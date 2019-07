Candidate Experience krok po kroku

Dlaczego Cadidate Experience?

Tłumacząc w sposób dosłowny - Candidate Experience to doświadczenie oraz wrażenie kandydata z przebytego procesu rekrutacyjnego. To zestawienie opinii osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym na temat miejsca, do którego aplikował. Dlatego też odgrywa ważną rolę w procesie budowania wizerunku firmy. Wrażenie, które kandydat wyniesie z rozmowy rekrutacyjnej ma silny wpływ na ocenę danej firmy i to nie tylko w kontekście pracodawcy, ale także np. jako dostawcy usług. Tym bardziej w dzisiejszej sytuacji rynku pracy kandydata.

Nasza agencja przeprowadziła badania, których tematem była motywacja do zmiany pracy. Okazało się, że dla blisko 68% respondentów sprawna komunikacja z rekrutrem stanowi o sukcesie całego procesu. Dane te potwierdzają, iż profesjonalne działania agencji są istotne z perspektywy dbania o employer branding firmy – mówi Magdalena Kamińska, Finance & Professional Services Recruitment Manager w People.

Co w sytuacji, w której Candidate Experience budowany jest we współpracy z agencją doradztwa personalnego?

Agencja vs. kandydat

Rynek kandydata wymusił na pracodawcach i agencjach doradztwa personalnego zmiany w podejściu do rekrutacji. To komfort i zadowolenie kandydata są jednym z głównych założeń całego procesu. Co więcej, rolą agencji jest tworzenie takich warunków, w których kandydat oraz klient są podmiotami równoważnymi, zaś agencja pełni funkcję mostu łączącego obie strony. Wymaga to od agencji rekrutacyjnych zrozumienia potrzeb obu stron oraz zmiany myślenie o istocie ich pracy. Przede wszystkim interakcja z osobą aplikującą na dane stanowisko nie może sprowadzać się do umówienia spotkania z klientem. Koniecznym jest zbudowanie relacji z kandydatem i wzięcie odpowiedzialności za cały proces. Dlatego myślenie o kandydatach w kategorii human resources wydaje się nie mieć już zastosowania. Procesy rekrutacyjne powinny odbywać się w duchu human relations, czyli budowaniu relacji międzyludzkich.

Proces rekrutacyjny a dobre wrażenie

Proces rekrutacyjny jest istotnym elementem budowania wizerunku każdej firmy czy marki, dlatego powinien przebiegać w odpowiedni i zaplanowany sposób. Zrobienie dobrego wrażenia rozpoczyna się już na etapie zamieszczenia ogłoszenia o pracę. W związku z tym firmy prześcigają się w tworzeniu odpowiednich narzędzi pozwalających na zbudowanie pozytywnego doświadczenia kandydata. Z kolei osoby odpowiadające za obszar HR decydują się na przykład na przygotowywanie maili, w których dziękują za przesłanie CV i przejrzyście przedstawiają kolejne kroki procesu. Istotna jest tu również strona wizualna, a także treść, która przedstawia profil pracodawcy. Dzięki tym informacjom kandydat czuje się odpowiednio poinformowany i wie, kiedy może się spodziewać ewentualnego kontaktu ze strony firmy.

Jaką rolę w Candidate Experience odgrywa agencja?

Rolą konsultanta agencji rekrutacyjnej jest szczegółowe poznanie klienta, kultury organizacyjnej firmy, oczekiwań wobec potencjalnych pracowników oraz innych informacji istotnych dla kandydata. Znajomość profilu działalności danej firmy pozwoli znaleźć odpowiednią osobę na dane stanowisko. Jest to fundament, na którym agencja zbuduje Candidate Experience. Już w trakcie pierwszej rozmowy z konsultantem osoba rekrutowana powinna otrzymać informacje o profilu potencjalnego pracodawcy. Dzięki temu na przykład osoby, które nie czują się dobrze w korporacyjnych strukturach nie zdecydują się na wybór miejsca pracy o takim charakterze. Rolą agencji jest, więc znalezienie wspólnego mianownika między klientem i kandydatem, nie zaś fikcyjne dopasowanie obu stron.

Transparentność, czyli jak osiągnąć sukces

Kluczem do uzyskania pozytywnego Candidate Experience jest zachowanie pełnej transparentności przez cały proces rekrutacyjny. Trudno oczekiwać pozytywnej reakcji, gdy ustalenia z pierwszej rozmowy z konsultantem nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Błędnym jest także założenie, że przekazywanie negatywnych informacji o braku zatrudnienia musi skutkować nieudanym Candidate Experience. Należy zadbać o to, aby kandydat oprócz odmowy otrzymał odpowiedni feedback, zawierający konkretne informacje. Dzięki temu będzie mógł wyciągnąć wnioski na poczet przyszłych rekrutacji, a dodatkowo odczuje, że jego aplikacja została poważnie potraktowana – mówi Magdalena Kamińska.

Użycie frazesów oraz brak dokładnych informacji pozostawi negatywne wrażenie oraz poczucie zmarnowanego czasu. W dobie Internetu należy zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ opinie o danym pracodawcy bardzo szybko się rozchodzą. Co więcej – negatywne wrażenie może wpłynąć także na obraz całego sektora. Warto zatem zadbać o obszar Candidate Experience i budować dobre wrażenie o firmie na rynku pracy.

