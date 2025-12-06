Grudzień 2025 roku nie jest taki jak zawsze. Jak zmieniają się dni wolne od pracy i niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku? Jak liczyć godziny pracy w miesiącu? Zobacz przykład wyliczeń na podstawie grudnia. Oto kalendarz grudnia 2025 roku z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.

rozwiń >

Grudzień 2025 – dni wolne

Nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy weszła w życie w lutym 2025 roku. Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w grudniu są nie 2 a 3 święta ustawowo wolne od pracy. Czerwone kartki w grudniu to oczywiście wszystkie niedziele oraz:

24 grudnia 2025 r. (środa)

25 grudnia 2025 r. (czwartek)

26 grudnia 2025 r. (piątek)

Nowością jest więc Wigilia Bożego Narodzenia jako dzień wolny od pracy dla wszystkich, a nie tylko tych, którym taki benefit przyznawał pracodawca. Ogólnie mamy więc 14 świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Do 2024 r. było ich 13.

Co więcej, zgodnie z zasadą prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracownikom należy się oprócz niedzieli drugi dzień wolny od pracy w tygodniu i zwykle jest to sobota. Biorąc pod uwagę wszystkie grudniowe dni wolne jest ich aż 11. Mamy 4 pełne weekendy i 3 dni świąteczne.

Grudzień 2025 - dni robocze

Jeśli grudzień ma 31 dni, a 11 z nich to dni wolne od pracy, dni roboczych zostaje 20. Kolejną nowością grudnia 2025 r. są aż 3 niedziele handlowe. Dotychczas ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta ustanawiała 2 niedziele handlowe wypadające bezpośrednio przed świętami. Teraz niedziele handlowe są aż 3:

7 grudnia 2025 r.

14 grudnia 2025 r.

21 grudnia 2025 r.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni: Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w: kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. 1a. (uchylony) 1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele. 2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.

Grudzień 2025 - godziny pracy

20 dni pracy w grudniu daje 160 godzin pracy. Mniej godzin pracy było tylko w listopadzie - 144 godziny. 160 godzin pracy to najczęstsza miesięczna liczba godzin pracy w 2025 roku. Tyle samo pracowaliśmy w lutym, maju, czerwcu i sierpniu. Miesiące z największą liczbą godzin pracy to zawsze lipiec i październik -po 184 godziny.

Jak liczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

Zasada obliczeń godzin pracy w miesiącu znajduje się w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Na początku mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w danym miesiącu. Do otrzymanego wyniku dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu. Następnie odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela. Przykład wyliczeń:

1. Grudzień 2025 roku ma 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)

2. W grudniu 2025 roku są jeszcze 3 dodatkowe dni robocze (8 x 3 = 24)

3. Do 160 godzin dodajemy kolejne 24 godziny i otrzymujemy wynik 184 godzin

4. 3 święta ustawowo wolne od pracy oznaczają 24 godzin (3 x 8 godzin), o które należy pomniejszyć liczbę 184 (184 – 24 = 160 godzin)

W grudniu 2025 roku jest 20 dni roboczych, co daje 160 godzin pracy.

Grudzień 2025 – wymiar czasu pracy

Grudniowy wymiar czasu pracy przedstawia się następująco:

Wymiar czasu pracy grudzień 2025 dni robocze 20 godziny pracy 160 dni wolne od pracy 11

Grudzień 2025 - kalendarz

Kalendarz grudnia 2025 roku przedstawia weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, także Wigilią Bożego Narodzenia oraz 3 niedziele handlowe:

grudzień 2025 dni wolne kalendarz godziny pracy Grudzień 2025: dni wolne, godziny pracy Shutterstock

