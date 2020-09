Jak zatrzymać w firmie programistów?

Jak zatrzymać programistę?

W związku z COVID-19 analitycy z IDC obniżyli tegoroczną prognozę wzrostu światowego rynku IT z 4,3% do 1,3%. W Polsce, gdzie do niedawna pracę znajdował chyba każdy, kto ukończył kurs programisty, nagle w tej grupie pojawiły się zwolnienia. Jednak konieczność przejścia na pracę zdalną i przeniesienia biznesu do internetu przyspiesza w wielu miejscach cyfrową transformację. Specjaliści IT nadal więc mogą czuć się wybrańcami losu, a firmy stale muszą szukać odpowiedzi na pytanie, jak utrzymać najlepszych?

Rekrutacja doświadczonego programisty, administratora, testera, project managera, analityka lub konsultanta IT nadal jest jedną z najbardziej kosztownych na rynku pracy. Aby obniżyć rotację specjalistów IT firmy stale szukają indywidualnego dotarcia do ich motywacji i satysfakcji zawodowej. Z tego powodu w kwietniu br. Avenga przeprowadziła wśród swoich kluczowych pracowników ankietę, której podsumowanie pokazało, że największy wpływ na satysfakcję z pracy specjalistów IT mają powierzane im zadania.

Ważniejsze wyzwania niż pieniądze

Projekty powinny być wyzwaniem, które sprzyja uczeniu się nowych rzeczy i rozwojowi.

Analityk Biznesowy w bankowości brał udział w budowie aplikacji wspomagającej proces restrukturyzacji i windykacji przedsiębiorstw. Zadanie dało mu możliwość poznania najnowszych trendów w projektowaniu, ale nie mniej liczyło się to, że ta praca naprawdę komuś służy. „Powstała nowa, świeża, lekka aplikacja dla około setki użytkowników w banku. Dla mnie była to również możliwość sprawdzenia swych umiejętności w roli analityka, czyli przede wszystkim zapewnienie sprawnej komunikacji między użytkownikiem biznesowym a dostawcą aplikacji” – napisał w ankiecie.

Project Manager w branży farmaceutycznej cieszy się, że ma realny wpływ na jakość życia pacjentów.

Innego specjalistę pracującego dla banku cieszy udana migracja danych „z nieco leciwej i niełatwej w utrzymaniu technologii do Informatica”. Po roku widzi, że rozwiązanie działa, w wielu miejscach poprawiło jakość danych, przyspieszyło ich przetwarzanie i zmniejszyło koszty banku. A jednocześnie przyniosło sukces zawodowy, bo specjalista został członkiem zespołu ustalającego standardy kodu i obsługującego hurtownię danych banku. Nic dziwnego, że ten pracownik przyznał w ankiecie, że podpisał z firmą kontrakt na kolejny rok i „jakoś” nie śpieszy mu się „w inne miejsca”.

Tworzenie nowych, dużych projektów

Generalnie widać, że specjalistom IT ogromną satysfakcję daje tworzenie całkowicie nowych i użytecznych rozwiązań, jak np. nowy system windykacji dla dużego ubezpieczyciela albo nowy portal dla agentów ubezpieczeniowych. Motywujące może być też poczucie, że tworzy się coś dużego i ważnego biznesowo, jak nowy system oparty na rozwiązaniach chmurowych dla użytkowników na całym świecie. Java Developer był w to zadanie zaangażowany od zaprojektowania po wdrożenie.