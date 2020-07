Dzień wolny od pracy za święto 1 maja 2021 r.

Dzień wolny za święto 1 maja 2021 r.

Zgodnie z listą świąt wolnych od pracy w Polsce w 2021 r. 1 maja czyli Święto Pracy wypada w sobotę.

W świetle art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto, które występuje w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin czyli jeden dzień. Jeśli pracownik zgodnie z rozkładem czasu pracy wykonywałby pracę 1 maja to wówczas ma wolne z racji święta, a więc jego wymiar czasu pracy skraca się o 8 godzin. Tymczasem u osób, które ogólnie soboty mają wolne, należy obniżyć wymiar czasu pracy poprzez przyznanie dodatkowego dnia wolnego. Pracodawca powinien ustalić ten dzień w okresie rozliczeniowym występowania święta. Jeżeli w danym zakładzie pracy funkcjonuje miesięczny okres rozliczenia to wolne udziela się jeszcze w maju.





Z powodu obniżenia w maju wymiaru czasu pracy o 8 godzin miesiąc ten dorównuje styczniowi jako miesiącowi z najniższą liczbą godzin pracy w 2021 r. Zarówno w styczniu jak i maju pracownicy przepracują 152 godziny. Jest to 19 dni pracy. Dla porównania najbardziej pracowitym miesiącem będzie marzec z liczbą 184 godzin pracy (23 dni).

Kiedy ustalić dodatkowy dzień wolny?

Jedynym ograniczeniem pracodawcy w zakresie terminu ustalenia dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę 1 maja 2021 r. jest okres rozliczeniowy. Chodzi o to, aby zachować przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy w obowiązującym okresie rozliczeniowym. Jeśli więc okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, dodatkowe wolne powinno być udzielone jeszcze w maju.

Co do zasady pracodawca ustala ten termin samodzielnie. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby wysłuchał opinii pracowników lub reprezentacji pracowników. Co więcej, dopuszcza się możliwość ustalenia różnych dat dla poszczególnych pracowników. Zwykle przewiduje się jednak jeden termin dla całego zakładu pracy.

1 maja 2021 r. wypada w sobotę. W poniedziałek natomiast wypada Święto Konstytucji 3 maja, które również jest wolne od pracy. Można więc przedłużyć pracownikom odpoczynek od pracy o kolejny dzień, a więc wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto 1 maja na dzień 4 maja (wtorek). Wówczas pracownik będzie miał 4-dniową majówkę w 2021 r., która niefortunnie dla pracowników częściowo wypada w weekend.

Co grozi pracodawcy za nieoddanie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę?

Otóż nieoddanie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę skutkuje przekroczeniem normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Powstaje więc obowiązek wypłacenia dodatku do wynagrodzenia za nadgodziny. Co więcej, pracodawca narusza przepisy o czasie pracy poprzez niezachowanie przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Może więc zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Dni wolne od pracy w 2021 r.

W Polsce dni wolne od pracy wskazuje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z nią wolne od pracy są wszystkie niedziele oraz 13 wyliczonych enumeratywnie świąt:

1 stycznia (piątek) – Nowy Rok, 6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela 4 kwietnia), drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek 5 kwietnia), 1 maja (sobota) – Święto Pracy, 3 maja (poniedziałek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela 23 maja), dzień Bożego Ciała (czwartek 3 czerwca), 15 sierpnia (niedziela) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych, 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia (niedziela) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jak można zauważyć 1 maja to nie jedyne święto wypadające w 2021 r. w sobotę. Kolejny dzień wolny od pracy za święto wypadające w sobotę pracodawca będzie musiał oddać w grudniu. 25 grudnia, czyli pierwszy dzień Bożego Narodzenia również przypada na sobotę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 90)

Art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw rok 1997 nr 78 poz. 483)