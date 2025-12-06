PPK: nie każdy o tym wie, że uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
REKLAMA
REKLAMA
Podmiot zatrudniający dokonuje wpłat do PPK na rachunek uczestnika utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie. Uczestnik PPK, który ma kilka rachunków PPK, może jednak w każdym czasie złożyć wniosek o wypłatę transferową środków między tymi rachunkami. Oznacza to, że osoba mająca kilka rachunków PPK ma możliwość przenoszenia środków pomiędzy tymi rachunkami.
- Uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
- Realizacja wypłaty transferowej - ile trwa
- Pośrednictwo pracodawcy przy wypłacie transferowej w PPK
Uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
„Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK (czyli zawarcie, w jej imieniu i na jej rzecz, umowy o prowadzenie PPK) przez podmiot zatrudniający powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK - instytucja finansowa, z którą podmiot zatrudniający ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, otwiera dla tej osoby rachunek PPK.
REKLAMA
REKLAMA
Podmiot zatrudniający uczestnika PPK dokonuje za niego wpłat do PPK do instytucji finansowej, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK (nie może dokonywać tych wpłat do innej instytucji finansowej). Uczestnik PPK może jednak - kiedy zechce oraz ile razy zechce - przenosić środki, w formie wypłaty transferowej, pomiędzy swoimi rachunkami PPK (nie ma możliwości przetransferowania ich np. na indywidualne konto emerytalne – IKE lub do pracowniczego programu emerytalnego - PPE).
Realizacja wypłaty transferowej - ile trwa
Dyspozycję wypłaty transferowej uczestnik PPK składa instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK, z którego chce przetransferować środki. Dokonywanie wypłat transferowych nie powoduje ponoszenia przez uczestnika żadnych opłat. Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika dyspozycji w tej sprawie.
Należy jednak pamiętać, że wypłata transferowa musi objąć całość środków zgromadzonych na rachunku PPK, z którego ma zostać dokonana (nie można dokonać częściowej wypłaty transferowej).
REKLAMA
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców (A i B). Obaj ci pracodawcy „zapisali” go do PPK, w związku z czym pracownik ma dwa rachunki PPK. Pracownik chce dokonać wypłaty transferowej z rachunku PPK utworzonego w związku z zatrudnieniem u pracodawcy A na rachunek PPK utworzony w związku z zatrudnieniem u pracodawcy B. Wypłata transferowa obejmie całość środków zgromadzonych na rachunku PPK, z którego jest dokonywana. Pracodawca A będzie jednak nadal dokonywać wpłat do PPK na rachunek PPK uczestnika, utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie.
Pośrednictwo pracodawcy przy wypłacie transferowej w PPK
W ustawie o PPK przewidziano tylko dwie sytuacje, gdy uczestnik PPK może skorzystać z pośrednictwa pracodawcy przy wypłacie transferowej - tak jest po „zapisaniu” danej osoby do PPK bądź w razie zmiany przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK.
Uczestnik PPK, chcący skorzystać z wypłaty transferowej za pośrednictwem pracodawcy, który „zapisał” go do PPK, składa temu pracodawcy oświadczenie o utworzonych dla niego wcześniej - w związku z zatrudnieniem w innych podmiotach - rachunkach PPK (ze wskazaniem m.in. numerów tych rachunków). Uczestnik PPK ma na to 7 dni od dnia „zapisania” go do PPK przez danego pracodawcę.
Po otrzymaniu tego oświadczenia, pracodawca informuje uczestnika PPK o swoim obowiązku złożenia, w imieniu uczestnika, wniosku o wypłatę transferową środków z rachunków PPK podanych przez uczestnika w jego oświadczeniu na rachunek PPK utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie. W ciągu 7 dni od otrzymania tej informacji, uczestnik PPK może jednak jeszcze poinformować pracodawcę, w formie pisemnej, że nie wyraża zgody na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę transferową.
W przypadku zmiany instytucji finansowej, pracodawca „zapisuje” osoby zatrudnione, będące uczestnikami PPK w dotychczasowej instytucji finansowej, do nowej instytucji finansowej - w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nią umowy o zarządzanie PPK. We wskazanym wyżej 7-dniowym terminie, pracodawca informuje także te osoby o swoim obowiązku złożenia, w ich imieniu, wniosków o wypłatę transferową środków z ich rachunków PPK w dotychczasowej instytucji finansowej na rachunki PPK w nowej instytucji finansowej. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, uczestnicy PPK mogą, w formie pisemnej, poinformować pracodawcę o swoim braku zgody na złożenie przez niego wniosku o wypłatę transferową.
Pracownik został „zapisany” do PPK przez nowego pracodawcę, ale nie złożył mu oświadczenia o swoich rachunkach PPK. Obecnie, już po upływie 7-dniowego terminu na złożenie tego oświadczenia, pracownik chce skorzystać z wypłaty transferowej za pośrednictwem pracodawcy. Nie ma takiej możliwości. Uczestnik PPK może jednak, w każdy czasie, sam złożyć dyspozycję wypłaty transferowej.
Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA