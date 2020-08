Kiedy PPK obejmie Twoją firmę?

Pracownicze Plany Kapitałowe są wprowadzane stopniowo. Przepisy ustawy przewidują włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK co 6 miesięcy. Niemniej jednak, w związku z pandemią koronawirusa, nastąpiły pewne zmiany w terminach wdrażania PPK. Poniżej znajduje się pełne zestawienie dat, o których powinien pamiętać każdy pracodawca i pracownik.

Polecamy: Seria poradników z prawa pracy





Wdrażanie PPK podzielono na 3 etapy. Pierwszy z nich dotyczył firm zatrudniających co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018) i rozpoczął się 1 lipca 2019. Pracodawcy mieli czas do 25 października 2019 na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i do 12 listopada 2019 na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Otwórz link zamieszczony poniżej, aby dowiedzieć się, jak pracownicy, których objęto I etapem, oceniają PPK.

CBOS o PPK: nastawienie pracodawcy ma wpływ na decyzje pracowników o oszczędzaniu

Kolejny, II etap wdrażania PPK obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019) i rozpoczął się 1 stycznia 2020. W związku z pandemią COVID-19 przedłużono terminy zawierania umów tworzących PPK. Nowe terminy są następujące:

umowa o zarządzanie PPK - do 27 października 2020

umowa o prowadzenie PPK - do 10 listopada 2020.

Należy zaznaczyć, że przesunięcie terminów na zawarcie wskazanych wyżej umów nie skutkuje zmianami dla pracodawców z II fazy, którzy zawarli te umowy przed 31 marca 2020.

III etap wprowadzania PPK, obejmujący firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019) rozpoczął się 1 lipca 2020. Pracodawcy mają czas na zawarcie umów o zarządzanie PPK do 27 października 2020, a umów o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020. W związku ze zmianą w II etapie, terminy na zawarcie umów w II i III etapie pokrywają się.

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno:

umowa o zarządzanie PPK – do 26 marca 2021

umowa o prowadzenie PPK − do 10 kwietnia 2021.

Natomiast dla pozostałych pomiotów terminy zawarcia umów są następujące:

umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021

umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021.

Pracowników najbardziej interesuje to, kiedy z ich wynagrodzenia zostaną odprowadzone pierwsze wpłaty do PPK. Pracodawca obliczy i pobierze wpłaty od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Następnie, pracodawca przekaże te wpłaty do wybranej instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane.

Przypominamy, że www.mojeppk.pl to oficjalne źródło informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do odwiedzania strony, lub kontakt z naszą infolinią. Aby usprawnić przekazywanie wiedzy na temat PPK, prowadzimy również bezpłatne szkolenia, zarówno stacjonarnie, jak i online. Więcej informacji w linku poniżej.