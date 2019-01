Odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych w 2019 r.

Wyższa płaca minimalna

Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2250 zł (brutto). W stosunku do roku poprzedniego wzrośnie o 150 zł. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego

Podwyżka płacy minimalnej spowoduje wzrost niektórych świadczeń ze stosunku pracy, do których należą:

reklama reklama

dodatek za pracę w porze nocnej,

wynagrodzenie za przestój (niezawiniony przez pracownika) – nie niższe niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,

odprawa pieniężna w ramach grupowego zwol­nienia – nie wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,

odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu – nie niższe niż 2250 zł,

świadczenie pieniężne dla praktykanta - nie wyższe niż 4500 zł (2-krotność płacy minimalnej) .

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Jest to jednorazowe świadczenie i przysługuje niezależnie od trybu rozwiązania stosunku pracy, np. wypowiedzenie lub porozumienie stron.

Jak już wspomniano, wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawodawca określił limit wypłacania odprawy, tj. zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wypłacana odprawa nie może przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł, co oznacza, że maksymalna kwota odprawy pieniężnej to 33 750 zł (15x2250zł). Porównując, w 2018 roku była to kwota 31 500 zł.

Pracodawca ma zawsze możliwość stosowania wobec pracowników korzystniejszych warunków i może określić wyższą odprawę pieniężną z tytułu zwolnień grupowych w umowie o pracę, w regulaminie wynagradzania, czy układzie zbiorowym.

Wysokość odprawy

Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników określają wysokość odprawy, która jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy:

- jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, przysługuje mu odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,

- jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, przysługuje mu odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,

- jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat, przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Czym są zwolnienia grupowe

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych przysługuje pracownikowi zwalnianemu z pracy z przyczyn od niego niezależnych, a leżących po stronie pracodawcy. Są to tzw. zwolnienia grupowe.

Zwolnienia grupowe obejmują:

10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

- Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.