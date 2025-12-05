Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się. Jak się okazuje przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło o 8,2% rok do roku, osiągając we wrześniu poziom 8750 zł. Firmy technologiczne, produkcyjne i spożywcze przyciągają wykwalifikowanych specjalistów rosnącymi wynagrodzeniami, podczas gdy branże usługowe, mimo większej liczby ofert, wykazują stabilizację płac.



Polski rynek pracy w 2025 roku utrzymuje trend wzrostowy, jednak coraz wyraźniej widoczne jest zróżnicowanie dynamiki płac między sektorami.

Ważne Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło o 8,2% rok do roku, osiągając we wrześniu poziom 8750 zł. Firmy technologiczne, produkcyjne i spożywcze przyciągają wykwalifikowanych specjalistów rosnącymi wynagrodzeniami, podczas gdy branże usługowe, mimo większej liczby ofert, wykazują stabilizację płac.

Takie wnioski płyną z badań Centrum Analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, opartej na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Eksperci podkreślają, że to etap dojrzewania rynku, w którym inwestycje w kompetencje techniczne stają się kluczowym czynnikiem utrzymania konkurencyjności.

Przemysł i technologie liderami wzrostu

Najlepiej radzą sobie sektory przemysłowe i technologiczne. Wzrost wynagrodzeń odnotowano:

u producentów komputerów i elektroniki (+10,9%),

produktów spożywczych (+9,8%),

sprzętu transportowego, w tym wojskowego (+9,2%),

przemysłu maszynowego (+9,1%), w tym przemysłu motoryzacyjnego (+8,8%),

a także u producentów mebli (+8,9%).

Według szacunków analityków wzrost wynagrodzeń w tych branżach następuje na tle stopniowego spadku zatrudnienia w przemyśle, z wyjątkiem produkcji spożywczej. - Obserwowany wzrost wynagrodzeń w tych sektorach przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudnienia wskazuje, że pracodawcy koncentrują się na utrzymaniu kluczowych pracowników, nawet kosztem optymalizacji liczby etatów – zauważa Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Nieco niższe tempo wzrostu wynagrodzeń odnotowano w branżach, w których zatrudnionych jest wielu Ukraińców, a mianowicie w:

logistyce (+7,8%),

HoReCa (+7,8%),

budownictwie (+7,6%) i handlu detalicznym (+7,6%). W handlu detalicznym i HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) w ujęciu miesięcznym (porównując wrzesień do sierpnia br.) odnotowano spadek wynagrodzeń o 0,4%.

- Po zakończeniu sezonu wakacyjnego presja na wzrost płac w sektorach usługowych słabnie, co ma wpływ na wysokość premii i dodatków, które stanowią znaczną część zarobków pracowników. Dodatkowo na rynek wpływa zwiększona podaż pracowników, w tym osób przechodzących z przemysłu do logistyki czy HoReCa, co zwiększa konkurencję o miejsca pracy i stabilizuje poziom wynagrodzeń - wyjaśnia analityk.

Logistyka wciąż dobrze płatna mimo korekty

Warto zauważyć, że w logistyce, która wykazała wysoki wzrost wynagrodzeń w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r., we wrześniu w porównaniu z sierpniem odnotowano również spadek średniego wynagrodzenia – o 1,2%. Jest to najwyższy wskaźnik spośród analizowanych branż. Mimo to logistyka pozostaje jedną z najlepiej opłacanych branż w Polsce. Średnia płaca we wrześniu 2025 r. wyniosła 9029 zł, co jest wynikiem niemal równym wynikowi przemysłu maszynowego (9195 zł).

- Dla porównania: w handlu detalicznym średnia pensja wynosiła 6766 zł, a w HoReCa – 6548 zł. Nawet umiarkowany procentowo wzrost w logistyce przekłada się na realny przyrost o około 455 zł, co wciąż stanowi atrakcyjną różnicę względem sektorów handlu czy gastronomii. To utrzymuje zainteresowanie tą branżą wśród pracowników zagranicznych, szczególnie z Ukrainy – dodaje Oleg Rudenko.

Rynek pracy w fazie odbudowy

Dane dotyczące polskiego rynku pracy wskazują na utrzymującą się tendencję odbudowy po okresie spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń pozostaje w dużej mierze uzależnione od zdolności przedsiębiorstw do utrzymania kluczowych i wysokoefektywnych pracowników.

- Dla Ukraińców Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem pracy, zwłaszcza w branżach o mniejszych wymaganiach kwalifikacyjnych i wysokim udziale pracy fizycznej, przede wszystkim w logistyce, gdzie odnotowano wzrost zatrudnienia o 4,7% w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku. Jednocześnie w produkcji i budownictwie konkurencja rośnie, co ogranicza tempo wzrostu płac i podnosi wymagania wobec kandydatów. Najatrakcyjniejsza perspektywa to gotowość przejścia do zawodów produkcyjnych i technicznych: właśnie w tych obszarach polskie firmy inwestują w personel, oferując większą stabilność, wyższe wynagrodzenia i więcej możliwości rozwoju zawodowego – podkreślają analitycy Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Źródło: badania Centrum Analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.