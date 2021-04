Czym jest EVP?

Mianem EVP – Employee Value Proposition – określa się unikalne cechy pracodawcy, które wyróżniają go na tle konkurentów. Odpowiednio wypracowane nie tylko przyciągają talenty, ale również sprzyjają ich utrzymaniu w organizacji. Dlatego do określenia EVP warto zaangażować samych pracowników, a nie wyłącznie pracodawcę.

Pamiętaj, że podejmowane przez Ciebie działania będące pochodną EVP w okresie niepewności rynkowej mogą wyglądać inaczej niż w normalnej sytuacji. To, co jeszcze do niedawna sprawdzało się podczas rekrutacji, dzisiaj może ograniczać jej skuteczność. W czasie kryzysu warto więc pochylić się nad EVP i przyjrzeć mu się jeszcze raz.

Jak niepewność rynkowa wpływa na oczekiwania pracowników?

Możliwości rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie czy też pakiet benefitów – to elementy, które jeszcze do niedawna przesądzały o tym, że firma była w stanie pozyskać i utrzymać pracowników. Wraz z nadejściem nowej rzeczywistości potrzeby personelu się zmieniły. I chociaż udział w atrakcyjnych, rozwijających projektach wciąż jest dla pracowników istotny, teraz rośnie znaczenie stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Potwierdzają to badania Randstad Employee Brand Research.

Zmiany w potrzebach pracowników są standardową odpowiedzią na kryzys. Wynikają z piramidy Maslowa. U jej podstaw leżą potrzeby fizjologiczne (zaspokojenie głodu i pragnienia) oraz potrzeby bezpieczeństwa, obejmujące m.in. posiadanie pracy. To absolutne minimum, niezbędne do życia. Dopiero zaspokojenie potrzeb niższego rzędu pozwala realizować potrzeby wyższego rzędu, w tym samorealizację czy też poczucie zawodowego spełnienia.

Kryzys – istotna reakcja przedsiębiorcy

Po pierwsze, kiedy pojawia się kryzys, nie każdy przedsiębiorca jest w stanie obronić wszystkie miejsca pracy. Po drugie, żeby zachować zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, część pracodawców jest zmuszona obniżyć wynagrodzenie. Jeśli więc do tej pory za najważniejsze cechy EVP uznawałeś potrzebę samorealizacji czy też uznania, w dobie kryzysu powinieneś zaspokoić przede wszystkim potrzebę bezpieczeństwa. Możliwości rozwoju nie będą przez pracowników w ogóle brane pod uwagę, jeśli na co dzień będą drżeć o posadę.

Niezależnie od tego, jakie działania zamierzasz podjąć, postaw na komunikację. Zespół musi być na bieżąco informowany o sytuacji firmy. Jeżeli chcesz zabezpieczyć miejsca pracy, w związku z czym planujesz redukcję premii i szkoleń czy też obniżkę wynagrodzenia, poinformuj o tym personel. Organizuj cykliczne spotkania zarządu z pracownikami i postaw na szczery przekaz. W ten sposób zadbasz o poczucie bezpieczeństwa załogi.

Cyklicznie przeprowadzaj również badania opinii wśród pracowników. Dowiesz się z nich, na którym etapie piramidy Maslowa znajduje się Twój personel i czy należycie dbasz o zaspokajanie potrzeb załogi.

Budowa wizerunku dobrego pracodawcy w dobie niepewności

To, w jaki sposób zachowasz się w czasie niepewności, zdefiniuje Cię jako pracodawcę w oczach pracowników. Nawet w czasie kryzysu nie powinieneś zawieszać employer brandingu. Budowanie wizerunku to mozolna, długotrwała praca, od której nie ma wakacji.

Pamiętaj, działania, które podejmiesz teraz, mogą pozytywnie wpłynąć na pozycję Twojej firmy w przyszłości. Zwłaszcza, że nikt do końca nie wie, jak potoczy się sytuacja – czy będzie korzystniejsza dla kandydatów i pracowników, czy może pogorszy się. Postaw więc na szczerą komunikację.

Rozwój firmy w dobie kryzysu

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie firmy w dobie kryzysu borykają się z problemami. Niektóre przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijają, zwiększają moce przerobowe i aktywnie poszukują pracowników. Są one w stanie zapewnić personelowi nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również realizację potrzeb wyższego rzędu.

Mimo to również i te firmy powinny zrewidować EVP i skupić się na celach związanych ze stabilnością i bezpieczeństwem zatrudnienia. W ten sposób pracownicy będą wiedzieć, że pracodawca ma świadomość zmian toczących się na innych rynkach i dba o swój personel. Takie działanie pozwoli również wyróżnić przedsiębiorstwo na tle innych pracodawców i przyciągnie talenty.