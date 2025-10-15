REKLAMA

Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]

Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]

15 października 2025, 13:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
długie weekendy 2026 kalendarz
Długie weekendy 2026: kalendarz, kiedy wziąć wolne, urlop
Shutterstock

Jesień to dobry czas na zaplanowanie wyjazdów w 2026 roku. Kiedy wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.

rozwiń >

Długie weekendy 2026

Kiedy w przyszłym roku wypadają długie weekendy? Już teraz warto sprawdzić kalendarz i zaplanować wypoczynek. Oto lista:

  1. 1-6 stycznia 2026 (6 dni - w tym 2 dni urlopu)
  2. 4-6 kwietnia 2026 (3 dni)
  3. 1-3 maja 2026 (3 dni)
  4. 4-7 czerwca 2026 (4 dni - w tym 1 dzień urlopu)
  5. 7-11 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 11-15 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 7-15 listopada 2026 (9 dni - w tym 4 dni urlopu)
  6. 24-27 grudnia 2026 (4 dni)

W 2026 r. w sierpniu nie ma długiego weekendu, ponieważ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w sobotę. Pracodawca za takie święto musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny od pracy. Niewykluczone, że będzie to piątek lub poniedziałek tego miesiąca i wówczas wystąpi 3-dniowy weekend. Kolejną taką sytuacją jest 26 grudnia czyli drugi dzień Bożego Narodzenia - również wypada w sobotę i pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny.

Kalendarz długich weekendów 2026

Długie weekendy najlepiej przedstawić w formie kalendarza:

długie weekendy 2026 kalendarz

Długie weekendy 2026 - kalendarz

Shutterstock

Długi weekend 2026: styczeń

Najlepsza okazja na prawdziwie długi weekend będzie już w styczniu 2026 r. Zaczynając wolne w czwartek 1 stycznia (Nowy Rok), można wrócić do pracy dopiero w środę 7 stycznia po Święcie Trzech Króli (6 stycznia 2026 r.). Wystarczy wziąć w tym celu urlop wypoczynkowy na piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia. W sumie 2 dni urlopu daje prawo do 6-dniowego wypoczynku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

długi weekend styczeń 2026

Długi weekend 2026 - styczeń

Shutterstock

Długi weekend 2026: kwiecień

Kolejny długi weekend wypada w Święta Wielkanocne. W 2026 r. wypadają w dniach 5-6 kwietnia. Z uwagi na to, że Wielkanoc zawsze wypada w niedzielę tylko Poniedziałek Wielkanocny przedłuża weekend wielkanocny o jeden dzień. W kwietniu można liczyć na 3-dniowy długi weekend.

długi weekend kwiecień 2026

Długi weekend 2026 - kwiecień

Shutterstock

Długi weekend 2026: maj

Następnie wypoczywać będziemy w majówkę, która w 2026 r. jest krótka, bo 3-dniowa. 1 maja czyli Święto Pracy wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 maja w niedzielę.

długi weekend maj 2026

Długi weekend 2026 - maj

Shutterstock

Długi weekend 2026: czerwiec

Boże Ciało zawsze wypada w czwartek, więc tutaj nie ma zaskoczenia, że czerwcówka wynosi 4 dni. W 2026 r. jest to 4 czerwca. Należy wziąć urlop wypoczynkowy na piątek 5 czerwca i można cieszyć się wolnym od czwartku do niedzieli.

długi weekend czerwiec 2026

Długi weekend 2026 - czerwiec

Shutterstock

Długi weekend 2026: listopad

W tym roku Święto Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, więc nie wpływa na długość weekendu. Natomiast Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) będziemy obchodzić w środę. W związku z tym można pomyśleć nad przedłużeniem sobie wolnego na 3 sposoby:

  1. długi weekend od 7 do 11 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
  2. długi weekend od 11 do 15 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
  3. długi weekend od 7 do 15 listopada 2026 r. (9 dni wolnych - w tym 4 dni urlopu)

długi weekend listopad 2026

Długi weekend 2026 - listopad

Shutterstock

Długi weekend 2026: grudzień

Ostatni w 2026 r. długi weekend to oczywiście okres Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia, która jest już ustawowo wolna od pracy, wypada w czwartek, pierwszy dzień Bożego Narodzenia w piątek, a drugi dzień Bożego Narodzenia w sobotę. Długi weekend obejmuje więc dni od czwartku do niedzieli 24-27 grudnia 2026 r. (4 dni). Weekend ten może zostać przedłużony za sprawą święta wypadającego w sobotę 26 grudnia. Za taki dzień pracodawca "oddaje" pracownikom inny dzień wolny od pracy. Może to być np. środa 23 grudnia albo poniedziałek 28 grudnia. Jeśli zatrudniający wybierze te dni, weekend wydłuży się do 5 dni wolnych od pracy.

długi weekend grudzień 2026

Długi weekend 2026 - grudzień

Shutterstock

Dni wolne od pracy 2026 [Kalendarz]
Dni wolne od pracy 2026 [Kalendarz]
Długie weekendy 2025 [KALENDARZ]
Długie weekendy 2025 [KALENDARZ]
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję ważną dla wielu Polaków
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję ważną dla wielu Polaków
Źródło: INFOR
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
15 paź 2025

Jesień to dobry czas na zaplanowanie wyjazdów w 2026 roku. Kiedy wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.
REKLAMA