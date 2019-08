Co się zmieni w Kodeksie pracy po 7 września 2019 r.

👉 Webinarium Piotra Wojciechowskiego: Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy - zmiany w obowiązkach pracodawców – Termin: 30 sierpnia

7 wrześnie wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ma na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień.

Ochrona zatrudnienia dla członków najbliższej rodziny

Inni członkowie najbliżej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (prawo pracy daje taką możliwość) zostaną objęcie ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z wyżej wspomnianych urlopów.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownicy, o których mowa, będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, wspomniani pracownicy będą mogli żądać przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Mobbing i dyskryminacja

Nowelizacja przepisów zniesie katalog przyczyn dyskryminacji. Obecnie mówimy o dyskryminacji, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na określone cechy, osobiste lub te związane z pracą. O dyskryminacji możemy mówić, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na wiek, płeć, umowę na czas określony lub nieokreślony, wymiar czasu pracy. Po zmianach, każde nierówne traktowanie podwładnego, które nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację.

W zakresie przepisów dotyczących mobbingu, pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie również, gdy nie rozwiązał umowy o pracę. Obecnie bowiem o odszkodowanie mogą ubiegać się pracownicy, którzy na skutek mobbingu zwolnił się z pracy.

Świadectwo pracy

Kodeks pracy zostanie poszerzony o zapis rozporządzenia mówiący o terminie wydania świadectwa pracy.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Niewydanie świadectwa pracy grozi karą grzywny od tysiąca do 30 tysięcy złotych. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi będzie przysługiwać prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Termin dotyczący sprostowania świadectwa pracy zostanie wydłużony z 7 do 14 dni.

Źródło: Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw