REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Dodatki » I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń

I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 10:33
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
benefity, pracownicy
I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nawet przy szerokim dostępie do benefitów ponad 4 na 10 pracowników w Polsce nie korzysta z nich regularnie. Główną przyczyną jest brak dopasowania oferty do potrzeb pracowników oraz bariery praktyczne – brak czasu i niska jakość świadczeń. Wyniki raportu pokazują, że przyszłość benefitów leży w prostych, elastycznych rozwiązaniach, które wspierają codzienne wyzwania pracowników. Zwłaszcza jeśli pracodawcy chcą zwiększyć efektywność inwestycji w motywację i retencję.

rozwiń >

Luka benefitowa w Polsce. Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie z benefitów

Nawet przy szerokim dostępie do benefitów ponad 4 na 10 pracowników w Polsce nie korzysta z nich regularnie. Z najnowszego raportu „Pluxee Benefit Guidebook 2026” wynika, że tylko 6% zatrudnionych ocenia swój pakiet świadczeń jako naprawdę atrakcyjny. Główną przyczyną jest brak dopasowania oferty do potrzeb pracowników oraz bariery praktyczne – brak czasu i niska jakość świadczeń. Wyniki raportu pokazują, że przyszłość benefitów leży w prostych, elastycznych rozwiązaniach, które wspierają codzienne wyzwania pracowników. Zwłaszcza jeśli pracodawcy chcą zwiększyć efektywność inwestycji w motywację i retencję.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Zobacz również:

Firmy w Polsce mierzą się z wyraźną luką benefitową – przeznaczają środki na świadczenia, które często nie odpowiadają oczekiwaniom pracowników

Najnowsze badanie przeprowadzone przez agencję badawczą PBS na zlecenie Pluxee Polska bierze pod lupę oczekiwania i wyzwania pracowników różnych sektorów w 2025 roku. Z badania wynika, że firmy w Polsce mierzą się z wyraźną luką benefitową – przeznaczają środki na świadczenia, które często nie odpowiadają oczekiwaniom pracowników, tym samym obniżając efektywność inwestycji.

Kalendarz 2026

Aż 43% pracowników nie korzysta regularnie z benefitów, 36% badanych uważa pakiet świadczeń za atrakcyjny, a jedynie 22% za dopasowany

Według danych GUS wskaźnik zatrudnienia osiągnął rekordowy poziom (blisko 79% dla osób aktywnych zawodowo i pracujących w wieku 20-64 lata), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8769,08 zł. Dodatkowo październikowy Miesięczny Indeks Koniunktury PIE wzrósł do 103,2 pkt, co daje najwyższy poziom w 2025 roku. Mimo dobrej sytuacji na rynku pracy, dane pokazują, że benefity nie zawsze spełniają swoją funkcję.

Według Pluxee Benefit Guidebook 2026:

REKLAMA

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia
Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

  • z benefitów dostępnych w miejscu pracy regularnie korzysta jedynie 57% zatrudnionych
  • aż 43% pracowników przyznaje, że nie korzysta z nich wcale lub robi to sporadycznie
  • 14% nie otrzymuje żadnych świadczeń.
Ważne

Zaskakuje to tym bardziej, że głównymi barierami działalności przedsiębiorstw nadal są koszty pracownicze (69%) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (59%). To oznacza, że w wielu firmach budżet na benefity nie przynosi oczekiwanego zwrotu, ponieważ środki są wydawane nieefektywnie. Dane z raportu Pluxee pokazują, że tylko 36% badanych ocenia swój pakiet świadczeń jako atrakcyjny. Rozwiązaniem nie jest jednak zwiększenie wydatków na benefity, lecz ich lepsze dopasowanie do codziennych potrzeb zatrudnionych.

Wynagrodzenia 2025

Źródła luki benefitowej

Dane z Pluxee Benefit Guidebook 2026 pokazują, że w centrum tego zjawiska znajduje się brak dopasowania – aż 40% zatrudnionych uważa, że świadczenia nie odpowiadają ich potrzebom. Nie jest to efekt braku dobrej woli pracodawców, ale z pewnością to dobry pretekst do autodiagnozy i okazja, by efektywniej zarządzać benefitami jako narzędziami motywacyjnymi i wizerunkowymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Szczególnie, że wielu pracowników nie korzysta z dostępnych świadczeń nie z braku chęci, lecz czasu. I choć mówi o tym jedynie 17% badanych, to wśród pracowników fizycznych odsetek ten rośnie do 33%. Co więcej, blisko co szósty pracownik oczekuje wyższej jakości świadczeń. Te braki przekładają się bezpośrednio na spadek satysfakcji: w ciągu roku odsetek zadowolonych z oferty benefitowej zmniejszył się z 47% do 36%, a regularnie korzystających – z 69% do 57%. To sygnał, że dziś liczy się przede wszystkim prostota i elastyczność, a benefity powinny poprawiać komfort i odciążać pracowników w ich codziennym życiu.

Sektor o największym niewykorzystanym potencjale

Luka benefitowa jest szczególnie widoczna w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który odpowiada za 45,3% PKB Polski i stanowi aż 99,8% wszystkich firm w kraju. To właśnie tutaj kryje się największy potencjał pozytywnej zmiany.

W mikrofirmach (1-9 osób) aż 41% pracowników nie otrzymuje żadnych świadczeń pozapłacowych, a w małych firmach (10-49 osób) dotyczy to co piątej osoby. Dla porównania – w dużych organizacjach ten odsetek spada do 7%. To pokazuje, że sektor MŚP ma dziś przestrzeń, by uczynić benefity swoim wyróżnikiem na rynku pracy.

https://sklep.infor.pl/szkolenie-jawnosc-rownosc-i-transparentnosc-wynagrodzen
Autopromocja

Szkolenie:
Jawność, równość i transparentność wynagrodzeń

Sprawdź

Dla mniejszych firm to realna szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. W sytuacji gdy trudniej jest konkurować wysokością wynagrodzeń z korporacjami, dobrze dobrane benefity mogą stać się mocnym argumentem w rekrutacji i retencji pracowników. Korzyści tego podejścia są wielowymiarowe, ponieważ świadczenia pozapłacowe:

  1. wspierają codzienne potrzeby pracowników i pomagają łagodzić skutki inflacji (np. poprzez dofinansowanie posiłków, pakiety medyczne, prezenty finansowe z okazji świąt),
  2. wzmacniają markę firmy w oczach kandydatów, pokazując, że nawet mniejsza organizacja może oferować wartościowe i dobrze przemyślane benefity.

Jak zlikwidować lukę benefitową? Rekomendacje dla pracodawców

Punktem wyjścia może być wprowadzenie „złotego standardu” – zestawu praktycznych, bezpiecznych i powszechnie dostępnych rozwiązań, który odpowiadają na najczęstsze potrzeby pracowników. Takie benefity mogą działać jak amortyzator skutków rosnących kosztów życia i presji inflacyjnej, ponieważ pomagają w zarządzaniu budżetem domowym, zwiększają retencję i pozwalają efektywniej wykorzystywać środki przeznaczone na świadczenia.

– Co roku pytamy pracowników o ich priorytety w kontekście zawodowym. W tegorocznej edycji przesunęliśmy akcent z prognozowania trendów na wyznaczanie kierunku rozwoju polityki personalnej, który będzie realnym wsparciem dla organizacji. W świecie, w którym sztuczna inteligencja, optymalizacja procesów, zmiany demograficzne i migracje kształtują nowe warunki działania, potrzebne są konkretne narzędzia. Nie dziwi więc, że w realiach nieustannej zmienności stabilność zyskuje na znaczeniu – aż 96% pracowników wskazuje pewność zatrudnienia jako priorytet. W tym kontekście benefity, jako stały i ważny element wynagrodzenia, są istotnym narzędziem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa – oczywiście pod warunkiem, że są dobrze dopasowane – podkreśla Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska.

W dobrze zaprojektowanej polityce benefitowej istotną rolę może również odegrać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dobrze zaprojektowanej polityce benefitowej istotną rolę może również odegrać ZFŚS. W firmach, w których funkcjonuje, aż 62% pracowników korzysta z dofinansowania wypoczynku, a 47% z prezentów świątecznych. To pokazuje, że ZFŚS może być nie tylko źródłem wsparcia socjalnego, ale również skutecznym narzędziem zarządzania budżetem na świadczenia. A ponieważ dzisiaj niemal każdy ma dostęp do „jakichś” benefitów, prawdziwym wyróżnikiem staje się nie ich liczba, lecz to, na ile ułatwiają pracownikom codzienne życie. Jak wynika z raportu Pluxee w tym właśnie tkwi nowy wymiar konkurencyjności firm i szansa na wysokie ROI.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

O badaniu: Badanie „Zwyczaje i zachowania pracowników w Polsce w 2025 roku” przeprowadziła agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Pluxee Polska. Było to badanie ilościowe prowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie badawczej n=1225 pracowników pracujących na etacie albo mających kontrakt B2B. Termin realizacji: 02.06.2025 – 12.06.2025. Źródło: Pluxee w Polsce oraz Concept PR.

Powiązane
Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - jest już ustawa
Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - jest już ustawa
Nawet 600 zł na badania krwi dla pracowników w 2025 r.
Nawet 600 zł na badania krwi dla pracowników w 2025 r.
Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
Zmiany nie tylko w wynagrodzeniach ale i w benefitach na skutek regulacji UE. Sprawdź co powinieneś wiedzieć
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
15 paź 2025

Jesień to dobry czas na zaplanowanie wyjazdów w 2026 roku. Kiedy wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.
Pracownicy wrócą do biur na... dofinansowany lunch
15 paź 2025

Firmy chcą, by pracownicy częściej przychodzili do biur, ale przymus działa coraz słabiej. Według raportu SmartLunch, 62% osób pracuje hybrydowo i do biura wraca tylko wtedy, gdy widzi w tym wartość, np. współpracę czy kontakt z zespołem. Dlatego benefity poprawiające codzienne doświadczenia, jak dofinansowanie posiłków, stają się kluczowe w strategiach HR i employer brandingu.
Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy
15 paź 2025

Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy - tak, ale zamiast koncentrować się na stereotypach, że „Zetki są niecierpliwe” czy „Silversi nie nadążają za technologią”, warto spojrzeć na współpracowników przez pryzmat ich indywidualnych kompetencji i potrzeb. Zarządzanie wiekiem nie polega na „godzeniu różnic pokoleniowych”, lecz na budowaniu synergii. Kultura organizacyjna powinna wspierać otwartą wymianę perspektyw i tworzyć przestrzeń do współpracy, w której każda strona może uczyć się od drugiej.
I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń
15 paź 2025

Nawet przy szerokim dostępie do benefitów ponad 4 na 10 pracowników w Polsce nie korzysta z nich regularnie. Główną przyczyną jest brak dopasowania oferty do potrzeb pracowników oraz bariery praktyczne – brak czasu i niska jakość świadczeń. Wyniki raportu pokazują, że przyszłość benefitów leży w prostych, elastycznych rozwiązaniach, które wspierają codzienne wyzwania pracowników. Zwłaszcza jeśli pracodawcy chcą zwiększyć efektywność inwestycji w motywację i retencję.

REKLAMA

Czas pracy 2026. Tabela: wymiar czasu pracy dla 1 miesiąca, 3-miesięcy i 4 miesięcy
15 paź 2025

Czas pracy w 2026 roku - będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach przyszłego roku? Ile wynosi miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku.
Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
15 paź 2025

Nadchodzi prawdziwa rewolucja na polskim rynku pracy. Po latach dyskusji i apeli milionów Polaków, praca na umowie zleceniu czy prowadzenie własnej firmy nareszcie zostaną potraktowane na równi z etatem. Sejm przyjął ustawę, która zrównuje te formy aktywności zawodowej ze stażem pracy. Co to oznacza dla Ciebie? Przede wszystkim dłuższy urlop, wyższe dodatki i większe bezpieczeństwo. Sprawdźmy szczegóły tej historycznej zmiany, która czeka już tylko na podpis Prezydenta.
Nawet 1 mln kobiet po 50 roku życia aktywnie poszukuje pracy. Czas na zmianę myślenia [Debata]
14 paź 2025

Kobiety po 50 roku życia to jedna z najliczniejszych, a zarazem najmniej aktywnych grup zawodowych w Polsce. Nawet 1 mln kobiet w wieku 50+ aktywnie poszukuje pracy. Debata ekspercka „Z doświadczeniem na marginesie? Jak włączyć kobiety 50+ do rynku pracy” odkrywa, że dojrzałe kobiety to dziś ogromny, lecz wciąż niedostatecznie doceniany potencjał. Jednym z rozwiązać może być sprzedaż bezpośrednia.
Jeżeli nie złożysz tego wniosku na czas, Twoje pieniądze w ZUS bezpowrotnie przepadną
13 paź 2025

Jeżeli gromadziłeś składki w ZUS, szczególnie w tym samym czasie w zbiegu, to jest z więcej niż jednego tytułu (np. stosunek pracy i działalność gospodarcza), jest bardzo prawdopodobne, że na Twoim indywidualnym koncie w ZUS istnieje nadpłata, którą możesz odzyskać. Musisz jednak pilnować właściwego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, bowiem w razie jego przekroczenia, składki bezpowrotnie przepadną z Twojej historii ubezpieczenia i zostaną wykorzystane przez ZUS na wypłatę bieżących świadczeń.

REKLAMA

Przejście z roli kolegi do roli przełożonego najtrudniejszym wyzwaniem awansu. Firma powinna wspierać młodych menadżerów
13 paź 2025

Młodym menadżerom najtrudniej jest przejść z roli kolegi lub koleżanki w rolę przełożonego lub przełożonej. Firmy awansują szeregowego pracownika i czekają aż się wykaże. Tymczasem organizacje, które wspierają awansowanych pracowników w nowej pozycji, zyskują lepsze wyniki.
800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca czy 1 czerwca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP [USTAWA W MOCY]
15 paź 2025

800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP. Dlaczego? Bo w życie weszła w życie nowelizacja przepisów, która porządkuje mechanizmy przyznawania świadczeń socjalnych cudzoziemcom. Zmiany intensyfikują kontrole administracyjne oraz cyfryzację wymiany informacji, co powinno zmniejszyć ryzyko wyłudzeń oraz skoncentrować pomoc publiczną na najbardziej potrzebujących, którzy mają formalne pozwolenie na pobyt, na pracę a dzieci chodzą do polskich szkół.

REKLAMA