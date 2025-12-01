REKLAMA

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.

01 grudnia 2025, 06:55
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS, 2026, wniosek
Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.
Mariola Anna S
Shutterstock

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r. Warto przypomnieć o tym prawie, bo wciąż mało osób pamięta o realnych korzyściach, które można otrzymać! Jeśli dają, to przecież warto złożyć to proste pismo - podkreślają zadowoleni wnioskodawcy.

Złożony wniosek w ZUS w grudniu da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.

Jeśli prowadzisz firmę i szukasz możliwości czasowego zawieszenia płatności składek do ZUS? To to jest program i plan dla Ciebie na grudzień 2025 r. czy też kolejny wybrany miesiąc w 2026 r. Program wakacji składkowych umożliwia ci uzyskanie miesięcznej przerwy od tych zobowiązań. Poznaj szczegóły wymagań oraz procedurę ubiegania się o to udogodnienie.

Ważne

Proces odbywa się w całości przez internet za pośrednictwem systemu e-ZUS/PUE ZUS. Do autoryzacji wniosku wykorzystasz profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany. Profil zaufany możesz utworzyć błyskawicznie, jeśli posiadasz dostęp do swojego konta bankowego online.

Wakacje składkowe: podstawowe informacje i uprawnieni beneficjenci

Program wakacji składkowych oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wpłacania składek na zabezpieczenie społeczne. Jest to rozwiązanie fakultatywne, które dotyczy jednego, dowolnie wskazanego miesiąca w ciągu roku.

POLECAMY: KALENDARZ 2026

Ulga odnosi się wyłącznie do składek właściciela firmy. Oznacza to konieczność dalszego opłacania składek za zatrudnione osoby (np. pracowników czy wykonawców umów zlecenia). Program zwalnia z następujących płatności:

  • wymagane składki emerytalno-rentowe oraz wypadkowe
  • wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
  • opcjonalne składki chorobowe (pod warunkiem uczestnictwa w tym ubezpieczeniu w okresie składania wniosku i miesiącu wcześniejszym)

Program nie zwalnia ze składki zdrowotnej. Podczas korzystania z ulgi możesz kontynuować swoją działalność bez przeszkód - nie jest to równoznaczne z zawieszeniem firmy.

Wakacje składkowe: warunki uczestnictwa

Prawo do wakacji składkowych przysługuje osobom prowadzącym działalność, które w miesiącu przed złożeniem wniosku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • były objęte (opcjonalnie lub obligatoryjnie) systemem emerytalnym, rentowym i wypadkowym w związku z prowadzeniem firmy
  • zgłaszały do ubezpieczeń maksymalnie 10 osób (łącznie ze sobą)

Dodatkowo:

  • przynajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęły przychód nieprzekraczający 2 mln euro (lub nie miały żadnego przychodu)
  • od początku bieżącego roku oraz w roku poprzednim nie świadczyły usług dla swojego dawnego pracodawcy

Dawny pracodawca to firma, dla której w roku założenia działalności lub roku wcześniejszym realizowałeś zadania (jako pracownik lub członek spółdzielni) pokrywające się z zakresem obecnej działalności.

Ważne

Wakacje składkowe są formą pomocy de minimis, więc nie przysługują osobom, które wykorzystały limit 300 tys. euro takiej pomocy w ciągu trzech lat. Szczegóły dostępne są na portalu ZUS.

Wakacje składkowe: terminy składania wniosku

Dokumenty należy przesłać w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym okres planowanego zwolnienia. Na przykład: aby otrzymać ulgę na styczeń, wniosek musisz złożyć w grudniu. Wnioski przesłane poza wyznaczonym okresem nie będą procedowane. Poniżej procedura:

  1. Przesłanie wniosku o ulgę. Wykorzystaj opcję "Załatw online" - nastąpi przekierowanie do systemu e-ZUS/PUE ZUS. Po zalogowaniu wejdź w Konto płatnika i wybierz: [Kreatory wniosku] → [Kreator wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc – RWS (wakacje składkowe)]. Kreator automatycznie uzupełni twoje dane oraz proponowany okres ulgi (kolejny miesiąc po dacie wniosku). Dokument autoryzujesz profilem zaufanym, profilem PUE lub podpisem elektronicznym. Dostępna jest instrukcja przygotowania formularza RWS. Wymagane dokumenty: formularz wniosku o ulgę składkową, ewentualnie: Pełnomocnictwo ZUS PEL (gdy wniosek składa reprezentant)
  2. Weryfikacja przez ZUS. Instytucja przeanalizuje kompletność przesłanej dokumentacji. W przypadku braków otrzymasz wezwanie do uzupełnień (minimum 7 dni na reakcję). Brak odpowiedzi skutkuje zakończeniem procedury.
  3. Rozstrzygnięcie. Po pozytywnej weryfikacji formalnej i spełnieniu kryteriów otrzymasz potwierdzenie przyznania ulgi. W przeciwnym przypadku ZUS wyda odmowę. Cała komunikacja odbywa się elektronicznie przez e-ZUS/PUE ZUS. Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę - przyspieszy to proces. Otrzymane dokumenty: potwierdzenie przyznania ulgi lub decyzja negatywna/częściowa akceptacja

Wakacje składkowe: koszty. Procedura jest całkowicie darmowa. Czas oczekiwania to standardowo do 30 dni, w szczególnych przypadkach do 60 dni (z powiadomieniem). Procedura odwoławcza wygląda tak, że w przypadku odmowy lub częściowej akceptacji możesz złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego (Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) przez właściwy oddział ZUS. Masz 30 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie może być pisemne lub ustne (do protokołu) i powinno zawierać: dane sądu, twoje dane kontaktowe, numer decyzji, uzasadnienie zarzutów oraz podpis.

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.

Mimo ulgi musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe do 20. dnia kolejnego miesiąca:

  • ZUS RCA z odpowiednim kodem wakacyjnym (05 14, 05 74 lub 05 94 - zależnie od podstawy wymiaru)
  • ZUS RCA ze składką zdrowotną i ewentualnie chorobową
  • Dokumenty za innych ubezpieczonych (jeśli dotyczy)
  • ZUS DRA podsumowujące wszystkie raporty

W przypadku odmowy musisz złożyć standardowe rozliczenie i uiścić należności.

