Dodatek za pracę w nocy w 2019 roku

W myśl art. 1517 § 1 k.p., pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00.

Pracodawca może dokonać szczegółowego określenia godzin początku i końca pory nocnej - samodzielnie lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Uregulowanie godzin powinno znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Pracodawca ustala porę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 lub od 21:00 do 5:00.

Dodatek za pracę w nocy

W związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości co najmniej 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co istotne, wysokość dodatku za pracę w nocy może być modyfikowana na korzyść pracownika, co należy określić w przepisach wewnątrz zakładowych (w regulaminie pracy, w regulaminie wynagradzania).

Dodatek za pracę w nocy jest taki sam dla wszystkich pracowników, niezależnie od wysokości otrzymywanego przez nich wynagrodzenia, bowiem podstawę do obliczenia dodatku nocnego stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie ono do kwoty 2 250 zł (w 2018 r. – wynosiło 2 100 zł). Wraz z jego podniesieniem wyższe też będą dodatki nocne.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie jest uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Dodatkowo, jeśli praca w godzinach nocnych jest pracą nadliczbową, oprócz dodatku za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje osobny dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek ten wynosi 100 % wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej są od siebie niezależne. Jeśli więc godziny nadliczbowe przypadają w porze nocnej, pracownikowi należy wypłacić dwa dodatki.

Zakaz zatrudniania w porze nocnej

Z uwagi na szczególnie uciążliwy charakter pracy w porze nocnej, nie każdy może pracę w takich godzinach świadczyć. Kodeks pracy szczegółowo wskazuje grupę pracowników, którzy bezwzględnie nie mogą wykonywać pracy w porze nocnej. Wynika to z art. 178 § 1 k.p. Są to:

- kobiety w ciąży,

- młodociani,

- pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia - chyba, że wyrażą na to zgodę,

- pracownicy niepełnosprawni (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę).

Za złamanie powyższego zakazu, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Ryczałt

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek z tytułu pracy nocnej może być zastąpiony ryczałtem. Wysokość ryczałtu ma odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.