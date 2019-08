Zmiany w świadectwie pracy od 7 września 2019 r. – nowy wzór, rozporządzenie

Pouczenie w świadectwie pracy

W sytuacji, gdy pracownik dopatrzy się błędów w świadectwie pracy, może wystąpić o jego sprostowanie. Do 6 września 2019 r. ma na to 7 dni. Z kolei, od 7 września 2019 r. pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Natomiast w razie, gdy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, pracownik będzie miał 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy (obecnie termin ten wynosi 7 dni). Z kolei w razie niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik będzie mógł wnieść żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. – art. 97 § 21 Kodeksu pracy.

Nowe terminy – 14 dniowe – na sprostowanie świadectwa pracy i wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy będą miały zastosowanie również w sprawach, które zaczęły swój bieg i nie zakończyły się do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli do 7 września 2019 r.

W celu dostosowania powyższego przepisu, wprowadzono zmiany w pomocniczym świadectwie pracy, polegające na zmianie treści pouczenia zawartego w świadectwie pracy. Od 7 września pouczenie ma brzmieć:

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. (podstawa prawna — art. 97 § 21 Kodeksu pracy).

Brak wskazania w pouczeniu sądu właściwego

Ponadto z pouczenia tego nie będzie już wynikać obowiązek pracodawcy wskazania pracownikowi sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa pracy. Obowiązku takiego nie nakładają bowiem przepisy Kodeksu pracy (obecnie brak pouczenia o prawie odwołania się do właściwego sądu pracy może stanowić podstawę do przywrócenia terminu dokonania tej czynności).

Jak wskazał w uzasadnieniu projektu ustawodawca, kwestia konieczności i sposobu wskazania sądu właściwego budziła wątpliwości. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają bowiem właściwość miejscową sądów jako właściwość ogólną oraz w szczególny sposób w sprawach z zakresu prawa pracy jako tzw. właściwość przemienną

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sądem właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Wybór między tymi sądami należy do powoda.

Projekt zakłada, że każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy zostanie wyposażona w domyślny stały fotokod (kod QR) w prawym górnym rogu strony. Kod ma obejmować: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Ponadto na pierwszej stronie wzoru zakodowana treść obejmowałaby również pouczenie, o którym mowa w art. 97 § 21 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 7 września 2019 r. Natomiast kod na ostatniej stronie wzoru ma zawierać również informację o miejscu złożenia podpisu. Są to dane stałe, więc mogą zostać uwzględnione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy. Osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły bez ponoszenia dodatkowych kosztów skanować i odczytywać fotokody. Nowe rozwiązanie w szczególności ma pomóc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu wzroku. Dzięki temu osoba z dysfunkcją wzroku, która sporządzi świadectwo pracy, będzie mogła po wydrukowaniu dokumentu samodzielnie go zidentyfikować i podpisać.

