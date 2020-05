Jak motywować pracowników w sytuacji kryzysu?

„Jak zmotywować ludzi do pracy? Jak zwiększyć ich zaangażowanie?” – podobne pytania pojawiają się wśród managerów na co dzień. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawia, że potrzeba dbania o morale pracowników jest jeszcze większa. Rola lidera w organizacji nabiera więc szczególnego znaczenia. Według ekspertów Randstad najważniejsze by w tym szczególnym czasie wykazać się empatią, dbać o regularny kontakt z podwładnymi oraz umożliwić pracownikom udział w podejmowaniu decyzji. Takie działanie pozytywnie wpłynie na samopoczucie zatrudnionych, jak również wizerunek pracodawcy.