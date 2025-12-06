PPK: nie każdy o tym wie, że uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK

Podmiot zatrudniający dokonuje wpłat do PPK na rachunek uczestnika utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie. Uczestnik PPK, który ma kilka rachunków PPK, może jednak w każdym czasie złożyć wniosek o wypłatę transferową środków między tymi rachunkami. Oznacza to, że osoba mająca kilka rachunków PPK ma możliwość przenoszenia środków pomiędzy tymi rachunkami.

Uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK

„Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK (czyli zawarcie, w jej imieniu i na jej rzecz, umowy o prowadzenie PPK) przez podmiot zatrudniający powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK - instytucja finansowa, z którą podmiot zatrudniający ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, otwiera dla tej osoby rachunek PPK.

Podmiot zatrudniający uczestnika PPK dokonuje za niego wpłat do PPK do instytucji finansowej, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK (nie może dokonywać tych wpłat do innej instytucji finansowej). Uczestnik PPK może jednak - kiedy zechce oraz ile razy zechce - przenosić środki, w formie wypłaty transferowej, pomiędzy swoimi rachunkami PPK (nie ma możliwości przetransferowania ich np. na indywidualne konto emerytalne – IKE lub do pracowniczego programu emerytalnego - PPE).

Realizacja wypłaty transferowej - ile trwa

Dyspozycję wypłaty transferowej uczestnik PPK składa instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK, z którego chce przetransferować środki. Dokonywanie wypłat transferowych nie powoduje ponoszenia przez uczestnika żadnych opłat. Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika dyspozycji w tej sprawie.

Należy jednak pamiętać, że wypłata transferowa musi objąć całość środków zgromadzonych na rachunku PPK, z którego ma zostać dokonana (nie można dokonać częściowej wypłaty transferowej).

Przykład Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców (A i B). Obaj ci pracodawcy „zapisali” go do PPK, w związku z czym pracownik ma dwa rachunki PPK. Pracownik chce dokonać wypłaty transferowej z rachunku PPK utworzonego w związku z zatrudnieniem u pracodawcy A na rachunek PPK utworzony w związku z zatrudnieniem u pracodawcy B. Wypłata transferowa obejmie całość środków zgromadzonych na rachunku PPK, z którego jest dokonywana. Pracodawca A będzie jednak nadal dokonywać wpłat do PPK na rachunek PPK uczestnika, utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie.

Pośrednictwo pracodawcy przy wypłacie transferowej w PPK

W ustawie o PPK przewidziano tylko dwie sytuacje, gdy uczestnik PPK może skorzystać z pośrednictwa pracodawcy przy wypłacie transferowej - tak jest po „zapisaniu” danej osoby do PPK bądź w razie zmiany przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Uczestnik PPK, chcący skorzystać z wypłaty transferowej za pośrednictwem pracodawcy, który „zapisał” go do PPK, składa temu pracodawcy oświadczenie o utworzonych dla niego wcześniej - w związku z zatrudnieniem w innych podmiotach - rachunkach PPK (ze wskazaniem m.in. numerów tych rachunków). Uczestnik PPK ma na to 7 dni od dnia „zapisania” go do PPK przez danego pracodawcę.

Po otrzymaniu tego oświadczenia, pracodawca informuje uczestnika PPK o swoim obowiązku złożenia, w imieniu uczestnika, wniosku o wypłatę transferową środków z rachunków PPK podanych przez uczestnika w jego oświadczeniu na rachunek PPK utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie. W ciągu 7 dni od otrzymania tej informacji, uczestnik PPK może jednak jeszcze poinformować pracodawcę, w formie pisemnej, że nie wyraża zgody na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę transferową.

W przypadku zmiany instytucji finansowej, pracodawca „zapisuje” osoby zatrudnione, będące uczestnikami PPK w dotychczasowej instytucji finansowej, do nowej instytucji finansowej - w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nią umowy o zarządzanie PPK. We wskazanym wyżej 7-dniowym terminie, pracodawca informuje także te osoby o swoim obowiązku złożenia, w ich imieniu, wniosków o wypłatę transferową środków z ich rachunków PPK w dotychczasowej instytucji finansowej na rachunki PPK w nowej instytucji finansowej. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, uczestnicy PPK mogą, w formie pisemnej, poinformować pracodawcę o swoim braku zgody na złożenie przez niego wniosku o wypłatę transferową.

Przykład Pracownik został „zapisany” do PPK przez nowego pracodawcę, ale nie złożył mu oświadczenia o swoich rachunkach PPK. Obecnie, już po upływie 7-dniowego terminu na złożenie tego oświadczenia, pracownik chce skorzystać z wypłaty transferowej za pośrednictwem pracodawcy. Nie ma takiej możliwości. Uczestnik PPK może jednak, w każdy czasie, sam złożyć dyspozycję wypłaty transferowej.