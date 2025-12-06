Emerytury czerwcowe 2026 - kiedy przeliczenie przez ZUS?

Emerytury czerwcowe - nowe przepisy wchodzą w życie w styczniu 2026 r. Komu ZUS przeliczy emeryturę? Kiedy nastąpi przeliczenie? Czy trzeba składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Kiedy ZUS przeliczy emerytury czerwcowe?

ZUS automatycznie przeliczy czerwcowe emerytury. Klienci Zakładu nie muszą składać żadnego wniosku gdyż ich emerytury zostaną przeliczone z urzędu. Zakład ma na to trzy miesiące, a więc decyzje o nowej wysokości emerytury seniorzy otrzymają najpóźniej 31 marca 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

- Naszym klientom, którzy swoje wnioski emerytalne złożyli w czerwcu wyliczymy nową kwotę. Zrobimy to z urzędu i po przeliczeniu wydamy nową decyzję. Co ważne, nowa kwota nie będzie mogła być niższa niż dotychczas wypłacana – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku. – Gdyby jednak nowa kwota okazała się niższa od dotychczasowej będziemy wypłacać dotychczasowe świadczenie – zapewnia.

Komu ZUS przeliczy emeryturę?

Na przeliczenie mogą liczyć seniorzy z kilku roczników. Chodzi o osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 albo dostają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009–2019.

REKLAMA

Rzeczniczka wyjaśnia, że przelicznie dotyczy także osób, które dostają rentę rodzinną po osobie, która osiągnęła wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna), ale zmarła w czerwcu w latach 2009–2019 i nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do emerytury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ZUS przeliczy emeryturę?

- Waloryzację składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału zrobimy w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Następnie kwota zostanie zwaloryzowana do chwili obecnej – tłumaczy Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, emerytury czerwcowe zostaną przeliczone, ponieważ w latach 2009-2019 były one ustalane na niekorzystnych dla ubezpieczonych zasadach waloryzacji składek. Przepisy ustawy nie przewidują wypłaty wyrównania świadczenia za okres przypadający przed 1 stycznia 2026 roku.

Przeliczenie emerytur czerwcowych - warto wiedzieć

Jeśli wniosek w sprawie przeliczenia wysokości emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 (bądź renty rodzinnej) zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. ZUS wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Klient nie musi składać żadnych wniosków.

Jeśli ZUS prowadzi postępowanie w sprawie wysokości świadczenia w związku z ustaleniem emerytury od czerwca danego roku lub takie postępowanie toczy się w sądzie, a rozpoczęło się przed 1 stycznia 2026 r., to trwa ono do czasu, kiedy uprawomocni się kończąca je decyzja lub orzeczenie sądu.

ZUS ponownie wyliczy tylko wysokość emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.