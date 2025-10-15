I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń

Nawet przy szerokim dostępie do benefitów ponad 4 na 10 pracowników w Polsce nie korzysta z nich regularnie. Główną przyczyną jest brak dopasowania oferty do potrzeb pracowników oraz bariery praktyczne – brak czasu i niska jakość świadczeń. Wyniki raportu pokazują, że przyszłość benefitów leży w prostych, elastycznych rozwiązaniach, które wspierają codzienne wyzwania pracowników. Zwłaszcza jeśli pracodawcy chcą zwiększyć efektywność inwestycji w motywację i retencję.

Luka benefitowa w Polsce. Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie z benefitów

Nawet przy szerokim dostępie do benefitów ponad 4 na 10 pracowników w Polsce nie korzysta z nich regularnie. Z najnowszego raportu „Pluxee Benefit Guidebook 2026” wynika, że tylko 6% zatrudnionych ocenia swój pakiet świadczeń jako naprawdę atrakcyjny. Główną przyczyną jest brak dopasowania oferty do potrzeb pracowników oraz bariery praktyczne – brak czasu i niska jakość świadczeń. Wyniki raportu pokazują, że przyszłość benefitów leży w prostych, elastycznych rozwiązaniach, które wspierają codzienne wyzwania pracowników . Zwłaszcza jeśli pracodawcy chcą zwiększyć efektywność inwestycji w motywację i retencję.

Firmy w Polsce mierzą się z wyraźną luką benefitową – przeznaczają środki na świadczenia, które często nie odpowiadają oczekiwaniom pracowników

Najnowsze badanie przeprowadzone przez agencję badawczą PBS na zlecenie Pluxee Polska bierze pod lupę oczekiwania i wyzwania pracowników różnych sektorów w 2025 roku. Z badania wynika, że firmy w Polsce mierzą się z wyraźną luką benefitową – przeznaczają środki na świadczenia, które często nie odpowiadają oczekiwaniom pracowników, tym samym obniżając efektywność inwestycji.

Aż 43% pracowników nie korzysta regularnie z benefitów, 36% badanych uważa pakiet świadczeń za atrakcyjny, a jedynie 22% za dopasowany

Według danych GUS wskaźnik zatrudnienia osiągnął rekordowy poziom (blisko 79% dla osób aktywnych zawodowo i pracujących w wieku 20-64 lata), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8769,08 zł. Dodatkowo październikowy Miesięczny Indeks Koniunktury PIE wzrósł do 103,2 pkt, co daje najwyższy poziom w 2025 roku. Mimo dobrej sytuacji na rynku pracy, dane pokazują, że benefity nie zawsze spełniają swoją funkcję.

Według Pluxee Benefit Guidebook 2026:

z benefitów dostępnych w miejscu pracy regularnie korzysta jedynie 57% zatrudnionych

aż 43% pracowników przyznaje, że nie korzysta z nich wcale lub robi to sporadycznie

14% nie otrzymuje żadnych świadczeń.

Ważne Zaskakuje to tym bardziej, że głównymi barierami działalności przedsiębiorstw nadal są koszty pracownicze (69%) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (59%). To oznacza, że w wielu firmach budżet na benefity nie przynosi oczekiwanego zwrotu, ponieważ środki są wydawane nieefektywnie. Dane z raportu Pluxee pokazują, że tylko 36% badanych ocenia swój pakiet świadczeń jako atrakcyjny. Rozwiązaniem nie jest jednak zwiększenie wydatków na benefity, lecz ich lepsze dopasowanie do codziennych potrzeb zatrudnionych.

Źródła luki benefitowej

Dane z Pluxee Benefit Guidebook 2026 pokazują, że w centrum tego zjawiska znajduje się brak dopasowania – aż 40% zatrudnionych uważa, że świadczenia nie odpowiadają ich potrzebom. Nie jest to efekt braku dobrej woli pracodawców, ale z pewnością to dobry pretekst do autodiagnozy i okazja, by efektywniej zarządzać benefitami jako narzędziami motywacyjnymi i wizerunkowymi.

Szczególnie, że wielu pracowników nie korzysta z dostępnych świadczeń nie z braku chęci, lecz czasu. I choć mówi o tym jedynie 17% badanych, to wśród pracowników fizycznych odsetek ten rośnie do 33%. Co więcej, blisko co szósty pracownik oczekuje wyższej jakości świadczeń. Te braki przekładają się bezpośrednio na spadek satysfakcji: w ciągu roku odsetek zadowolonych z oferty benefitowej zmniejszył się z 47% do 36%, a regularnie korzystających – z 69% do 57%. To sygnał, że dziś liczy się przede wszystkim prostota i elastyczność, a benefity powinny poprawiać komfort i odciążać pracowników w ich codziennym życiu.

Sektor o największym niewykorzystanym potencjale

Luka benefitowa jest szczególnie widoczna w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który odpowiada za 45,3% PKB Polski i stanowi aż 99,8% wszystkich firm w kraju. To właśnie tutaj kryje się największy potencjał pozytywnej zmiany.

W mikrofirmach (1-9 osób) aż 41% pracowników nie otrzymuje żadnych świadczeń pozapłacowych, a w małych firmach (10-49 osób) dotyczy to co piątej osoby. Dla porównania – w dużych organizacjach ten odsetek spada do 7%. To pokazuje, że sektor MŚP ma dziś przestrzeń, by uczynić benefity swoim wyróżnikiem na rynku pracy.

Dla mniejszych firm to realna szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. W sytuacji gdy trudniej jest konkurować wysokością wynagrodzeń z korporacjami, dobrze dobrane benefity mogą stać się mocnym argumentem w rekrutacji i retencji pracowników. Korzyści tego podejścia są wielowymiarowe, ponieważ świadczenia pozapłacowe:

wspierają codzienne potrzeby pracowników i pomagają łagodzić skutki inflacji (np. poprzez dofinansowanie posiłków, pakiety medyczne, prezenty finansowe z okazji świąt), wzmacniają markę firmy w oczach kandydatów, pokazując, że nawet mniejsza organizacja może oferować wartościowe i dobrze przemyślane benefity.

Jak zlikwidować lukę benefitową? Rekomendacje dla pracodawców

Punktem wyjścia może być wprowadzenie „złotego standardu” – zestawu praktycznych, bezpiecznych i powszechnie dostępnych rozwiązań, który odpowiadają na najczęstsze potrzeby pracowników. Takie benefity mogą działać jak amortyzator skutków rosnących kosztów życia i presji inflacyjnej, ponieważ pomagają w zarządzaniu budżetem domowym, zwiększają retencję i pozwalają efektywniej wykorzystywać środki przeznaczone na świadczenia.

– Co roku pytamy pracowników o ich priorytety w kontekście zawodowym. W tegorocznej edycji przesunęliśmy akcent z prognozowania trendów na wyznaczanie kierunku rozwoju polityki personalnej, który będzie realnym wsparciem dla organizacji. W świecie, w którym sztuczna inteligencja, optymalizacja procesów, zmiany demograficzne i migracje kształtują nowe warunki działania, potrzebne są konkretne narzędzia. Nie dziwi więc, że w realiach nieustannej zmienności stabilność zyskuje na znaczeniu – aż 96% pracowników wskazuje pewność zatrudnienia jako priorytet. W tym kontekście benefity, jako stały i ważny element wynagrodzenia, są istotnym narzędziem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa – oczywiście pod warunkiem, że są dobrze dopasowane – podkreśla Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska.

W dobrze zaprojektowanej polityce benefitowej istotną rolę może również odegrać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dobrze zaprojektowanej polityce benefitowej istotną rolę może również odegrać ZFŚS. W firmach, w których funkcjonuje, aż 62% pracowników korzysta z dofinansowania wypoczynku, a 47% z prezentów świątecznych. To pokazuje, że ZFŚS może być nie tylko źródłem wsparcia socjalnego, ale również skutecznym narzędziem zarządzania budżetem na świadczenia. A ponieważ dzisiaj niemal każdy ma dostęp do „jakichś” benefitów, prawdziwym wyróżnikiem staje się nie ich liczba, lecz to, na ile ułatwiają pracownikom codzienne życie. Jak wynika z raportu Pluxee w tym właśnie tkwi nowy wymiar konkurencyjności firm i szansa na wysokie ROI.

O badaniu: Badanie „Zwyczaje i zachowania pracowników w Polsce w 2025 roku” przeprowadziła agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Pluxee Polska. Było to badanie ilościowe prowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie badawczej n=1225 pracowników pracujących na etacie albo mających kontrakt B2B. Termin realizacji: 02.06.2025 – 12.06.2025. Źródło: Pluxee w Polsce oraz Concept PR.