Tarcza Antykryzysowa – zmiany w PPK

Wydłużenie terminów wdrożenia PPK

Tarcza Antykryzysowa przesunęła wdrożenia PPK dla pracodawców z tzw. II fazy wdrożenia PPK (art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Nowe obowiązujące terminy dla pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, to: 27 października 2020 r. ─ na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. ─ na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nowe przepisy nie zmieniły jednak obowiązków podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK. Podmioty te są zobowiązane w szczególności do terminowego naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK.

PPK nadal bez PZP

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym regulacje dotyczące zamówień publicznych nie byłyby stosowane do umów o zarządzanie PPK jedynie do 31 grudnia 2020 r. Tarcza Antykryzysowa przewiduje natomiast, że również od 1 stycznia 2021 r. do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK ich się nie stosuje, o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień Publicznych (art. 70 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

Uproszczenie w zasadach tworzenia PPK u pracodawców sektora publicznego

Tarcza Antykryzysowa upraszcza zasady wyboru instytucji finansowej, której pracodawca należący do sektora publicznego powierzy zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK. Zgodnie z nowym art. 7 ust. 4a ustawy o PPK wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wyboru tego dokonuje się w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, instytucję finansową wybiera się w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Wyboru instytucji finansowej dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, w szczególności na podstawie oceny:

proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie dotyczące wyboru instytucji finansowej, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa wybiera instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.