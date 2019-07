Odszkodowanie za mobbing - zmiany od 7 września 2019 r.

Definicję mobbingu zawiera art. 943 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego przepisu, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

W przypadku pracownika, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może on dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę spowodowaną rozstrojem zdrowia pracownik może dochodzić niezależnie od tego, czy rozwiązał umowę o pracę. Inaczej jest w przypadku roszczenia odszkodowawczego. W tym przypadku, pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 zł.

Jak już wskazano, dotychczas obowiązujące przepisy stanowiły, że pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę na skutek mobbingu. W uzasadnieniu do prezydenckiego projektu ustawy Kodeks pracy wskazano, iż przepis ten budzi istotne zastrzeżenia, z uwagi na ograniczenie kręgu osób uprawnionych do wystąpienia z żądaniem odszkodowania tylko do tych pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy.

W wyniku nowelizacji, pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania również w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.

Oznacza to, że pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach:

- w razie rozwiązania wskutek mobbingu umowy o pracę oraz

- w razie wyrządzenia mu szkody (na skutek mobbingu), niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa nadal czy też został rozwiązany przez pracodawcę.

Przed zmianą art. art. 943 § 4 brzmiał: „Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.”

Po zmianach art. 943 § 4 brzmi: „ Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.”

Ustawa wejdzie w życie 7 września 2019 r.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.