REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Rozliczanie wynagrodzeń » Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się

Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 11:27
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
wynagrodzenia, Polska, dysproporcje
Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się. Jak się okazuje przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło o 8,2% rok do roku, osiągając we wrześniu poziom 8750 zł. Firmy technologiczne, produkcyjne i spożywcze przyciągają wykwalifikowanych specjalistów rosnącymi wynagrodzeniami, podczas gdy branże usługowe, mimo większej liczby ofert, wykazują stabilizację płac.

Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się

Polski rynek pracy w 2025 roku utrzymuje trend wzrostowy, jednak coraz wyraźniej widoczne jest zróżnicowanie dynamiki płac między sektorami.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło o 8,2% rok do roku, osiągając we wrześniu poziom 8750 zł. Firmy technologiczne, produkcyjne i spożywcze przyciągają wykwalifikowanych specjalistów rosnącymi wynagrodzeniami, podczas gdy branże usługowe, mimo większej liczby ofert, wykazują stabilizację płac.

Takie wnioski płyną z badań Centrum Analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, opartej na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Eksperci podkreślają, że to etap dojrzewania rynku, w którym inwestycje w kompetencje techniczne stają się kluczowym czynnikiem utrzymania konkurencyjności.

Przemysł i technologie liderami wzrostu

Najlepiej radzą sobie sektory przemysłowe i technologiczne. Wzrost wynagrodzeń odnotowano:

  • u producentów komputerów i elektroniki (+10,9%),
  • produktów spożywczych (+9,8%),
  • sprzętu transportowego, w tym wojskowego (+9,2%),
  • przemysłu maszynowego (+9,1%), w tym przemysłu motoryzacyjnego (+8,8%),
  • a także u producentów mebli (+8,9%).

Według szacunków analityków wzrost wynagrodzeń w tych branżach następuje na tle stopniowego spadku zatrudnienia w przemyśle, z wyjątkiem produkcji spożywczej. - Obserwowany wzrost wynagrodzeń w tych sektorach przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudnienia wskazuje, że pracodawcy koncentrują się na utrzymaniu kluczowych pracowników, nawet kosztem optymalizacji liczby etatów – zauważa Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

REKLAMA

Nieco niższe tempo wzrostu wynagrodzeń odnotowano w branżach, w których zatrudnionych jest wielu Ukraińców, a mianowicie w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • logistyce (+7,8%),
  • HoReCa (+7,8%),
  • budownictwie (+7,6%) i handlu detalicznym (+7,6%). W handlu detalicznym i HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) w ujęciu miesięcznym (porównując wrzesień do sierpnia br.) odnotowano spadek wynagrodzeń o 0,4%.

- Po zakończeniu sezonu wakacyjnego presja na wzrost płac w sektorach usługowych słabnie, co ma wpływ na wysokość premii i dodatków, które stanowią znaczną część zarobków pracowników. Dodatkowo na rynek wpływa zwiększona podaż pracowników, w tym osób przechodzących z przemysłu do logistyki czy HoReCa, co zwiększa konkurencję o miejsca pracy i stabilizuje poziom wynagrodzeń - wyjaśnia analityk.

Logistyka wciąż dobrze płatna mimo korekty

Warto zauważyć, że w logistyce, która wykazała wysoki wzrost wynagrodzeń w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r., we wrześniu w porównaniu z sierpniem odnotowano również spadek średniego wynagrodzenia – o 1,2%. Jest to najwyższy wskaźnik spośród analizowanych branż. Mimo to logistyka pozostaje jedną z najlepiej opłacanych branż w Polsce. Średnia płaca we wrześniu 2025 r. wyniosła 9029 zł, co jest wynikiem niemal równym wynikowi przemysłu maszynowego (9195 zł).

- Dla porównania: w handlu detalicznym średnia pensja wynosiła 6766 zł, a w HoReCa – 6548 zł. Nawet umiarkowany procentowo wzrost w logistyce przekłada się na realny przyrost o około 455 zł, co wciąż stanowi atrakcyjną różnicę względem sektorów handlu czy gastronomii. To utrzymuje zainteresowanie tą branżą wśród pracowników zagranicznych, szczególnie z Ukrainy – dodaje Oleg Rudenko.

Rynek pracy w fazie odbudowy

Dane dotyczące polskiego rynku pracy wskazują na utrzymującą się tendencję odbudowy po okresie spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń pozostaje w dużej mierze uzależnione od zdolności przedsiębiorstw do utrzymania kluczowych i wysokoefektywnych pracowników.

- Dla Ukraińców Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem pracy, zwłaszcza w branżach o mniejszych wymaganiach kwalifikacyjnych i wysokim udziale pracy fizycznej, przede wszystkim w logistyce, gdzie odnotowano wzrost zatrudnienia o 4,7% w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku. Jednocześnie w produkcji i budownictwie konkurencja rośnie, co ogranicza tempo wzrostu płac i podnosi wymagania wobec kandydatów. Najatrakcyjniejsza perspektywa to gotowość przejścia do zawodów produkcyjnych i technicznych: właśnie w tych obszarach polskie firmy inwestują w personel, oferując większą stabilność, wyższe wynagrodzenia i więcej możliwości rozwoju zawodowego – podkreślają analitycy Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Źródło: badania Centrum Analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Powiązane
Seniorze: od 1 grudnia 2025 r. zmiany w wypłatach emerytur i rent
Seniorze: od 1 grudnia 2025 r. zmiany w wypłatach emerytur i rent
Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac. Są nowości - trzeba pamiętać
Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac. Są nowości - trzeba pamiętać
Lista kontrolna PIP: rewolucja dla pracowników, pracodawców, zleceniobiorców, zleceniodawców. Jak lista kontrolna PIP zmieni rynek pracy w Polsce?
Lista kontrolna PIP: rewolucja dla pracowników, pracodawców, zleceniobiorców, zleceniodawców. Jak lista kontrolna PIP zmieni rynek pracy w Polsce?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się
05 gru 2025

Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 8,2%, ale dysproporcje międzybranżowe pogłębiają się. Jak się okazuje przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło o 8,2% rok do roku, osiągając we wrześniu poziom 8750 zł. Firmy technologiczne, produkcyjne i spożywcze przyciągają wykwalifikowanych specjalistów rosnącymi wynagrodzeniami, podczas gdy branże usługowe, mimo większej liczby ofert, wykazują stabilizację płac.
Do wypalenia zawodowego dochodzi cyfrowe przesycenie. Jak im przeciwdziałać? [WYWIAD]
05 gru 2025

We współczesnym świecie do niebezpieczeństwa wypalenia zawodowego dochodzi wypalenie cyfrowe. Czy to odpowiednia nazwa? Jak im skutecznie przeciwdziałać? Na pytania infor.pl odpowiada dr hab. Andrzej Silczuk.
PPK z aktywami blisko 44 mld zł. PFR Portal PPK zapowiada propozycję podniesienia dopłaty rocznej
05 gru 2025

PPK bije rekordy – aktywa zbliżają się do 44 mld zł, a liczba uczestników rośnie w tempie trzech osób co cztery minuty. Jak zapowiada Marta Damm-Świerkocka z PFR Portal PPK, podczas przeglądu ustawy w 2026 r. pojawi się propozycja zwiększenia dopłaty rocznej, by wzmocnić długoterminowe oszczędzanie.
Zwolnienie z pracy: jakie przyczyny naprawdę akceptują polskie sądy? Oto lista przyczyn i błędy, które kosztują pracodawców fortunę, a pracownikowi dają szansę na wygraną w sądzie
05 gru 2025

Każdego roku tysiące Polaków odwołuje się do sądów pracy od wypowiedzenia umowy. Statystyki są bezlitosne – pracodawcy przegrywają mnóstwo spraw, bo nie potrafią właściwie uzasadnić zwolnienia. Co musi zawierać wypowiedzenie, żeby sąd uznał je za zasadne? Jakie przyczyny są akceptowane, a jakie błędy prowadzą do przegranej? Przeanalizowaliśmy orzecznictwo i przygotowaliśmy przewodnik.

REKLAMA

Grudzień 2025: ważne terminy dla kadr i płac. Są nowości - trzeba pamiętać
05 gru 2025

Grudzień 2025 r. to szczególny czas, koniec roku i wiele różnych rozliczeń. Działy kadry i płac powinny więc pamiętać o kluczowych terminach na grudzień 2025 r. jak i nowych regulacjach prawnych, które wchodzą w życie właśnie w grudniu 2025 r.
Czy dla państwa tak ważne są składki i podatki - że ograniczy wolność pracy na wybranej podstawie? Decyzja PIP ustalająca stosunek pracy - co nowego?
04 gru 2025

Co z konstytucyjną wolnością pracy, co z wolą stron, co ze swobodą umów z KC, co ze swobodą kształtowania stosunków prawnych - w tym stosunku pracy? W ostatnich tygodniach w Polsce toczą się zażarte dyskusje wokół projektowanej nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Projekt ten, który miał rozszerzyć kompetencje inspektorów pracy, nie został przyjęty na ostatnim posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Co jednak ważniejsze – dyskusja wokół tego konkretnego projektu nie kończy się tutaj. W najbliższych tygodniach rządu ponownie podejmie się prac, bo propozycji było wiele, a organizacje pracodawców czekają na zmiany, które mogłyby złagodzić obawy dotyczące pewności prawa i konsekwencji finansowych dla przedsiębiorców, a z drugiej strony związki zawodowe czekają na szerszą ochronę dla zatrudnionych. A co na to wszystko sami zainteresowani?
Więcej pieniędzy w kieszeni pracownika od stycznia. Podwyżka 9. świadczeń pracowniczych w 2026 r.
04 gru 2025

Pracownicy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni od stycznia. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną inne świadczenia. Oto podwyżka 9. ważnych świadczeń pracowniczych w 2026 r.
Komu rząd da podwyżki w 2026 roku, a kogo pominie? Duża grupa pracowników czuje się oszukana
03 gru 2025

Rozmowy o podwyżkach zakończyły się fiaskiem. 2 grudnia przy jednym stole zasiedli przedstawiciele rządu, resortów finansowych, strona społeczna i pracodawcy. Mimo pełnego składu nie udało się ustalić absolutnie nic. Nie ma porozumienia w sprawie mechanizmu waloryzacji, nie ma terminu podwyżek, a rząd wciąż nie pokazuje żadnych środków na ich sfinansowanie. Związki mówią o poczuciu zdrady i próbie zamrożenia płac kosztem zwykłych pracowników. Rząd odpowiada, że budżet pęka w szwach. Emocje rosną, konflikt narasta, a cały system wchodzi w najbardziej napięty moment od lat.

REKLAMA

Syndrom oszusta w erze AI: 1/3 pracowników czuje, że oszukuje korzystając ze sztucznej inteligencji
03 gru 2025

Choć sztuczna inteligencja zwiększa efektywność pracy, aż 34 proc. polskich pracowników czuje, że oszukuje wykonując zadania z pomocą narzędzi AI. Co więcej, 28 proc. z nich ukrywa przed przełożonymi fakt używania tej technologii – podaje raport „Jak pracować, by nie żałować? W dobie rewolucji AI” przygotowany przez portale pracy rocketjobs.pl i justjoin.it oraz Totalizator Sportowy. Eksperci podkreślają, że syndrom oszusta u pracowników to jeden z kosztów psychologicznych rewolucji AI.
Nowość: Rada Rodziny i Demografii już działa. Czy będą nowe świadczenia dla rodzin na skalę 800+? Co nowa Rada da Polakom?
04 gru 2025

2 grudnia 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki powołał przy sobie nowy organ doradczy – Radę Rodziny i Demografii. Gremium złożone z ekspertów od polityki społecznej, ekonomii, demografii i socjologii ma wspierać Pałac Prezydencki w tworzeniu długofalowej polityki rodzinnej i odpowiedzi na narastający kryzys demograficzny w Polsce.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA