudnia 2025 r. Sejm proceduje m.in. w sprawie nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. Chodzi o ważne zmiany w zakresie rozliczania ekwiwalentu za urlop, tj. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druk nr 1601, dalej jako: projekt).
Co nowego dla niepełnosprawnych w 2026? Oficjalna decyzja MRPiPS oraz Pełnomocnika OzN [Roczny Plan Działania na 2026 dla OzN]
02 gru 2025

Co nowego dla niepełnosprawnych w 2026? Wiele. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie przedstawiło szczegółowy plan działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami na nadchodzący 2026 rok. Dokument ten, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu Łukasza Krasonia, pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, stanowi kompleksową strategię pomocy społecznej i zawodowej dla osób wymagających szczególnego wsparcia. Poniżej szczegółowo analizujemy RPD dla OzN.
Więcej niż 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem w roku. Wyższy wymiar zwolnienia od pracy przy większej liczbie dzieci
02 gru 2025

Więcej niż 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem w roku - taki apel wystosowała w kwietniu 2025 r. Rzeczniczka Praw Dziecka i Naczelna Rada Adwokacka do Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powinna być większa liczba dni zwolnienia od pracy przy kilku wychowywanych dzieciach.

REKLAMA

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2026 r.: urlopy, kontrola PIP, zasiłek chorobowy, minimalne wynagrodzenie i inne
02 gru 2025

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2026 r.: dłuższe urlopy, nowe zasady kontroli PIP, modyfikacja w zasadach utraty zasiłku chorobowego, podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń zależnych od płacy minimalnej. Nieco wcześniej wchodzą w życie przepisy o jawności wynagrodzeń.
Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami nadal nie mogą liczyć na dostępny transport?
02 gru 2025

Transport — który dla większości jest oczywistością — dla wielu osób z niepełnosprawnościami oznacza codzienną walkę o podstawową niezależność. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony 3 grudnia to dobra okazja, by przyjrzeć się, jak wygląda ich rzeczywistość.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA