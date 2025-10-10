REKLAMA

Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku

Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku

10 października 2025, 16:24
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
radca prawny
Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku
ZUS daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania raz w roku z wakacji składkowych. Czy o tym pamiętasz? Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcesz skorzystać z wakacji, co oznacza, że w tym roku można składać wnioski jeszcze tylko w październiku – na listopad 2025, oraz w listopadzie – na grudzień 2025. W grudniu nie będzie już można skorzystać z tej możliwości za ten rok, gdyż złożony wniosek będzie dotyczył stycznia 2026.

Co to są wakacje składkowe?

Wakacje składkowe to jednorazowe zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie jest dobrowolne, zatem nie przysługuje z automatu, a w przypadku chęci skorzystania z tej ulgi, należy złożyć wniosek do ZUS. Zwolnienie obejmuje tylko jeden, ale dowolnie wybrany miesiąc w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie dotyczy oczywiście wyłącznie składek za własne ubezpieczenie przedsiębiorcy. Jeżeli więc przedsiębiorca zatrudnia inne osoby i odprowadza za nie składki, to zwolnienie nie dotyczy składek tych osób.

W ramach zwolnienia, nie opłaca się następujących składek:

  • Obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych;
  • Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
  • Na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (jeżeli się mu podlegało w miesiącu złożenia wniosku oraz poprzedzającym).

Powyższe oznacza, że zwolnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wprawdzie odprowadza się jednym wspólnym przelewem do ZUS, który pobiera tę składkę, ale jest ona przeznaczona na finansowanie NFZ.

Wakacje składkowe to nie przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej – w okresie zwolnienia można normalnie prowadzić działalność gospodarczą.

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z wakacji składkowych?

Dla skorzystania z wakacji składkowych w ZUS wymagane jest spełnienie poniższych warunków. Jak informuje ZUS, konieczne jest, aby:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie:
    • podlegać dobrowolnemu lub obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
    • ubezpieczać (w ubezpieczeniu emerytalnym, rentowym i wypadkowym lub zdrowotnym) nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym wliczając samego przedsiębiorcę) – ulga jest więc skierowana do mikroprzedsiębiorców,
  • w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o zwolnienie należy osiągnąć roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub nie osiągnąć żadnego przychodu z działalności gospodarczej w ostatnich 2 latach kalendarzowych,
  • w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o wakacje składkowe oraz w poprzednim roku kalendarzowym nie wykonywano pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.
Ważne

Jako byłego pracodawcę, klasyfikuje się podmiot, na rzecz którego – w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym – przedsiębiorca wykonywał czynności (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) wchodzące aktualnie w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Istnieje jeszcze dodatkowy warunek – zwolnienie w ramach wakacji składkowych stanowi pomoc de minimis, co oznacza, że nie można z niego skorzystać, jeżeli wyczerpany został limit otrzymanej pomocy wynoszący 300 tys. euro w okresie trzech lat.

Termin na złożenie wniosku o wakacje składkowe w ZUS

Wniosek należy złożyć w miesiącu, który poprzedza miesiąc kalendarzowy, za który chcemy uzyskać zwolnienie. To oznacza, że w tym roku wnioski można składać jeszcze tylko w październiku i listopadzie. Natomiast wniosek złożony w grudniu będzie już dotyczył zwolnienia od składek w styczniu następnego roku, co oznacza, że tak złożony wniosek nie zostanie tak naprawdę wykorzystany do zwolnienia ze składek jeszcze w bieżącym roku.

Jak i gdzie składa się wniosek?

Zasady korzystania z „wakacji składkowych” od 1 listopada 2024 r. + Wakacje składkowe dla przedsiębiorców – jak skorzystać z nowej ulgi

Wnioski o wakacje składkowe można składać wyłącznie online na swoim profilu płatnika w PUE ZUS (e-ZUS). Po zalogowaniu do platformy, należy przejść na konto płatnika oraz z bocznego menu wybrać opcję „Kreatory wniosku”, a następnie „Kreator wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc – RWS (wakacje składkowe)”. Wniosek jest przygotowywany z pomocą ww. kreatora, co oznacza, że dane identyfikacyjne przedsiębiorcy jako płatnika powinny zostać zaciągnięte automatycznie z systemu. Domyślnie powinien być także wypełniony okres zwolnienia, to jest następny miesiąc. Wniosek można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem PUE lub profilem zaufanym (w tym z wykorzystaniem identyfikacji tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel). Wniosek zawiera w szczególności następujące pola do wypełnienia:

  • oświadczenie, że na dzień złożenia wniosku płatnik składek spełnia warunki dotyczące osiągniętego przychodu i niewykonywania działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy,
  • zaświadczenie o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką płatnik otrzymał w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika (umocowanego na wzorze ZUS PEL).

Czy każdy wnioskodawca otrzyma wakacje składkowe?

ZUS będzie weryfikował złożony wniosek pod względem spełniania wyżej opisanych w artykule warunków. Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, oraz oczywiście jeżeli jeszcze w danym roku kalendarzowym przedsiębiorca nie korzystał już ze zwolnienia, decyzja powinna być pozytywna, a ZUS poinformuje o przyznaniu zwolnienia. W przypadku braku spełnienia warunków, ZUS wyda decyzję odmowną, którą można zaskarżyć do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem Oddziału lub Inspektoratu ZUS. Czas na odwołanie wynosi miesiąc od doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie sądu, nazwisko i imię oraz dokładny adres osoby wnoszącej odwołanie, znak i datę zaskarżonej decyzji, określenie oraz uzasadnienie wniosków i zarzutów, podpis osoby wnoszącej odwołanie lub podpisującej odwołanie z upoważnienia. Odwołanie nie wstrzymuje obowiązku zapłacenia składek za miesiąc, za który nie uzyskano zwolnienia.

ZUS podaje, że czas rozpatrzenia wniosku jest standardowy i wynosi do jednego miesiąca, a w wyjątkowych przypadkach może się przedłużyć do 2-óch miesięcy. Należy pamiętać, że wszelka korespondencja ZUS w tej sprawie będzie się odbywała poprzez platformę e-ZUS/PUE ZUS. Trzeba więc sprawdzać na bieżąco swoje konto na platformie, celem sprawnej kontroli nad biegiem sprawy. Sam wniosek nie podlega opłacie.

Jakie są skutki zwolnienia z opłacenia składek do ZUS?

Poza samym brakiem obowiązku odprowadzenia składek za dan miesiąc, warto wiedzieć, że wakacje składkowe nie wpływają na uprawnienia do korzystania ze świadczeń, a składki za miesiąc zwolnienia są finansowane i odprowadzane z budżetu państwa. Jednocześnie wakacje składkowe nie zwalniają z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za czas korzystania ze zwolnienia z opłacenia składek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2024 poz. 863)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 ze zm.)

Źródło: INFOR
