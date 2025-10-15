Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy - tak, ale zamiast koncentrować się na stereotypach, że „Zetki są niecierpliwe” czy „Silversi nie nadążają za technologią”, warto spojrzeć na współpracowników przez pryzmat ich indywidualnych kompetencji i potrzeb. Zarządzanie wiekiem nie polega na „godzeniu różnic pokoleniowych”, lecz na budowaniu synergii. Kultura organizacyjna powinna wspierać otwartą wymianę perspektyw i tworzyć przestrzeń do współpracy, w której każda strona może uczyć się od drugiej.

Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy

Współczesne organizacje coraz częściej zatrudniają osoby z różnych pokoleń: od doświadczonych pracowników (tzw. „silversów”) po młodszych, dynamicznie rozwijających się przedstawicieli pokolenia Z. To co często bywa postrzegane jako wyzwanie (różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji, oczekiwań), może stać się źródłem synergii, jeśli kluczowym fundamentem staje się szacunek, dla wiedzy, jak i dla nowych perspektyw.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Szacunek między pokoleniami źródłem innowacji i rozwoju w organizacjach. Doświadczenie spotyka innowacyjność

Połączenie dwóch perspektyw stanowi o sile współczesnych zespołów:

Ważne Starsze pokolenia często stanowią fundament organizacji, ich wiedza, doświadczenie i pamięć instytucjonalna są nie do przecenienia.

często stanowią fundament organizacji, ich wiedza, doświadczenie i pamięć instytucjonalna są nie do przecenienia. Młodsze generacje z kolei wnoszą świeże spojrzenie, elastyczność i umiejętność adaptacji do nowych technologii.

Jak wynika z raportu Deloitte Integrated Annual Report 2023–2024, organizacje o zróżnicowanym personelu i kulturze inkluzywnej są aż o 59% bardziej innowacyjne niż te, które takiej kultury nie rozwijają. Różnorodność wieku, obok płci, pochodzenia czy doświadczeń, staje się jednym z kluczowych motorów napędowych innowacyjności, efektywności i zaangażowania pracowników.

W tym kontekście zarządzanie wiekiem nie polega na „godzeniu różnic pokoleniowych”, lecz na budowaniu synergii. Kultura organizacyjna powinna wspierać otwartą wymianę perspektyw i tworzyć przestrzeń do współpracy, w której każda strona może uczyć się od drugiej.

REKLAMA

Menedżer jako most między pokoleniami

To nie wiek pracowników stanowi wyzwanie, lecz postawa menedżerów, ich gotowość do zrozumienia i poszanowania odmiennych punktów widzenia. Liderzy powinni umieć zauważać i doceniać potrzeby wynikające z różnych etapów życia zawodowego. Dla jednych kluczowa będzie stabilność i uznanie doświadczenia, dla innych elastyczność i autonomia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wielopokoleniowe zespoły potrzebują liderów, którzy potrafią łączyć ludzi o różnych wartościach. Zadaniem menedżerów jest tworzenie przestrzeni, w której różnice nie dzielą, ale inspirują do wspólnego działania. Wymaga to empatii, otwartości i świadomego budowania kultury feedbacku - regularnego słuchania głosu pracowników, diagnozowania ich potrzeb i reagowania na nie w sposób spójny z wartościami organizacji.

Kultura feedbacku i transparentność

Szacunek w miejscu pracy nie rodzi się z deklaracji, wymaga transparentnych zasad i systematycznej informacji zwrotnej. Organizacje, które regularnie monitorują klimat organizacyjny i poziom zaangażowania, szybciej identyfikują źródła napięć i potrafią reagować, zanim te przerodzą się w konflikty. Jak podkreśla Bożena Roczniak, CEO OstendiHR:

- „Szacunek w organizacji zaczyna się od słuchania. Kultura feedbacku pozwala zobaczyć, jak naprawdę funkcjonuje zespół, niezależnie od wieku jego członków. To, co często określamy jako „różnice pokoleniowe”, to w istocie różne potrzeby i doświadczenia. Jeśli organizacja bada, analizuje i reaguje na te potrzeby w sposób transparentny, buduje środowisko pracy, w którym ludzie uczą się od siebie i czują się docenieni”.

Narzędzia do diagnozowania kultury organizacyjnej, takie jak te stosowane przez OstendiHR, wspierają liderów w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających rozwoju i pozwalają świadomie budować kulturę opartą na zaufaniu, współpracy i otwartości.

Brak etykiet i stereotypów jako źródło innowacji

Wielopokoleniowość w pracy powinna przestać być postrzegana jako problem, a stać się szansą na wzajemne uczenie się. Zamiast koncentrować się na stereotypach, że „Zetki są niecierpliwe” czy „Silversi nie nadążają za technologią”, warto spojrzeć na współpracowników przez pryzmat ich indywidualnych kompetencji i potrzeb.

Jeśli przestaniemy klasyfikować ludzi wyłącznie według wieku, a zaczniemy traktować ich jak różnorodne osobowości o wspólnych celach, zyskujemy kulturę organizacyjną, w której różnice nie są przeszkodą, lecz źródłem innowacji i lepszych decyzji.

Budowanie szacunku między pokoleniami to proces wymagający czasu, samoświadomości i odwagi do zmiany perspektywy. Gdy menedżerowie nauczą się słuchać i doceniać odmienne doświadczenia, a organizacje będą konsekwentnie pielęgnować kulturę feedbacku, różnorodność wieku przestanie być wyzwaniem - stanie się strategiczną przewagą.

Źródło: Lensomai Communication, Ostendi Global to producent oprogramowania HR, który zapewnia klientom nowoczesny i przemyślany system HRM. Oferowane rozwiązania oparte są na najnowszych technologiach i rozległej wiedzy. Technologia usprawnia codzienną pracę działów People & Culture poprzez automatyzację. Pozwala to klientom Ostendi Global zaoszczędzić czas, uniknąć kosztownych błędów i podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane. Oferując nowoczesne rozwiązania i najwyższą jakość obsługi klienta, firma umacnia pozycję na rynku, mimo że powstała zaledwie w 2019 roku. Ostendi Global wspiera zarówno duże, jak i małe organizacje i pomaga usprawniać procesy HR m.in. w Santander Consumer Bank, CD Projekt, Budimex czy Stock Polska.