Aż 82% pracowników w Polsce otrzymuje prezent świąteczny od swojego pracodawcy, a 90% uważa, że takie wsparcie powinno być standardem.Pracownicy najczęściej otrzymują świąteczne upominki o wartości 101-300 zł (25%), 301-600 zł (28%) oraz 601-1000 zł (21%).Dla 62% pracowników wsparcie świąteczne jest ważne, ponieważ uznają je za wyraz docenienia i szacunku, a według 60% zatrudnionych jest to pomoc w pokryciu kosztów związanych ze świętami.

Siła nabywcza pracowników przed Bożym Narodzeniem nieznacznie się poprawia dzięki spadkowi inflacji do 2,8% rok do roku. Jednak głównym czynnikiem podbijającym koszty życia są ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w okresie od stycznia do września były średnio o 5,3% droższe niż rok temu. A to oznacza, że pracodawcy mogą zamienić świąteczny stres finansowy w poczucie spokoju o domowy budżet w tegoroczne Boże Narodzenie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Aż 82% pracowników w Polsce otrzymuje prezent świąteczny od swojego pracodawcy, a 90% uważa, że takie wsparcie powinno być standardem.

Pracownicy najczęściej otrzymują świąteczne upominki o wartości 101-300 zł (25%), 301-600 zł (28%) oraz 601-1000 zł (21%).

Dla 62% pracowników wsparcie świąteczne jest ważne, ponieważ uznają je za wyraz docenienia i szacunku, a według 60% zatrudnionych jest to pomoc w pokryciu kosztów związanych ze świętami.

Wsparcie od pracodawcy w postaci karty przedpłaconej z szeroką siecią akceptacji jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla 82% pracowników.

Karta podarunkowa – świąteczny standard w firmach. A jak w 2025 r.?

Zgodnie z najświeższymi wynikami ogólnopolskiego badania pracowników przeprowadzonego na ponad 1200 pracownikach w Polsce aż 90% z nich uważa, że wsparcie świąteczne powinno być standardem w każdej firmie. I jesteśmy na dobrej drodze, bo już 82% zatrudnionych w Polsce otrzymuje od pracodawcy prezent z okazji Bożego Narodzenia. To oznacza, że większość firm wie, jak ważne jest takie wsparcie. Pozostałe organizacje mają doskonałą okazję, żeby dołączyć do grona tych, którzy zapewniają je w czasie, gdy paragon potrafi zaskoczyć bardziej niż prezent pod choinką.

Ważne Dla pracowników świąteczny prezent to z jednej strony wsparcie domowego budżetu w okresie Bożego Narodzenia, a z drugiej moment prawdziwego docenienia. Z ogólnopolskiego badania pracowników i raportu Pluxee Benefit Guidebook 2026 wynika, że docenienia oczekuje aż 94% pracowników, jednak doświadcza go tylko 28% zatrudnionych. Dlatego pracodawcy coraz częściej wybierają kartę podarunkową Pluxee Prezent – wręczona osobiście karta podarunkowa sprawia, że świąteczny prezent nie ginie w codziennych wydatkach, a zaangażowanie pracownika jest naprawdę dostrzeżone – podkreśla Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska.

Wsparcie od firmy wzmacnia siłę nabywczą pracowników, a odpowiednio dobrane pozwala swobodnie decydować o tym, na co przeznaczyć środki: świąteczne zakupy, prezenty dla bliskich czy małe przyjemności. Premie świąteczne w postaci przelewu na konto giną w codziennych wydatkach, natomiast karta podarunkowa jest coraz częściej przeznaczana na małe przyjemności, co buduje pozytywne doświadczenia i Employee Experience. Psychologicznie działa tu efekt „księgowania mentalnego”, zatem te same środki na karcie mają większą wartość postrzeganą niż te w bezosobowym przelewie.

Znamy wartość firmowych upominków na Boże Narodzenie

Prezenty na święta mają konkretną wartość. Najczęściej mieszczą się w przedziale 300-600 zł, co odpowiada 3-7% przeciętnej miesięcznej pensji (GUS, III kw. 2025). Dane ogólnopolskiego badania pracowników i Pluxee Benefit Guidebook pokazują, że:

REKLAMA

25% pracowników otrzymuje upominki o wartości 101-300 zł,

28% może liczyć na podarunek w przedziale 301-600 zł i jest to dziś najczęściej spotykana wartość świątecznego benefitu,

21% dostaje prezenty o wartości 601-1000 zł.

Widać więc odejście od symbolicznych gestów na rzecz świadczeń, które pozwalają wejść w okres Bożego Narodzenia z większą swobodą, radością i poczuciem, że firma rzeczywiście docenia swoich pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej niż świąteczne wsparcie. Docenienie, które wraca

W wielu firmach w Polsce prezenty świąteczne przestały być wyłącznie benefitem, a stały się oczekiwanym komponentem pakietu wynagrodzeń. To tym bardziej ważne, że aż 43% osób wciąż nie korzysta regularnie ze świadczeń, a tylko 22% uważa je za dobrze dopasowane do swoich potrzeb. Boże Narodzenie jest więc idealnym momentem, by podarować pracownikom to, czego rzeczywiście oczekują.

Dlatego coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest karta przedpłacona Pluxee Prezent. To świąteczny zastrzyk finansowy, którego oczekuje 60% zatrudnionych, a jednocześnie gest uznania ważny dla 62% pracowników – osobisty, zauważalny i budujący poczucie przynależności do organizacji. Taka forma prezentu zostaje w pamięci na dłużej niż przelew, a do tego zwiększa siłę nabywczą środków dzięki ofertom promocyjnym. To sprawia, że pracownicy otrzymując 500 zł, w rzeczywistości mogą wydać aż 605 zł. Zyskują też pracodawcy, ponieważ karta Pluxee Prezent przy finansowaniu z ZFŚS jest zwolniona z podatku dochodowego do 1000 zł rocznie na osobę – podkreśla Arkadiusz Rochala. – Co dla mnie szczególnie ważne, wspiera także Program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym roku obchodzimy specjalną, jubileuszową edycję – 10 rocznicę wspólnego pomagania, dzięki której dzieci objęte programem otrzymały dotychczas aż 100 000 ciepłych posiłków.

Ponieważ większość pracowników w Polsce otrzymuje od pracodawcy prezenty na Boże Narodzenie, brak takiego benefitu lub jego nietrafiona forma może być postrzegana jako sygnał od firmy: „Nie zależy nam na Was”. Będzie też równoznaczna z przepalonym budżetem i frustracją zespołu. A przecież wystarczy, żeby świąteczny podarunek odpowiadał na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania pracowników – wsparcie od pracodawcy w postaci karty przedpłaconej z szeroką siecią akceptacji jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla 82% pracowników, a karta podarunkowa Pluxee Prezent to karta nr 1 Polsce – najczęściej wybierana przez pracodawców.

Źródło: Zespół Concept PR