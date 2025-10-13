REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Aż 6200 zł zasiłku szkolnego maksymalnie można otrzymać na dziecko w 2025 r., a jednorazowo 620 zł [taka pomoc aż 10 razy w roku] – nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna

Aż 6200 zł zasiłku szkolnego maksymalnie można otrzymać na dziecko w 2025 r., a jednorazowo 620 zł [taka pomoc aż 10 razy w roku] – nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2025, 09:36
[Data aktualizacji 13 października 2025, 10:00]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
zasiłek szkolny, sytuacja materialna
Aż 6200 zł zasiłku szkolnego maksymalnie można otrzymać na dziecko w 2025 r., a jednorazowo 620 zł [taka pomoc aż 10 razy w roku] – nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice czy opiekunowie prawni często nie wiedzą o tym świadczeniu, a można otrzymać w 2025 r. aż 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko. Jest to kwota maksymalna na cały rok, ale jednorazowo można liczyć na nawet 620 zł. Co ważne świadczenie przysługuje nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna. Kiedy, dla kogo i jakie warunki należy spełnić?

rozwiń >

Aż 6200 zł zasiłku szkolnego maksymalnie można otrzymać na dziecko w 2025 r., a jednorazowo 620 zł [taka pomoc aż 10 razy w roku] – nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881, dalej jako: ustawa) określa różne formy pomocy uczniom, w tym pomoc materialną, która ma charakter socjalny albo motywacyjny. Wciąż mało osób ma świadomość, że świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne ale też zasiłek szkolny. Rozważamy jakie są zasady przyznania takiego zasiłku szkolnego, czy w roku szkolnym 2025/2026 można jeszcze złożyć wniosek o zasiłek szkolny oraz w na jaką kwotę można liczyć.

REKLAMA

REKLAMA

Systematyzując zagadnienie możliwych form pomocy na rzecz uczniów, oprócz takich oczywistych świadczeń jak 300 zł, z tytułu programu Dobry Start, czy 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego, istnieją jeszcze inne – bardziej rozbudowane formy pomocy. Ustawa wyróżnia pomoc materialną. Pomoc materialna ma albo charakter socjalny albo motywacyjny.

Kalendarz 2026

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wciąż mało osób ma świadomość, że świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne ale też zasiłek szkolny.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

REKLAMA

  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów;
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Ważne

Co ważne, wyżej wskazane świadczenia mogą być łączone. Zachodzi koniunkcja w przepisach ustawowych, zatem uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Zasiłek szkolny 2025

W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu tylko jednej z wyżej wskazanych form pomocy, a mianowicie na zasiłku szkolnym. Upraszczając jest to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym a takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. z powodu śmierci rodzica, wypadku, siły wyższej lub których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z innych powodów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek szkolny dla dzieci i rodzin, których sytuacja jest dobra

Co ciekawe, „zasiłek szkolny może być (…) również przyznany uczniom, których sytuacja materialna jest co do zasady dobra, ale pogorszyła się przejściowo na skutek wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia”. (wyr. WSA w Łodzi z 18.9.2013 r., III SA/Łd 764/13, Legalis). Wynika to z tego, że w tym przypadku "trudna sytuacja materialna" nie ma odniesienia do niskich dochodów w rodzinie.

Co to jest zdarzenie losowe?

W myśl definicji Słownika języka polskiego PWN, zdarzenie losowe, to zdarzenie którego zaistnienie zależy od przypadku. Z całą pewnością do zdarzeń należy zaliczyć działania sił przyrody (np. ogień, powódź, grad, pożar - tak uchw. SN(7) z 12.10.1995 r., III AZP 19/95, OSNAPiUS 1996, Nr 10, poz. 133). Oczywiście wystąpienie zdarzenia losowego to nie tylko działanie sił przyrody. Pod tym pojęciem możemy rozumieć także zdarzenie przyszłe i niepewne co do swojego wystąpienia, tj. takie, które może, ale nie musi się zdarzyć.

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu: „Do zdarzeń losowych, które mogły zatem wpłynąć na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny, zaliczymy, np. pożar czy powódź, niszczące dorobek rodziny ucznia, a także nagłą chorobę w rodzinie lub śmierć członka rodziny - o ile wpłynęły one na przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.” (zob. W. Lachiewicz, A. Pawlikowska (red.), Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. 1, 2016).

Na co i w jakiej formie jest przyznawany zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Przykład

Zasiłek szkolny może być przeznaczony np. na:

  1. zakup podręczników,
  2. zakup innych pomocy dydaktycznych,
  3. zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego,
  4. zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia.

Kiedy można się ubiegać o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie zaistnienia "zdarzenia losowego" i kończy z upływem 2 miesięcy od zdarzenia. To po stronie wnioskodawcy leży obowiązek wskazania we wniosku konkretnej daty zaistnienia zdarzenia losowego. Po upływie tego terminu 2 miesięcy prawo do otrzymania zasiłku szkolnego wygasa.

POLECAMY: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Czy zasiłek szkolny jest wypłacany jednorazowo?

Nie zasiłek szkolny nie musi być wypłacany jednorazowo, może być przyznany i wypłacony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (świadczenia te nie wykluczają się).

Ważne

Jeżeli dokonamy wykładni literalnej niniejszej regulacji – to musimy zwrócić uwagę na słowo: „kilka” - oznacza to, że zasiłek szkolny może być wypłacony najwięcej niż 10 razy, bo 10 razy to jeszcze kilka, ale już 11 razy to kilkanaście.

Ile wynosi zasiłek szkolny?

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208) – chodzi zatem o miesięczną wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia.

Powyższe reguluje szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 13 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1238). Od dnia 1 listopada 2024 r. wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Przykład

Przy zasiłku szkolnym musimy więc wziąć pod uwagę kwotę 124 zł a następnie przy regulacjach ustawowych, że wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty 124 zł wychodzi nam, że maksymalnie jednorazowo zasiłku szkolnego możemy otrzymać 620 zł. Mając jednak na uwadze fakt, że taką pomoc można otrzymać w toku aż 10 razy (kilka)– oczywiście jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki – to zasiłku szkolnego można otrzymać aż 6200 zł. w danym roku.

Wniosek o zasiłek szkolny

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć do Dyrektora właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Warto zweryfikować czy MOPS ma konkretny wzór wniosku, a jeśli nie to można zasugerować się tym - zamieszczonym na stronie MOPS w Warszawie - tutaj.

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 13 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1238).

Powiązane
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
Dajesz pieniądze dzieciom? Musisz zachować te warunki, aby fiskus się nie przyczepił - karna stawka to nawet 20% darowizny
Dajesz pieniądze dzieciom? Musisz zachować te warunki, aby fiskus się nie przyczepił - karna stawka to nawet 20% darowizny
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najczęstsze kłamstwa w CV. Jak rekruter może je zweryfikować
13 paź 2025

CV często kłamie. Kandydaci do pracy chcąc podnieść swoje szanse w otrzymaniu zatrudnienia, ubarwiają informacje na swój temat. Czego najczęściej dotyczą kłamstwa? Jak rekruter może je zweryfikować?
Aż 6200 zł zasiłku szkolnego maksymalnie można otrzymać na dziecko w 2025 r., a jednorazowo 620 zł [taka pomoc aż 10 razy w roku] – nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna
13 paź 2025

Rodzice czy opiekunowie prawni często nie wiedzą o tym świadczeniu, a można otrzymać w 2025 r. aż 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko. Jest to kwota maksymalna na cały rok, ale jednorazowo można liczyć na nawet 620 zł. Co ważne świadczenie przysługuje nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna. Kiedy, dla kogo i jakie warunki należy spełnić?
Nowy pomysł: urlop pogodowy lub meteorologiczny - czy wejdzie w Polsce w 2026?
11 paź 2025

Jesień przyszła pełną parą, ale trudno mówić o złotej-polskiej jesieni. Bardziej: ZŁOta JESIEŃ. Padało, pada i padać będzie. Pojawił się więc pomysł, aby w Polsce, tak jak wdraża się to w innych krajach UE, wprowadzić dodatkowy i 100% płatny "urlop pogodowy" z powodu złych warunków meteorologicznych czy wręcz anomalii pogodowych. Coraz częściej mamy do czynienia z zalaniami, powodziami, wichurami, pożarami, nawałnicami, śnieżycami, burzami czy mrozem lub upałem. Czy taki urlop wejdzie w Polsce, a jeśli tak, to czy w 2026 r.? Przedstawiamy różne możliwości potencjalnej regulacji.
Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej?
11 paź 2025

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej? Oczywiście prym wiodą duże polskie miasta, ale są też i te mniejsze, które mogą zaskoczyć. Zarobki zależą oczywiście od doświadczenia, kwalifikacji ale też co istotne - formy umowy. Wciąć na kontrakcie B2B - mając własną działalność - można zarobić najwięcej. Poniżej przedstawiamy raport, który szczegółowo opisuje aktualną sytuację na rynku pracy.

REKLAMA

Unikatowa metoda nauczania języka polskiego jako obcego – jak działa?
10 paź 2025

Co roku wyraźnie przybywa chętnych do uczenia się języka polskiego jako obcego. Dane Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wskazują, że w 2016 roku certyfikat zdawało 1111 osób, podczas gdy w 2024 było to już 21781 osób. Najczęściej to Ukraińcy, Białorusini, Hindusi, Turcy, Azerowie, Uzbecy, Kazachowie, ale nie tylko. Polska przyciąga coraz więcej studentów, pracowników czy uchodźców, a znajomość języka jest kluczem do ich integracji ze społeczeństwem. Język polski może natomiast sprawiać cudzoziemcom problemy związane z użyciem końcówek, wymową czy ortografią. Nauka polskiego może jednak przebiegać szybciej i skuteczniej dzięki nowatorskiej metodzie, która łączy elementy neurodydaktyki, lingwistyki oraz psychologii uczenia się.

Przedsiębiorco, w jednym miesiącu możesz nie płacić ZUS-u! Pamiętaj o wakacjach składkowych - w listopadzie już ostatnia szansa na wniosek w tym roku
10 paź 2025

ZUS daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania raz w roku z wakacji składkowych. Czy o tym pamiętasz? Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcesz skorzystać z wakacji, co oznacza, że w tym roku można składać wnioski jeszcze tylko w październiku – na listopad 2025, oraz w listopadzie – na grudzień 2025. W grudniu nie będzie już można skorzystać z tej możliwości za ten rok, gdyż złożony wniosek będzie dotyczył stycznia 2026.
Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach
10 paź 2025

Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach. Dlaczego? Mają zmienić się obowiązujące aktualnie przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 420) i ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631). Dotychczasowe przepisy wymagają od emerytów i rencistów corocznego składania oświadczeń o wysokości przychodów.
ZUS przypomina: 300 plus tylko do końca listopada. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu „Dobry Start”
10 paź 2025

Do 30 listopada rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus. Po tym terminie pieniądze na wyprawkę szkolną będą przysługiwać jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Komu dokładnie przysługuje wsparcie i jak złożyć wniosek online?

REKLAMA

Większe uprawnienia dla służb mundurowych: od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie, z mocą od lipca 2025 r. i na 2026 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]
11 paź 2025

Większe uprawnienia dla służb mundurowych z mocą od lipca 2025 r. i na 2026 r. - tak - bo Prezydent RP podpisał ustawę przyznającą specjalny dodatek mieszkaniowy w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a pierwsze wypłaty spodziewane są już na początku listopada 2025 r.
W 2026 r. pracodawca musi dodatkowo wypłacić 72 090 zł – ale trzeba spełnić jeden warunek
10 paź 2025

Dlaczego wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r. ma znaczenie? Oprócz oczywistości, jako pewnej minimalnej gwarantowanej co miesiąc płacy, również wiele uprawnień pracowniczych jest powiązanych z kwotą minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W niniejszym artykule skupimy się na jednym z aspektów, to jest obowiązku wypłaty przez pracodawcę 72 090 zł, jeżeli dojdzie do spełnienia pewnych ustawowych przesłanek.

REKLAMA