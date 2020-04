PPK - 5 najczęściej zadawanych pytań

5 pytań o PPK

Nowoczesny program długoterminowego oszczędzania PPK wiąże się z koniecznością zgodności postępowania z aktualnie obowiązującymi przepisami. W tym wypadku głównym punktem odniesienia do wszelkich wątpliwości jest ustawa z 4 października 2019 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Poznaj odpowiedzi na pięć najczęściej zadawanych pytań w programie PPK. W wyłonieniu tych kwestii pomogli eksperci PFR Portal PPK, prowadzący od roku setki szkoleń dla pracodawców i pracowników w całej Polsce.

1. Terminy wpłat do PPK – jakie obowiązują?

Jedne z najczęściej zadawanych pytań to te związane z terminami dokonywania wpłat do PPK. W jakich terminach zatem ich dokonywać, żeby były poprawne?

Otóż zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 wspomnianej wcześniej Ustawy wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wszystko zależy więc od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK. I tak, jeżeli pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone:

jeszcze w tym samym miesiącu – wpłat należy dokonać w okresie 1-15 kolejnego miesiąca;

– wpłat należy dokonać w okresie 1-15 kolejnego miesiąca; w kolejnym miesiącu (wynagrodzenie z przesunięciem) – wpłat należy dokonać w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 dnia miesiąca następującego po ich obliczeniu i pobraniu.

2. Pojęcie podmiotu zarządzającego – co oznacza?

Kwestią, która nurtuje wiele osób w odniesieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest także zrozumienie pojęcia podmiotu zarządzającego, które pojawia się w umowach o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Warto więc wyjaśnić, że w przypadku tego nowego systemu oszczędnościowego, podmiot zarządzający instytucjami finansowymi oznacza podmiot, który oferuje Pracownicze Plany Kapitałowe. Lista podmiotów zarządzających oferujących PPK znajduje się na stronie MojePPK.pl w zakładce Instytucje Finansowe – obecnie jest ich dwadzieścia.

3. Kiedy powstaje przychód w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Dylematem pracodawców jest również odpowiednie zakwalifikowanie powstawania przychodu. Jak interpretować przepisy w tym przypadku?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w przypadku przychodów ze świadczeń otrzymywanych przez pracownika, przychód pracownika z tego tytułu powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji środków pieniężnych. W przypadku wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę będzie to zatem miesiąc, w którym pracodawca przekaże wpłaty do instytucji finansowej.