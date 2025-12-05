REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac. Są nowości - trzeba pamiętać

Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac. Są nowości - trzeba pamiętać

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 06:56
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac. Są nowości - trzeba pamiętać
Grudzień 2025 r. to szczególny czas, koniec roku i wiele różnych rozliczeń. Działy kadry i płac powinny więc pamiętać o kluczowych terminach na grudzień 2025 r. jak i nowych regulacjach prawnych, które wchodzą w życie właśnie w grudniu 2025 r.

Grudzień to szczególny czas, koniec roku i wiele różnych rozliczeń. Działy kadry i płac powinny więc pamiętać o kluczowych terminach na grudzień 2025 r.

Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac

Wymiar czasu pracy w grudniu to 160 godzin. Wynika to z poniższych wyliczeń: (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz. za 29., 30. i 31.12.) - (3 dni x 8 godz. za 24., 25. i 26.12. - Wigilia, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia) = 160 godz.

Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac. Dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w porze nocnej w grudniu 2025 r. wynosi 5,83 zł. Wynika to z takich obliczeń: 4666 zł : 168 godz. = 29,16 zł, zatem 27,77 zł x 20% = 5,83 zł.

5 grudnia 2025 - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i inne dla JB i SZB

5 grudnia - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Powyższe wynika z art. 47 ust. 1 pkt 2, ust. 4–4b ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

5 grudnia 2025 - złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

15 grudnia 2025 - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i inne dla podmiotów z osobowością prawną

15 grudnia 2025 - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA ) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

15 grudnia 2025 - przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w listopadzie

Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Podstawa prawna: art. 28 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

22 grudnia 2025 - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i inne dla spółek osobowych

22 grudnia 2025 - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)).

22 grudnia 2025 - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1 + wiele innych

  • 22 grudnia 2025 - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1. Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: art. 21 ust. 2f ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • 22 grudnia 2025- złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • 22 grudnia 2025- zapłata składki na PFRON. Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29.09.2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz).
  • 22 grudnia 2025 - zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za listopad. Zakłady pracy są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

24 grudnia 2025 i następne - wchodzi w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca jawności wynagrodzeń w rekrutacji + wolna Wigilia i święta

  • 24 grudnia 2025 - wchodzi w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca jawności wynagrodzeń w rekrutacji.
  • 24 grudnia 2025 - dzień wolny od pracy. Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.
  • 25 grudnia 2025- dzień wolny od pracy. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.
  • 26 grudnia 2025- dzień wolny od pracy. Drugi dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

29 grudnia 2025- złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za listopad

29 grudnia 2025- złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za listopad.

31 grudnia 2025- złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

31 grudnia 2025 - złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

