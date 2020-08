Czy mogę zaufać PPK?

Liczby najlepszym dowodem wiarygodności

Pracownicy największych firm już oszczędzają w PPK. Zgromadzili na swoich rachunkach PPK ponad 1,6 mld zł. W tym 48% aktywów pochodzi z wpłat pracowników, 36% z wpłat pracodawców, a 16% z dopłat państwa.

Aktualnie wdrażanie PPK trwa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jesienią 2020 roku oszczędzanie w PPK będzie dostępne dla 3,7 mln pracujących w ponad 75 tys. firm. Ich oszczędności powiększą aktywa w PPK. Od początku 2021 roku PPK będzie dostępne dla kolejnych 5,7 mln pracowników zatrudnionych u najmniejszych pracodawców oraz w sektorze publicznym.





Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Ponadto, zgodnie z danymi z okresu od 1 do 21 lipca 2020 r., stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK wynoszą od 1.40 % (dla FZD 2025 – narastająco 4,16%) do 4,29% (dla FZD 2055 – narastająco 2,97%). Wszystkie te fundusze odrobiły już straty po spadkach spowodowanych pandemią COVID-19. Pozwala to mieć nadzieję, iż w perspektywie czasowej stopa zwrotu z inwestycji długoterminowych, jakimi są inwestycje w fundusze zdefiniowanej daty, zbliży się do zakładanego poziomu.

Przejrzysta konstrukcja PPK powodem zaufania do PPK

Prosta konstrukcja PPK powoduje, że są nowoczesną, uniwersalną, elastyczną i atrakcyjną formą gromadzenia oszczędności przez osoby aktywne zawodowo w każdym wieku, które dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe. Wzbogacenie polskiego systemu długoterminowego oszczędzania o to rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów np. Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, czy Turcji, w których funkcjonują podobne pracownicze programy oszczędnościowe. Podczas prac nad PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy, po czym dostosowano je do polskich realiów. Decyzje w zakresie zasadniczych założeń systemu PPK zostały podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz eksperckich oraz po rozważeniu innych dostępnych rozwiązań.

PPK są organizowaną przez pracodawców dla swoich pracowników możliwością gromadzenia oszczędności, która jest aktywnie wspierana przez państwo. Oszczędności gromadzone w ramach PPK są lokowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku uczestnika PPK. To oznacza, że pracownik biorący udział w programie jest automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. W ten sposób, im bardziej uczestnik PPK zbliża się do 60 roku życia, tym większa część jego środków jest inwestowana w instrumenty o charakterze dłużnym czyli np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne papiery wartościowe, a coraz mniejsza część w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak np. akcje, prawa poboru, czy tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Udział poszczególnych klas aktywów decyduje o bezpieczeństwie gromadzonych środków.