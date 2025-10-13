REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Jeżeli nie złożysz tego wniosku na czas, Twoje pieniądze w ZUS bezpowrotnie przepadną

Jeżeli nie złożysz tego wniosku na czas, Twoje pieniądze w ZUS bezpowrotnie przepadną

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2025, 13:15
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ZUS, nadpłata, składki ZUS, wniosek, przedawnienie
Jeżeli nie złożysz tego wniosku na czas, Twoje pieniądze w ZUS bezpowrotnie przepadną
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli gromadziłeś składki w ZUS, szczególnie w tym samym czasie w zbiegu, to jest z więcej niż jednego tytułu (np. stosunek pracy i działalność gospodarcza), jest bardzo prawdopodobne, że na Twoim indywidualnym koncie w ZUS istnieje nadpłata, którą możesz odzyskać. Musisz jednak pilnować właściwego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, bowiem w razie jego przekroczenia, składki bezpowrotnie przepadną z Twojej historii ubezpieczenia i zostaną wykorzystane przez ZUS na wypłatę bieżących świadczeń.

rozwiń >

Kiedy może powstać nadpłata składek w ZUS?

Nadpłata składek w ZUS może powstać na skutek rozmaitych okoliczności, jednakże najczęściej będzie to spowodowane:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • Błędami w deklaracjach rozliczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą i zapłaceniem składek w wyższej niż należna wysokości, np. omyłkowo dalsze odprowadzania składek w dotychczasowej wysokości, gdy przysługiwała jedna z ustawowych ulg, np. mały ZUS plus;
  • Błędami w rozliczeniach składek dokonywane przez pracodawcę, np. w przypadku zatrudniania na umowie cywilno-prawnej oraz zmianie na umowę o pracę;
  • Odprowadzaniem składek w tym samym czasie z różnych tytułów ubezpieczenia, gdy powinno to następować tylko z jednego tytułu, np. gdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma jednocześnie zawarty stosunek pracy, gdzie osiągane wynagrodzenie pozwala na zwolnienie z opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności;
  • Odprowadzaniem składek z tytułu pozornego tytułu ubezpieczeniowego, np. w przypadku, gdy zawarta zostaje umowa o pracę dla pozoru, która faktycznie nie jest realizowana, zatem i żadne składki nie powinny zostać od niej odprowadzone.

Kalendarz INFOR na 2026 rok

Jak stwierdzić nadpłatę składek?

Stwierdzenie nadpłaty składek może nie być łatwe, najlepiej natomiast sprawdzić historię odprowadzania składek na swoim koncie ubezpieczonego na platformie elektronicznej w PUE ZUS i porównać odprowadzone składki z zadeklarowanymi. Ewentualnie warto zasięgnąć pomocy specjalisty kadrowo-płacowego lub księgowego w takiej analizie. Warto też pamiętać, że rokrocznie ZUS informuje o stanie konta ubezpieczonego, w tym o ewentualnej nadpłacie, jednakże następuje to zwykle na początku roku kalendarzowego i dotyczy składek za rok poprzedni. Nie zawsze taka informacja jest też stuprocentowo pewna, albowiem jeżeli nadpłata powstała na skutek błędnego złożenia deklaracji na zawyżone składki, oraz takie były odprowadzane, to ZUS porównując stan wpłat z deklaracjami, nie stwierdzi przecież nadpłaty, bo w dokumentacji kwoty wpłat będą się zgadzały z kwotami deklaracji.

Oskładkowanie umów zleceń na zasadach umowy o pracę

Co zrobić, gdy mam nadpłatę w ZUS?

W przypadku, gdy nadpłata została dokonana przez płatnika składek, którym nie jest sam ubezpieczony (czyli np. przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia w stosunku pracy), powinien on dokonać odpowiednich korekt deklaracji rozliczeniowych z ZUS (tzw. druki ZUS RCA oraz ZUS DRA), a następnie dokonać zwrotu nadpłaconych części składek pracownikowi, któremu niesłusznie zostały pobrane w zawyżonej wysokości. Składki pomniejszają bowiem kwotę brutto wynagrodzenia, zatem gdyby doszło do takiej sytuacji, nadpłacone składki stanowią tak naprawdę niesłusznie pomniejszoną część wynagrodzenia.

W przypadku gdy nadpłata została dokonana z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie to sam ubezpieczony jest również płatnikiem swoich składek, obowiązki korekcyjne spoczywają na nim. Oczywiście możliwa jest także sytuacja, gdzie zgłoszenia i deklaracje w ZUS były poprawne, natomiast same kwoty przelewów składek były zawyżone. Wówczas wykazanie nadpłaty jest najprostsze, bowiem wymaga tylko porównania rzeczywistych, zawyżonych przelewów składek z deklaracjami, które były prawidłowe.

REKLAMA

Jakie wnioski mogę złożyć do ZUS w razie nadpłaty?

W przypadku, gdy sami jesteśmy płatnikami składek, w przypadku stwierdzenia nadpłaty można zaliczyć nadpłacone składki na poczet kolejnych należnych składek, aż do wyczerpania sumy nadpłaty, np. pomniejszając należne składki w kolejnych miesiącach. Na wszelki wypadek warto jednak skontaktować się z ZUS przed takim zamiarem, bowiem stwierdzenie, że mamy nadpłatę, nie musi wcale być poprawne. Inną możliwością jest po prostu zawnioskowanie o zwrot nadpłaty na nasz rachunek bankowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trzeba natomiast pamiętać, że ZUS w pierwszej kolejności nadpłaty ma prawo zaliczyć na poczet zaległości, czy to w płatności składek za inne okresy, czy to odsetek od składek opłaconych po terminie. Nadpłaty nie będą także zwracane w przypadku zajęć przez komornika sądowego świadczeń z ZUS na poczet długów ubezpieczonego.

Jaki jest właściwy formularz wniosku o zwrot nadpłaty z ZUS?

W przypadku zamiaru złożenia wniosku do ZUS o zwrot nadpłaty, jest to możliwe osobiście, pocztą lub przez Internet za pomocą konta w PUE ZUS. W PUE ZUS należy utworzyć nowy wniosek oznaczony jako „Wniosek RZS-P”. W przypadku tradycyjnej komunikacji, wniosek składa się na formularzu RZS-P. Zdecydowanie bezpieczniej jest w przypadku stwierdzenia nadpłaty złożyć taki wniosek do ZUS, bowiem będzie on podlegał analizie i zostanie zweryfikowane, czy faktycznie dokonaliśmy nadpłaty w ZUS, czy też popełniliśmy błędne obliczenia i wcale nadpłaty nie ma, lub też przysługuje ona w niższej wysokości. Wniosek nie podlega opłacie i jest rozpatrywany standardowo w okresie 30 dni. W przypadku prawidłowego wypełnienia wniosku i braku zastrzeżeń ZUS, wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i ZUS zleci zwrot nadpłaty środków na konto bankowe. W przypadku potrzeby dalszych wyjaśnień, ZUS zwróci się o nie w określonym terminie. Trzeba pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku przez PUE ZUS, korespondencja w sprawie będzie prowadzona za pośrednictwem tej platformy. W przypadku odmowy zwrotu nadpłaty w razie jej niestwierdzenia, przysługuje prawo odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych, a o istnieniu nadpłaty orzeknie wtedy sąd. ZUS w decyzji powinien zawrzeć szczegółowe pouczenie o prawie odwołania. Co ciekawe, zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku przez uprawnionego do jej otrzymania lub odebrania przez ZUS imiennego raportu korygującego za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata oraz korygującej deklaracji rozliczeniowej, a jeżeli ZUS nie zmieści się w tym terminie oraz dokona zwrotu nadpłaty po upływie 30 dni, wnioskodawca ma prawo żądać odsetek od opóźnionej płatności.

W ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia o tym, jakie kwoty nadpłat zostały utracone przez ubezpieczonych na skutek niezłożenia wniosku o jej zwrot we właściwym czasie. Rekordzistka utraciła 350 tys. zł – był to przypadek ubezpieczonej, która przez niemal 20 lat odprowadziła taką kwotę składek z niewłaściwego tytułu, który dopiero po wielu latach został zakwestionowany przez ZUS. Co za tym idzie, składki odprowadzone z tego tytułu były nienależne, więc nie zasiliły faktycznie konta ubezpieczonej i nie wpłynęły na jej wysokość emerytury w przyszłości. Jednocześnie, ponieważ we właściwym terminie nie dokonała stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych oraz nie zwróciła się o zwrot nadpłaty, środki te zostały wyksięgowane z jej konta ubezpieczonej oraz jednocześnie zasiliły Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, będąc przeznaczone na bieżące wypłaty świadczeń.

Jakich terminów trzeba pilnować, aby nie stracić nadpłaty w ZUS? Kluczowe jest 5 lat, ale może być liczone od różnych dat

Należy pamiętać o terminach, w jakich można się zwracać o zwrot nadpłaty do ZUS. Ich niezachowanie grozi nieodwracalną utratą ewentualnych nadpłat. Nadpłaty bowiem ulegają przedawnieniu z terminem 5-ciu lat. Co istotne, trzeba wiedzieć od kiedy ten termin jest liczony. Nie jest on bowiem liczony jednolicie:

  • W przypadku, gdy ZUS poinformował o istniejącej nadpłacie, termin 5-ciu lat liczy się od dnia odebrania takiej informacji z ZUS. Trzeba pamiętać, że informacja taka może być przekazana poprzez platformę PUE ZUS;
  • W przypadku, gdy nadpłata powstała, ale ZUS nie przekazał informacji o istniejącej nadpłacie, termin 5-ciu lat należy liczyć od faktycznej zapłaty nadpłaconych składek – przy tym dotyczy to osobno każdego miesiąca, kiedy opłacono składki w zawyżonej wysokości.
Przykład

Jan Nowak prowadził działalność gospodarczą od wielu lat. Po zmianie księgowego, poprosił o sprawdzenie prawidłowości odprowadzanych składek ZUS. Nie otrzymywał dotychczas informacji o nadpłacie z ZUS. Okazało się, że nowy księgowy stwierdził, że pan Jan Nowak odprowadzał za wysokie składki w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. (uwaga – składki opłaca się za poprzedni miesiąc, więc wpłaty w tym okresie dotyczyły składek za styczeń-grudzień 2020 r.) – o kwoty 500 zł w każdym miesiącu. Wówczas Jan Nowak płacił składki najpóźniej 10. dnia każdego miesiąca, a były należne za poprzedni miesiąc. Informację o nadpłatach księgowy przekazał Janowi Nowakowi w dniu 13.10.2025 r. Oznacza to, że Jan Nowak może złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składek opłaconych w okresie od 13.10.2020 r., to jest do pięciu lat wstecz. Tym samym może jeszcze złożyć wniosek o zwrot jedynie składek opłaconych w listopadzie i grudniu 2020 r. oraz styczniu 2021 r., to jest na kwotę 1500 zł. Natomiast nadpłaty dokonywane w miesiącach luty-październik 2020 r. uległy już przedawnieniu w zakresie żądania ich zwrotu, co oznacza, że Jan Nowak utracił w ten sposób kwotę 4500 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 350)

Powiązane
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku
Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jeżeli nie złożysz tego wniosku na czas, Twoje pieniądze w ZUS bezpowrotnie przepadną
13 paź 2025

Jeżeli gromadziłeś składki w ZUS, szczególnie w tym samym czasie w zbiegu, to jest z więcej niż jednego tytułu (np. stosunek pracy i działalność gospodarcza), jest bardzo prawdopodobne, że na Twoim indywidualnym koncie w ZUS istnieje nadpłata, którą możesz odzyskać. Musisz jednak pilnować właściwego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, bowiem w razie jego przekroczenia, składki bezpowrotnie przepadną z Twojej historii ubezpieczenia i zostaną wykorzystane przez ZUS na wypłatę bieżących świadczeń.
Przejście z roli kolegi do roli przełożonego najtrudniejszym wyzwaniem awansu. Firma powinna wspierać młodych menadżerów
13 paź 2025

Młodym menadżerom najtrudniej jest przejść z roli kolegi lub koleżanki w rolę przełożonego lub przełożonej. Firmy awansują szeregowego pracownika i czekają aż się wykaże. Tymczasem organizacje, które wspierają awansowanych pracowników w nowej pozycji, zyskują lepsze wyniki.
800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca czy 1 czerwca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP [USTAWA W MOCY]
13 paź 2025

800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP. Dlaczego? Bo w życie weszła w życie nowelizacja przepisów, która porządkuje mechanizmy przyznawania świadczeń socjalnych cudzoziemcom. Zmiany intensyfikują kontrole administracyjne oraz cyfryzację wymiany informacji, co powinno zmniejszyć ryzyko wyłudzeń oraz skoncentrować pomoc publiczną na najbardziej potrzebujących, którzy mają formalne pozwolenie na pobyt, na pracę a dzieci chodzą do polskich szkół.
Najczęstsze kłamstwa w CV. Jak rekruter może je zweryfikować
13 paź 2025

CV często kłamie. Kandydaci do pracy chcąc podnieść swoje szanse w otrzymaniu zatrudnienia, ubarwiają informacje na swój temat. Czego najczęściej dotyczą kłamstwa? Jak rekruter może je zweryfikować?

REKLAMA

Aż 6200 zł zasiłku szkolnego maksymalnie można otrzymać na dziecko w 2025 r., a jednorazowo 620 zł [taka pomoc aż 10 razy w roku] – nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna
13 paź 2025

Rodzice czy opiekunowie prawni często nie wiedzą o tym świadczeniu, a można otrzymać w 2025 r. aż 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko. Jest to kwota maksymalna na cały rok, ale jednorazowo można liczyć na nawet 620 zł. Co ważne świadczenie przysługuje nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna. Kiedy, dla kogo i jakie warunki należy spełnić?
Nowy pomysł: urlop pogodowy lub meteorologiczny - czy wejdzie w Polsce w 2026?
11 paź 2025

Jesień przyszła pełną parą, ale trudno mówić o złotej-polskiej jesieni. Bardziej: ZŁOta JESIEŃ. Padało, pada i padać będzie. Pojawił się więc pomysł, aby w Polsce, tak jak wdraża się to w innych krajach UE, wprowadzić dodatkowy i 100% płatny "urlop pogodowy" z powodu złych warunków meteorologicznych czy wręcz anomalii pogodowych. Coraz częściej mamy do czynienia z zalaniami, powodziami, wichurami, pożarami, nawałnicami, śnieżycami, burzami czy mrozem lub upałem. Czy taki urlop wejdzie w Polsce, a jeśli tak, to czy w 2026 r.? Przedstawiamy różne możliwości potencjalnej regulacji.
Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej?
11 paź 2025

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej? Oczywiście prym wiodą duże polskie miasta, ale są też i te mniejsze, które mogą zaskoczyć. Zarobki zależą oczywiście od doświadczenia, kwalifikacji ale też co istotne - formy umowy. Wciąć na kontrakcie B2B - mając własną działalność - można zarobić najwięcej. Poniżej przedstawiamy raport, który szczegółowo opisuje aktualną sytuację na rynku pracy.
Unikatowa metoda nauczania języka polskiego jako obcego – jak działa?
10 paź 2025

Co roku wyraźnie przybywa chętnych do uczenia się języka polskiego jako obcego. Dane Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wskazują, że w 2016 roku certyfikat zdawało 1111 osób, podczas gdy w 2024 było to już 21781 osób. Najczęściej to Ukraińcy, Białorusini, Hindusi, Turcy, Azerowie, Uzbecy, Kazachowie, ale nie tylko. Polska przyciąga coraz więcej studentów, pracowników czy uchodźców, a znajomość języka jest kluczem do ich integracji ze społeczeństwem. Język polski może natomiast sprawiać cudzoziemcom problemy związane z użyciem końcówek, wymową czy ortografią. Nauka polskiego może jednak przebiegać szybciej i skuteczniej dzięki nowatorskiej metodzie, która łączy elementy neurodydaktyki, lingwistyki oraz psychologii uczenia się.

REKLAMA

Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku
10 paź 2025

ZUS daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania raz w roku z wakacji składkowych. Czy o tym pamiętasz? Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcesz skorzystać z wakacji, co oznacza, że w tym roku można składać wnioski jeszcze tylko w październiku – na listopad 2025, oraz w listopadzie – na grudzień 2025. W grudniu nie będzie już można skorzystać z tej możliwości za ten rok, gdyż złożony wniosek będzie dotyczył stycznia 2026.
Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach
10 paź 2025

Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach. Dlaczego? Mają zmienić się obowiązujące aktualnie przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 420) i ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631). Dotychczasowe przepisy wymagają od emerytów i rencistów corocznego składania oświadczeń o wysokości przychodów.

REKLAMA