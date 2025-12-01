REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych

01 grudnia 2025, 09:55
zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych 2026 ustawa o rehabilitacji zawodowej
Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych 2026 - ustawa o rehabilitacji zawodowej z nowymi przepisami
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Dotyczą funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz zakładów pracy chronionej (ZPChr). Między innymi zmienia się limit wskaźnika zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 35% na 55% ogółu zatrudnionych.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 28 listopada 2025 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tego samego dnia ww. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 1665).

ZAZ i ZPChr - deregulacja

Przypomnijmy, ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma na celu zmianę przepisów, które w praktyce funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz zakładów pracy chronionej (ZPChr) nakładają na nie niepotrzebne obowiązki administracyjne, ograniczając w ten sposób ich rozwój. W uzasadnieniu do projektu ustawy zwrócono również uwagę, że cześć obowiązków, które zostały nałożone na ZAZ i ZPChr od początku obowiązywania ustawy, nie przystaje do rzeczywistości, w jakiej funkcjonują obecnie ZAZ oraz ZPChr.

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 2026 r.

Zmiany zawarte w ustawie zakładają m.in.:

  1. zwolnienie podmiotów udzielających ulgi we wpłatach na PFRON z obowiązku wystawiania nabywcom informacji o możliwości obniżenia wpłat przy sprzedaży produktów i usług;
  2. zmianę limitu wskaźnika zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 35% na 55% ogółu zatrudnionych (obniżając w ten sposób wymagany limit osób zatrudnionych ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  3. rezygnację z obowiązku zapewnienia doraźnej opieki medycznej przez ZAZ i ZPChr;
  4. wydłużenie z trzech do sześciu miesięcy okresu zwolnienia ZAZ przez wojewodę, w drodze decyzji, od wymogu spełnienia limitu wskaźnika zatrudnienia w ZAZ osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  5. wprowadzenie możliwości zwiększenia przez samorząd województwa maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty w danym roku z tytułu dofinansowania kosztów działalności ZAZ z zaoszczędzonych środków własnych lub ze środków otrzymanych na realizację innych działań, przekazanych przez Prezesa Zarządu PFRON.

Ustawa zawiera niezbędne przepisy przejściowe, w tym utrzymujące czasowo w mocy przepisy dwóch aktów wykonawczych do ustawy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, tj. 1 stycznia 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast przepisy dotyczące zwolnienie podmiotów udzielających ulgi we wpłatach na PFRON z obowiązku wystawiania nabywcom informacji o możliwości obniżenia wpłat przy sprzedaży produktów i usług wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 1 marca 2026 r.

Treść ustawy w załączniku: Ustawa z 7.11.2025 nowelizacja ustawy o rehabilitacji

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: Alerter: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Kadry
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych
01 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Dotyczą funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz zakładów pracy chronionej (ZPChr). Między innymi zmienia się limit wskaźnika zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 35% na 55% ogółu zatrudnionych.
