Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Wynagrodzenie i inne świadczenia » Większe uprawnienia dla służb mundurowych: od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie, z mocą od lipca 2025 r. i na 2026 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]

Większe uprawnienia dla służb mundurowych: od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie, z mocą od lipca 2025 r. i na 2026 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]

11 października 2025, 10:27
[Data aktualizacji 11 października 2025, 10:31]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
służby mundurowe, Prezydent, ustawa, dodatki mieszkaniowe
Większe uprawnienia dla służb mundurowych: od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie, z mocą od lipca 2025 r. i na 2026 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Większe uprawnienia dla służb mundurowych z mocą od lipca 2025 r. i na 2026 r. - tak - bo Prezydent RP podpisał ustawę przyznającą specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a pierwsze wypłaty spodziewane są już na początku listopada 2025 r.

rozwiń >

Większe uprawnienia dla służb mundurowych: od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie, z mocą od lipca 2025 r. i na 2026 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]

W dniu 8 października 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatków mieszkaniowych dla służb mundurowych. Uszczegóławiając chodzi o ustawę z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (dalej: jako ustawa).

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Jak podaje BBN: głównym przedmiotem i celem ustawy jest wprowadzenie dla funkcjonariuszy służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego rozwiązań, w zakresie poprawy zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych, wzorowanych na obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatki mieszkaniowe mają stać się motywacją do służby w formacjach mundurowych

Celem zmian przepisów mieszkaniowych jest zapewnienie takich warunków finansowych oraz mieszkaniowych dla funkcjonariuszy, aby stały się one znaczącą motywacją:

  • do wstępowania do służby,
  • dalszego pozostawania w służbie
  • wykonywania obowiązków służbowych na najwyższym jakościowo poziomie, co jest szczególnie istotne w aktualnej sytuacji geopolitycznej.

POLECAMY: Kalendarz 2026

Zmiany mają też przyczynić się do pozyskania większej liczby kandydatów do służby w:

  • Policji,
  • Straży Granicznej (SG),
  • Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
  • Służbie Ochrony Państwa (SOP),
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
  • Agencji Wywiadu (AW),
  • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)
  • Służbie Wywiadu Wojskowego (SWW).

Dla kogo dodatek mieszkaniowy?

Zgodnie z uchwaloną ustawą tzw. dodatek mieszkaniowy przysługuje:

REKLAMA

  1. policjantom mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe,
  2. funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie przygotowawczej lub stałej,
  3. strażakom mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe,
  4. funkcjonariuszom SKW i SWW w służbie przygotowawczej lub stałej – od dnia przyjęcia do służby do dnia zwolnienia ze służby w formacji,
  5. funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe od dnia przyjęcia do służby do dnia zwolnienia ze służby oraz
  6. funkcjonariuszom ABW i AW w służbie przygotowawczej lub stałej

Właśnie tym grupom będzie przysługiwać prawo do zakwaterowania realizowane w jednej z czterech dostępnych form (poniżej opis).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na czym polega dodatek mieszkaniowy?

Prawo do zakwaterowania realizowane jest w jednej z czterech dostępnych form:

  1. przydziału lokalu mieszkalnego
  2. przydziału kwatery tymczasowej
  3. skierowania do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej
  4. przyznania świadczenia mieszkaniowego.
Przykład

Prawo do zakwaterowania w formach, o którym mowa w pkt 1 – 3, realizowane będzie w miejscowości, w której pełnią służbę albo, na ich wniosek, w innej miejscowości, zgodnej z wykazem prowadzonym przez podmiot właściwy w sprawach zakwaterowania funkcjonariuszy danej służby. W przypadku braku możliwości przyznania funkcjonariuszowi lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, podmiot właściwy w sprawach zakwaterowania przyznaje świadczenie mieszkaniowe.

Ustawa określa podmioty właściwe w sprawach zakwaterowania odpowiednio dla każdej ze służb

Podmioty te będą obowiązane do prowadzenia wykazów lokali mieszkalnych, kwater tymczasowych, miejsc w internatach oraz kwaterach internatowych dostępnych w danej jednostce organizacyjnej formacji, które to wykazy zostaną udostępnione funkcjonariuszom do wiadomości, w sposób przyjęty przez dany podmiot.

Zgodnie z ustawą w celu realizacji prawa do zakwaterowania funkcjonariusz wnioskuje do podmiotu właściwego do spraw zakwaterowania o wybraną przez siebie formę realizacji uprawnienia mieszkaniowego spośród dostępnych w danej jednostce organizacyjnej.

Co będzie brane pod uwagę przy przyznaniu dodatku mieszkaniowego?

Generalnie przy przyznaniu dodatku mieszkaniowego będzie brana pod uwagę sytuacja rodzinna. Zgodnie z ustawą przy przydziale lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej uwzględniani będą: małżonek oraz pozostające z funkcjonariuszem we wspólnym gospodarstwie domowym dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które nie ukończyły 18. roku życia, a w przypadku uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w uczelni – 26 roku życia, albo które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 18 lat. Regulacje nie uwzględniają rodziców funkcjonariuszy przy przydziale lokalu mieszkalnego. Uzasadnieniem powyższego są rozwiązania przyjęte w przepisach ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Ważne

Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą norma przysługującej powierzchni mieszkalnej w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 20 m2.

Świadczenie mieszkaniowe będzie można przeznaczyć na np. wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego

Świadczenie mieszkaniowe będzie można przeznaczyć na np. wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego. Wysokość tego świadczenia będzie zróżnicowana i stanowić będzie iloczyn stawki podstawowej oraz mnożnika lokalizacyjnego ustalonego dla miejscowości zamieszkania funkcjonariusza wskazanego w składanym przez niego wniosku albo pełnienia służby przez funkcjonariusza, wskazanej w rozkazie personalnym. Wyboru sposobu ustalania wysokości świadczenia mieszkaniowego funkcjonariusz dokonuje w składanym przez siebie wniosku. Ustawa określa szczegółowe zasady obliczania mnożników.

Wynagrodzenia 2025

Od kiedy dodatek mieszkaniowy?

Ustawa przewiduje wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 7, art. 2 pkt 2, 8, 16 i 17, art. 4 pkt 12, art. 6 pkt 6, art. 8 pkt 6, art. 9 pkt 1, 2 i 10 oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (jeszcze Dz.U. nie jest znany)

Źródło: INFOR
