Restrukturyzacja – co z pracownikami?

Restrukturyzacja z powodu COVID-19

Trudno nie zauważyć, jak wielki wpływ na sytuację polskich firm miał wprowadzony w 2020 roku lockdown gospodarczy. W wielu organizacjach z dnia na dzień spadły obroty. Część przedsiębiorców została zmuszona do jak najszybszego podjęcia działań, które zapewnią ich firmom ciągłość funkcjonowania. Decyzje o restrukturyzacji bywają trudne, ale też niezbędne do przetrwania w nowej rzeczywistości biznesowej. Jak wdrażać zmiany w sposób korzystny dla firmy i z uwzględnieniem perspektywy pracowników?

Restrukturyzacja i outplacement

Restrukturyzacja często połączona jest ze zmianami kadrowymi w obrębie organizacji. Wiele firm w takich sytuacjach decyduje się nawiązać współpracę z profesjonalistami, oferującymi usługi z obszaru outplacementu. Pozwala to zapewnić bezpieczne przeprowadzenie procesu zmian zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników Choć termin ten kojarzy się przede wszystkim z udzieleniem zwolnionej kadrze pomocy w poszukiwaniu nowego miejsca pracy, to w rzeczywistości obejmuje znacznie więcej kompleksowych działań, które ściśle się ze sobą wiążą. Pominięcie jakiegokolwiek etapu restrukturyzacji może znacząco obniżyć efektywność całego procesu. Konieczne jest zatem dokładne zaplanowanie i przygotowanie się do wprowadzania zmian – nawet, jeśli są one wynikiem nagłej i niespodziewanej sytuacji. Dzięki opracowaniu przemyślanej, długofalowej strategii, opierającej się na aktualnych trendach rynkowych, restrukturyzacja będzie bezpieczna dla organizacji.

Czas niezbędny do przeprowadzenia efektywnego procesu outplacementu będzie zależny od charakteru zwolnień – inny w przypadku grupowej redukcji etatów, jeszcze inny w przypadku zwolnień indywidualnych. Odpowiednio wcześnie należy też rozpocząć outplacement specjalistów oraz managerów wyższego szczebla, ponieważ w przypadku funkcji zarządczych proces poszukiwania nowego zatrudnienia może być dość długi. Ważne, by program wsparcia został uruchomiony jeszcze w trakcie świadczenia pracy. Taki model będzie korzystny zarówno dla pracownika, jak i organizacji.

Jak przekazać pracownikowi informację o zwolnieniu?

Wypowiedzenie z inicjatywy pracodawcy prawie w każdym budzi chwilowe zwątpienie we własne umiejętności, dlatego ważne jest, aby pożegnalna rozmowa przeprowadzona została w atmosferze wzajemnego szacunku i empatii. Od sposobu przekazania pracownikowi informacji o zwolnieniu zależy czas poszukiwania przez niego nowego zatrudnienia, a także jakość pracy na okresie wypowiedzenia oraz opinia, jaką wystawi organizacji po odejściu z jej struktur.

Poinformowanie pracowników o restrukturyzacji

Najczęściej to managerowie mają obowiązek poinformowania pracowników o planowanych zmianach. Warto, by byli do tego zadania dobrze przygotowani i potrafili poradzić sobie z silnymi emocjami, które z pewnością pojawią się w trakcie rozmów. W ramach procesu związanego z outplacementem prowadzone są szkolenia, które uczą, jak panować nad stresem i efektywnie zarządzać zmianami w zespole, zapewniając pracownikom niezbędne w tym momencie wsparcie. Podczas kursów duży nacisk kładziony jest na komunikację. Managerowie jako swego rodzaju „ambasadorzy zmiany”, muszą wiedzieć, w jaki sposób mówić o reorganizacji w firmie.

Zarządzanie emocjami kadry

Zmiany w strukturach firmy – niezależnie od tego, czy są związane z redukcją etatów, czy też nie – mogą obudzić w pracownikach niepokój i wywołać wątpliwości dotyczące stabilności zatrudnienia i możliwości dalszego rozwoju zawodowego w ramach organizacji. Świadome zarządzanie emocjami kadry pomoże zredukować strach przed nieznanym i wzmocni poczucie bezpieczeństwa. Zaniedbanie lub prowadzenie niewłaściwych działań w tym obszarze może mieć bardzo negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Zdarza się, że pracownicy źle znoszący zmiany reagują na nie narzekaniem, złością, a nawet sabotażem. Na rezultaty takiego zachowania nie trzeba długo czekać: motywacja i efektywność wśród osób zatrudnionych drastycznie spada, wzrasta natomiast wskaźnik absencji.

Outplacement a redukcja kosztów

Podejmując decyzję o restrukturyzacji, przedsiębiorcy często kierują się właśnie potrzebą redukcji kosztów – dlatego też zapewnienie profesjonalnego wsparcia odchodzącym pracownikom może jawić im się jako niepotrzebny wydatek. Warto jednak przemyśleć tę kwestię w perspektywie długoterminowej, pamiętając, że brak tego typu działań może osłabić pozycję firmy i narazić ją na utratę wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Wówczas ponowne pozyskanie specjalistów z rynku pracy będzie znacznie utrudnione – zwłaszcza dzisiaj, kiedy o outplacemencie mówi się już jak o jednym z pozapłacowych benefitów dla pracowników.

Komunikacja i wizerunek

Restrukturyzacja powinna zostać zakończona podsumowaniem całego procesu. To czas zaprezentowania pozostałym w firmie pracownikom efektów outplacementu oraz rozmowy na temat dalszych planów rozwojowych organizacji. Transparentna komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów i powinna być skierowana zarówno do kadry, jak i otoczenia biznesowego. Tylko dzięki niej firma będzie w stanie rzeczowo wytłumaczyć powody, które zmusiły pracodawców do podjęcia decyzji o restrukturyzacji i redukcji etatów. Odpowiednio przedstawiona argumentacja oraz dobre praktyki w postaci konkretnych planów wsparcia odchodzących pracowników ochronią wizerunek przedsiębiorstwa i pozwolą pozytywnie zakończyć restrukturyzację.