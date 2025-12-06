REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kadry dla początkujących » Grudzień 2025 nie taki sam jak zawsze: sprawdź dni wolne i godziny pracy [Kalendarz]

Grudzień 2025 nie taki sam jak zawsze: sprawdź dni wolne i godziny pracy [Kalendarz]

06 grudnia 2025, 12:36
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
grudzień 2025 godziny pracy dni wolne
Grudzień 2025 nie taki sam jak zawsze: sprawdź dni wolne i godziny pracy [Kalendarz]
Shutterstock

Grudzień 2025 roku nie jest taki jak zawsze. Jak zmieniają się dni wolne od pracy i niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku? Jak liczyć godziny pracy w miesiącu? Zobacz przykład wyliczeń na podstawie grudnia. Oto kalendarz grudnia 2025 roku z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.

rozwiń >

Grudzień 2025 – dni wolne

Nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy weszła w życie w lutym 2025 roku. Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w grudniu są nie 2 a 3 święta ustawowo wolne od pracy. Czerwone kartki w grudniu to oczywiście wszystkie niedziele oraz:

  • 24 grudnia 2025 r. (środa)
  • 25 grudnia 2025 r. (czwartek)
  • 26 grudnia 2025 r. (piątek)

Nowością jest więc Wigilia Bożego Narodzenia jako dzień wolny od pracy dla wszystkich, a nie tylko tych, którym taki benefit przyznawał pracodawca. Ogólnie mamy więc 14 świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Do 2024 r. było ich 13.

Co więcej, zgodnie z zasadą prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracownikom należy się oprócz niedzieli drugi dzień wolny od pracy w tygodniu i zwykle jest to sobota. Biorąc pod uwagę wszystkie grudniowe dni wolne jest ich aż 11. Mamy 4 pełne weekendy i 3 dni świąteczne.

Zobacz również:

Grudzień 2025 - dni robocze

Jeśli grudzień ma 31 dni, a 11 z nich to dni wolne od pracy, dni roboczych zostaje 20. Kolejną nowością grudnia 2025 r. są aż 3 niedziele handlowe. Dotychczas ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta ustanawiała 2 niedziele handlowe wypadające bezpośrednio przed świętami. Teraz niedziele handlowe są aż 3:

  • 7 grudnia 2025 r.
  • 14 grudnia 2025 r.
  • 21 grudnia 2025 r.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni:

Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w:

  1. kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
  2. niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
  3. ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

1a. (uchylony)

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele.

2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.

Zobacz również:

Grudzień 2025 - godziny pracy

20 dni pracy w grudniu daje 160 godzin pracy. Mniej godzin pracy było tylko w listopadzie - 144 godziny. 160 godzin pracy to najczęstsza miesięczna liczba godzin pracy w 2025 roku. Tyle samo pracowaliśmy w lutym, maju, czerwcu i sierpniu. Miesiące z największą liczbą godzin pracy to zawsze lipiec i październik -po 184 godziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak liczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

Zasada obliczeń godzin pracy w miesiącu znajduje się w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Na początku mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w danym miesiącu. Do otrzymanego wyniku dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu. Następnie odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela. Przykład wyliczeń:

1. Grudzień 2025 roku ma 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)
2. W grudniu 2025 roku są  jeszcze 3 dodatkowe dni robocze (8 x 3 = 24)
3. Do 160 godzin dodajemy kolejne 24 godziny i otrzymujemy wynik 184 godzin
4. 3 święta ustawowo wolne od pracy oznaczają 24 godzin (3 x 8 godzin), o które należy pomniejszyć liczbę 184 (184 – 24 = 160 godzin)
W grudniu 2025 roku jest 20 dni roboczych, co daje 160 godzin pracy.

Grudzień 2025 – wymiar czasu pracy

Grudniowy wymiar czasu pracy przedstawia się następująco:

Wymiar czasu pracy

grudzień 2025

dni robocze

20

godziny pracy

160

dni wolne od pracy

11

Grudzień 2025 - kalendarz

Kalendarz grudnia 2025 roku przedstawia weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, także Wigilią Bożego Narodzenia oraz 3 niedziele handlowe:

grudzień 2025 dni wolne kalendarz godziny pracy

Grudzień 2025: dni wolne, godziny pracy

Shutterstock

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)

Źródło: INFOR
