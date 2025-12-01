Od 1 grudnia 2025 r. nowe kwoty i limity: renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy [KOMUNIKAT PREZESA ZUS I GUS]
Od 1 grudnia 2025 r. obowiązują nowe kwoty i limity, chodzi m.in. o rentę rodzinną i rentę z tytułu niezdolności do pracy (ale nie tylko). Informacje się oficjalne i ogłoszone przez ZUS, KRUS w oparciu o najnowszy komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2025 r. Przed świętami, jak i w Nowym Roku wielu emerytów i rencistów może się zdziwić, warto więc wiedzieć czego się spodziewać, aby uniknąć zbędnych nerwów co do wysokości świadczenia.
- Jakie są nowe limity przychodu?
- Od 1 grudnia 2025 r. nowe kwoty i limity: renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy [ogłoszenie KRUS]. Kogo dotyczą zmiany?
- Od 1 grudnia 2025 r. nowe kwoty i limity: renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy [ogłoszenie KRUS]. Dlaczego wprowadzono zmiany?
- Co zrobić, jeśli przekroczysz limit?
Od 1 grudnia 2025 r. weszły w życie zaktualizowane kwoty przychodu, które mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych. Zmiany te wynikają z ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2025 r., które wyniosło 8 771,70 zł.
Wszystko wynika z takich dokumentów:
- Komunikat Prezesa GUS z 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2025 r. (M.P. z 12 listopada 2025 r., poz. 1148),
- Komunikat Prezesa ZUS z 18 listopada 2025 r. dotyczący kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 21 listopada 2025 r., poz. 1196).
Jakie są nowe limity przychodu?
Na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ustalono dwa progi:
- 70% przeciętnego wynagrodzenia – 6 140,20 zł (przekroczenie tej kwoty powoduje zmniejszenie świadczenia),
- 130% przeciętnego wynagrodzenia – 11 403,30 zł (przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem świadczenia).
Od 1 grudnia 2025 r. nowe kwoty i limity: renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy [ogłoszenie KRUS]. Kogo dotyczą zmiany?
W przypadku świadczeń wypłacanych przez KRUS ograniczenia obejmują wyłącznie:
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinne.
Jak czytamy w komunikacie KRUS: natomiast emerytury rolnicze są wyłączone z tych zasad – ich wysokość nie zależy od osiąganego przychodu, niezależnie od jego wartości.
Od 1 grudnia 2025 r. nowe kwoty i limity: renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy [ogłoszenie KRUS]. Dlaczego wprowadzono zmiany?
Mechanizm zmniejszania lub zawieszania świadczeń ma na celu zachowanie równowagi między pobieraniem świadczeń a aktywnością zawodową. Osoby, które osiągają dodatkowe dochody, powinny mieć świadomość, że przekroczenie określonych limitów wpływa na wysokość wypłacanych świadczeń.
Co zrobić, jeśli przekroczysz limit?
- Sprawdź swój przychód – jeśli zbliżasz się do progu 70% lub 130%, warto rozważyć ograniczenie dodatkowych źródeł dochodu.
- Poinformuj KRUS lub ZUS – w przypadku przekroczenia limitu należy zgłosić ten fakt, aby uniknąć konieczności zwrotu nadpłaconych świadczeń.
- Monitoruj zmiany – limity są aktualizowane co kwartał, dlatego warto śledzić komunikaty GUS i ZUS.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 07 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (M.P. z dnia 12 listopada 2025 r. poz. 1148).
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 21 listopada 2025 r. poz. 11960
