Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski

Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski

05 grudnia 2025, 20:29
benefity żywieniowe dla pracowników jak rozliczać pit zus koszty podatkowe jedzenie
Benefity żywieniowe dla pracowników: jak rozliczać pit, zus, koszty podatkowe?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak rozliczać benefity żywieniowe dla pracowników? Pora jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię. Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski.

Kanapki, owoce, przekąski – zero PIT, zero ZUS, pełny koszt podatkowy. Tak rozlicza się benefity żywieniowe

Rozliczanie benefitów żywieniowych, takich jak kanapki, owoce czy przekąski udostępniane pracownikom w miejscu pracy, od dawna budziło wątpliwości działów HR i księgowości. Najnowsze interpretacje podatkowe oraz kompleksowa opinia prawna jednoznacznie porządkują te kwestie, wskazując, że prawidłowo zorganizowane świadczenia tego typu są podatkowo bezpieczne, nie generują obowiązków składkowych i mogą być traktowane jako racjonalny element polityki wewnętrznej firmy.

REKLAMA

REKLAMA

Z punktu widzenia przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych, kluczowy jest sposób organizacji benefitu – a nie sam fakt udostępniania żywności.Benefity żywieniowe są jednymi z najbezpieczniejszych podatkowo benefitów pracowniczych. Nie tylko realnie wpływają one na produktywność, atmosferę i lojalność pracowników, co czyni je zarówno podatkowo bezpiecznym, jak i biznesowo opłacalnym – przekonuje Agnieszka Sopel z Better Workplace, odpowiedzialna za wdrażanie abonamentowych dostaw produktów wspomagających zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Posiłki dla pracowników a VAT

Interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że nabycie żywności udostępnianej pracownikom nie pozostaje w wystarczająco bezpośrednim lub pośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, aby umożliwiać odliczenie podatku naliczonego.

Udostępnienie kanapek ma charakter czysto pracowniczy – zaspokaja potrzeby prywatne zatrudnionych, nawet jeśli pośrednio poprawia atmosferę i efektywność. Ta „luźna” zależność nie spełnia wymogów ustawowych. Jednocześnie, ponieważ przy zakupie nie występuje prawo do odliczenia VAT, udostępnienie kanapek pracownikom nie jest traktowane jako opodatkowana nieodpłatna dostawa towarów. Oznacza to, że takie działanie pozostaje całkowicie poza zakresem VAT – bez obowiązków podatkowych po stronie pracodawcy.

REKLAMA

Ważne

W praktyce: firma, kupując kanapki, nie odlicza VAT-u, ale wartość nieodliczonego VAT powiększa koszt podatkowy w CIT.

CIT – kanapki, owoce, przekąski dla pracowników kosztem uzyskania przychodu

Wydatki na zakup kanapek i podobnych artykułów spożywczych mogą jednak zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z ich pośredniego związku z działalnością przedsiębiorstwa: poprawiają warunki pracy, wpływają na samopoczucie i koncentrację pracowników, sprzyjają ich lojalności oraz redukują rotację, co wprost przekłada się na stabilność i efektywność organizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z opinii podatkowej Tax Legal Partner dla Better Workplace wynika jednoznacznie, że są to typowe działania wspierające funkcjonowanie zespołu, a nie wydatek reprezentacyjny – świadczenie nie służy bowiem budowaniu wizerunku firmy na zewnątrz, lecz jest skierowane wyłącznie do pracowników. Tym samym nie mieści się w ustawowym wyłączeniu dotyczącym reprezentacji.

Benefity żywieniowe mogą być w pełni zaliczane do kosztów podatkowych, o ile są finansowane ze środków obrotowych firmy, a nie z ZFŚS. Nieodliczony VAT od takich zakupów również stanowi koszt podatkowy, ponieważ zgodnie z przepisami o VAT pracodawcy nie przysługuje prawo do jego odliczenia.

Ważne

W praktyce: Firmy mogą bezpiecznie księgować wydatki na: owoce, kanapki, przekąski, napoje czy zdrowe dodatki jako koszty prowadzenia działalności.

Benefity żywieniowe dla pracowników a PIT

Kluczowe dla działów HR i kadr są również konsekwencje po stronie pracowników. Zarówno opinia prawna Tax Legal Partner, jak i interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 października 2025 r. wskazują jednoznacznie, że pracownicy nie uzyskują przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jeśli kanapki są udostępniane w sposób ogólnodostępny i nie jest prowadzone ewidencjonowanie ich spożycia. Wynika to z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym, aby powstał przychód, świadczenie musi mieć wymierną, przypisaną indywidualnie wartość.

Jeśli firma nie ma możliwości ustalenia, kto zjadł ile i czy w ogóle skorzystał z poczęstunku, nie można przypisać pracownikowi konkretnej korzyści finansowej. To zaś wyklucza powstanie obowiązku podatkowego. W konsekwencji pracodawca nie pełni roli płatnika PIT w tym zakresie, a pracownik nie wykazuje żadnego przychodu.

Analogicznie, brak przychodu przesądza o braku obowiązków składkowych. Udostępnianie pracownikom kanapek nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS ani składki zdrowotnej. Dla pracodawcy oznacza to pełną neutralność świadczenia również na gruncie ubezpieczeń społecznych.

Ważne

W praktyce: pracownik nie rozlicza świadczenia, a benefit pozostaje w pełni neutralny podatkowo.

Prawo podatkowe traktuje benefity żywieniowe jako bezpieczny, przewidywalny i zgodny z interesem przedsiębiorstwa element polityki HR. Kluczowe jest jednak spełnienie określonych warunków: świadczenie musi być dostępne dla ogółu pracowników, finansowane ze środków obrotowych i udostępniane w sposób, który nie pozwala na indywidualizację wartości. W takim modelu posiłki w biurze są w pełni kosztem podatkowym, nie generują PIT ani ZUS, a przy tym stanowią benefit realnie wspierający efektywność i dobrostan zespołu – tłumaczy Agnieszka Sopel z Better Workplace.

Źródło: Better workplace

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
