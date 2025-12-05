PPK bije rekordy – aktywa zbliżają się do 44 mld zł, a liczba uczestników rośnie w tempie trzech osób co cztery minuty. Jak zapowiada Marta Damm-Świerkocka z PFR Portal PPK, podczas przeglądu ustawy w 2026 r. pojawi się propozycja zwiększenia dopłaty rocznej, by wzmocnić długoterminowe oszczędzanie.

Końcówka 2025 roku przynosi PPK kolejne rekordy. Liczba uczestników przekroczyła 4 mln, a aktywa zgromadzone w programie zbliżają się do granicy 44 mld zł. Coraz więcej pracowników świadomie wraca do oszczędzania, a tempo przyrostu nowych uczestników jest najwyższe od miesięcy. Jednocześnie zbliża się kluczowy moment – w 2026 r. Ministerstwo Finansów ma przeprowadzić ustawowy przegląd programu, który może przynieść istotne zmiany.

Marta Damm-Świerkocka, Członkiem Zarządu PFR Portal PPK

O rosnącej popularności PPK, możliwych kierunkach zmian, zasadach wypłat, dziedziczeniu środków oraz przygotowaniach do autozapisu w 2027 r. rozmawiamy z Martą Damm-Świerkocką, Członkiem Zarządu PFR Portal PPK.

Stan aktywów i wypłaty z PPK

Iga Leszczyńska: Czy wiadomo, jaki jest obecnie stan aktywów w PPK i ilu uczestników ma na chwilę obecną PPK?

Marta Damm-Świerkocka: Stan aktywów w PPK na połowę listopada wynosi 42,84 mld. Pewnie na koniec miesiąca przekroczymy 43 mld zł. Szacujemy, że może do końca roku uda się dobić do 44 mld zł.

Obecnie mamy 4,06 mln uczestników PPK. W samym zeszłym tygodniu przybyło ponad 11 tys. uczestników, a dwa tygodnie temu ok. 19 tys. uczestników. Wychodzi na to, że co cztery minuty przystępuje do PPK trzech nowych pracowników. Wzrost ten spowodowany jest zwiększającą się świadomością konieczności gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne.

Wypłata pieniędzy z rachunku PPK. Jak to zrobić?

IL: Jak można wypłacić pieniądze z rachunku PPK? Czy można wypłacić całość środków, czy tylko część?

MDŚ: Jest kilka możliwości skorzystania ze środków zgromadzonych w PPK.

Najbardziej korzystna jest wypłata środków po 60 roku życia (wiek jest taki sam dla kobiet i mężczyzn). Jeżeli uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę co najmniej 75 proc. środków w min. 120 miesięcznych ratach, (czyli rozłoży wypłatę na 10 lat), wówczas otrzyma:

100% środków pochodzących z jego wpłat,

100 % środków pochodzących z wpłat pracodawcy,

100% środków pochodzących z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa.

W przypadku wypłaty środków w mniejszej liczbie rat niż 120, uczestnik PPK będzie zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Poza tym uczestnik może wypłacić środki zgromadzone na jego rachunku PPK:

na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Uczestnik PPK, który nie ukończył jeszcze 45 lat, może wnioskować o wypłatę oszczędności z PPK, w celu pokrycia wkładu własnego. Na ten cel uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. Uczestnik PPK, bez względu na wiek, może skorzystać z wypłaty do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, bez żadnych pomniejszeń – limit ten dotyczy jednego poważnego zachorowania.

Ostatni - najmniej korzystny - sposób skorzystania ze środków z rachunku PPK to zwrot. W przypadku zwrotu tracimy wszystkie środki pochodzące z dopłat od państwa, płacimy 19% podatek Belki od zysków kapitałowych, a 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy zasila nasze konto w ZUS (na poczet przyszłej emerytury). Należy pamiętać, że nie ma możliwości częściowego zwrotu. Zwrot obejmie całość środków zgromadzonych na rachunku PPK, z którego jest dokonywany.

PPK a śmierć uczestnika PPK. Co dzieje się ze środkami?

IL: Co dzieje się ze środkami w PPK w przypadku śmierci uczestnika? Czy środki przepadają, czy trafiają do bliskich? Czy uczestnik powinien wcześniej podjąć jakieś działania, by jego bliscy mogli łatwiej otrzymać te środki?

MDŚ: Środki w PPK podlegają dziedziczeniu, bez żadnych pomniejszeń, bez podatku od spadków i darowizn.

Uczestnik może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby uprawnione, które w razie jego śmierci otrzymają środki zgromadzone na tym rachunku. Jeśli uczestnik nie wskaże takich osób, środki będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych (nieco inaczej jest w przypadku gdy rachunek PPK uczestnika jest prowadzony przez zakład ubezpieczeń). Należy przy tym pamiętać, że jeśli uczestnik PPK w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim i środki zgromadzone w PPK stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, to 50 proc. środków (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot tej wspólności) trafi do jego małżonka, a kolejne 50 proc. trafi do wskazanych przez uczestnika instytucji finansowej osób uprawnionych lub do spadkobierców.

PPK a przejście na emeryturę

IL: Co dzieje się ze środkami po przejściu uczestnika na emeryturę? Czy trzeba gdzieś zgłosić taką informację?

MDŚ: Zacznijmy od tego, że jak przejdziemy na emeryturę, nie musimy w ogóle wypłacać środków z PPK. Wypłata z PPK nie jest powiązana z uprawnieniami emerytalnymi i przejście na emeryturę nie obliguje nas do wypłaty środków z PPK. Środki zgromadzone w PPK mogą pozostać na naszym rachunku PPK jak długo chcemy i możemy wypłacić je dopiero w momencie, kiedy będą nam naprawdę potrzebne, czyli na przykład, kiedy nasze potrzeby zdrowotne wzrosną. Należy jednak pamiętać, że uruchomienie wypłaty po 60 roku życia blokuje nam możliwość dalszego oszczędzania w PPK.

Kilka rachunków PPK. Czy da się je połączyć?

IL: Co w przypadku, gdy uczestnik posiada kilka rachunków PPK? Czy da się je połączyć w jedno konto?

MDŚ: W PPK uczestnik samodzielnie, w każdym czasie, może dokonać transferu środków pomiędzy swoimi rachunkami PPK. Taki transfer jest bezpłatny i można go dokonywać wielokrotnie. Dyspozycję wypłaty transferowej należy złożyć instytucji finansowej prowadzącej ten rachunek PPK, z którego chcemy przetransferować środki.

Jest też możliwość transferu środków za pośrednictwem pracodawcy, ale tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza to zmiana pracy, a druga to zmiana przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK.

W pierwszym przypadku transfer odbywa się na podstawie oświadczenia uczestnika PPK i za jego zgodą. W drugim przypadku do przeprowadzenia transferu potrzebna jest tylko zgoda uczestnika. Dodam, że będziemy pracowali nad uproszczeniem transferu za pośrednictwem pracodawcy.

Dopłata roczna za 2025 r.

IL: Czy każdy uczestnik PPK otrzymuje taką samą dopłatę roczną? Ile trzeba mieć na rachunku, by dopłata została przyznana? Kiedy dopłaty pojawią się na rachunkach uczestników PPK?

MDŚ: Każdy uczestnik dostaje taką samą dopłatę roczną - aktualnie w wysokości 240 zł, ale pod warunkiem, że spełnił wymagania, które zostały określone w ustawie o PPK. Dopłatę roczną otrzymują ci uczestnicy programu, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku kalendarzowym, finansowane przez nich i przez pracodawcę, wyniosły co najmniej 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2025 roku jest to kwota 979,86 zł.

Jeżeli pracownik korzysta z obniżenia wpłat do PPK, czyli zarabia mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia i obniżył swoją własną wpłatę do PPK – maksymalnie do 0,5 proc., to wtedy musi zgromadzić 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł.

Warto dodać, że dla uzyskania uprawnień do dopłaty rocznej, uczestnik PPK nie musi aktywnie oszczędzać w tym programie przez cały rok. Jeżeli w 2025 r. pracował np. tylko pół roku, ale zgromadził powyższą kwotę, też otrzyma dopłatę roczną.

Dopłata roczna nie jest powiązana z ciągłością pracy. Dopłaty roczne za 2025 r. pojawią się na rachunkach PPK najpóźniej do 15 kwietnia 2026 r.

IL: Czy może się zdarzyć tak, że ktoś na przykład będzie spełniał wszystkie warunki i nie dostanie tej dopłaty?

Może się tak zdarzyć i wtedy należy zgłosić się do instytucji finansowej i za jej pośrednictwem złożyć reklamację. Dodam, że zdarza się to jednak bardzo rzadko.

Rok 2026 – nadchodzące zmiany w PPK

IL: Zbliża się nowy rok – czy w PPK planowane są jakieś zmiany od 2026 roku?

MDŚ: W2026 roku Ministerstwo Finansów powinno przeprowadzić przegląd ustawy o PPK. Taki przegląd jest zgodnie z ustawą przeprowadzany nie rzadziej niż co cztery lata. Czy będzie się on wiązał z nowelizacją ustawy, ciężko powiedzieć.

Jeżeli zaś chodzi o naszą działalność, czyli portalu PPK, to od przyszłego roku będziemy przygotowywać się mocno do kampanii zapisowej. Autozapis czeka nas w 2027 roku. Dodatkowo należy spodziewać się sporych zmian na stronie PPK. Planujemy unowocześnienie i zmianę strony, by była bardziej przyjazna dla użytkownika. Planujemy m.in. dodanie wielu materiałów interaktywnych, materiałów audiowizualnych, a także agenta AI lub chatbota, który będzie odpowiadał na pytania użytkowników.

Moim marzeniem jest także wprowadzenie aplikacji onboardingowej, którą pracownik będzie przechodził na podobieństwo aplikacji BHP i otrzymywał po zakończeniu certyfikat ukończenia takiego kursu z PPK.

Jest to o tyle fajne, że po pierwsze mielibyśmy pewność, że pracownik otrzyma rzetelne informacje, a po drugie zdjęłoby to obowiązek informacyjny z pracodawców. Certyfikat byłby poświadczeniem, że takie szkolenie się odbyło.

Minimalne wynagrodzenie po 1 stycznia 2026 r. a PPK

IL: Jak na PPK wpłynie podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2026 roku?

MDŚ: Im wyższe wynagrodzenia, tym wyższe wpłaty do PPK. Im więcej zarabiamy, tym więcej też odkładamy – dotyczy to zarówno wpłat pracownika, jak i wpłat pracodawcy.

Pensja minimalna jest także powiązana z możliwością obniżenia przez pracownika wpłaty podstawowej do PPK. Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje, że pula osób, które będą uprawnione do obniżenia swojej wpłaty do PPK – nawet do 0,5 proc. będzie wyższa. Każdy, kto zarabia nie więcej niż 120 procent wynagrodzenia minimalnego, może obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK – nawet do 0,5 proc., przy zachowaniu minimum półtora procent dopłat od pracodawcy.

Nowelizacja ustawy o PPK

IL: Czy planowane są prace nad nowelizacją ustawy o PPK?

MDŚ: W zależności od decyzji Ministerstwa Finansów, po przeglądzie ustawy o PPK, możliwa będzie nowelizacja ustawy o PPK.

Należy jednak pamiętać, że nowelizacja zależy od ministerstwa i od tego, jakie postulaty zostaną zgłoszone przez wszystkich zainteresowanych podczas przeglądu. Dobrze by było, żeby taka nowelizacja się odbyła. Jest sporo technicznych rzeczy, które wymagają doprecyzowania w ustawie. Związane są one głównie z obowiązkami kadrowo-płacowymi. Chodzi m.in. o wydłużenie niektórych terminów.

Zwiększenie dopłaty rocznej od państwa

IL: Wróćmy jeszcze do dopłaty rocznej. Wiadomo, że gdy wprowadzano PPK, dopłata w wysokości 240 zł miała sens. Czy planowane jest jej zwiększenie?

MDŚ: Bardzo bym chciała, żeby dopłata roczna podlegała waloryzacji. Wiadomo, że jest to coś, co przekonuje do długoterminowego oszczędzania, a długoterminowe oszczędzanie jest tym, na czym nam zależy w PPK i co jest ważne dla zabezpieczenia naszej przyszłości emerytalnej.. Przy okazji przeglądu ustawy złożymy różne propozycje, między innymi taką, która zakłada wprowadzenie mechanizmu waloryzacji dopłaty rocznej.

Z naszej strony mogą to być jedynie propozycje, sugestie dalszego rozwoju programu. Natomiast decyzja należy do Ministerstwa Finansów.

Autozapis do PPK w 2027 r.

IL: Najbliższy autozapis odbędzie się w 2027 r. Czy są już dane lub szacunki, ilu pracowników obejmie?

MDŚ: Szacujemy, że w firmach prowadzących PPK, które mają zawartą umowę o zarządzanie PPK i w których przynajmniej 1 pracownik jest uczestnikiem PPK, jest drugie tyle osób, czyli około 5 mln pracowników, którzy złożyli rezygnacje i których obejmie autozapis w 2027 r.

Natomiast mamy jeszcze firmy, które z racji tego, że na przykład są mikroprzedsiębiorcami, a wszyscy złożyli rezygnacje, nie są w ogóle w systemie PPK. Tutaj trzeba by szacować, że to kolejne 4 mln pracowników. Najważniejsze, żeby pracownicy wiedzieli, z czego rezygnują. Priorytetem dla mnie jest to, by świadomie podejmowali decyzję.

