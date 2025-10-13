Rodzice czy opiekunowie prawni często nie wiedzą o tym świadczeniu, a można otrzymać w 2025 r. aż 6200 zł zasiłku szkolnego na dziecko. Jest to kwota maksymalna na cały rok, ale jednorazowo można liczyć na nawet 620 zł. Co ważne świadczenie przysługuje nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna. Kiedy, dla kogo i jakie warunki należy spełnić?

Aż 6200 zł zasiłku szkolnego maksymalnie można otrzymać na dziecko w 2025 r., a jednorazowo 620 zł [taka pomoc aż 10 razy w roku] – nawet gdy w rodzinie jest dobra sytuacja materialna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881, dalej jako: ustawa) określa różne formy pomocy uczniom, w tym pomoc materialną, która ma charakter socjalny albo motywacyjny. Wciąż mało osób ma świadomość, że świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne ale też zasiłek szkolny. Rozważamy jakie są zasady przyznania takiego zasiłku szkolnego, czy w roku szkolnym 2025/2026 można jeszcze złożyć wniosek o zasiłek szkolny oraz w na jaką kwotę można liczyć.

Systematyzując zagadnienie możliwych form pomocy na rzecz uczniów, oprócz takich oczywistych świadczeń jak 300 zł, z tytułu programu Dobry Start, czy 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego, istnieją jeszcze inne – bardziej rozbudowane formy pomocy. Ustawa wyróżnia pomoc materialną. Pomoc materialna ma albo charakter socjalny albo motywacyjny.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

stypendium Prezesa Rady Ministrów;

stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ważne Co ważne, wyżej wskazane świadczenia mogą być łączone. Zachodzi koniunkcja w przepisach ustawowych, zatem uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Zasiłek szkolny 2025

W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu tylko jednej z wyżej wskazanych form pomocy, a mianowicie na zasiłku szkolnym. Upraszczając jest to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym a takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. z powodu śmierci rodzica, wypadku, siły wyższej lub których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z innych powodów.

Zasiłek szkolny dla dzieci i rodzin, których sytuacja jest dobra

Co ciekawe, „zasiłek szkolny może być (…) również przyznany uczniom, których sytuacja materialna jest co do zasady dobra, ale pogorszyła się przejściowo na skutek wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia”. (wyr. WSA w Łodzi z 18.9.2013 r., III SA/Łd 764/13, Legalis). Wynika to z tego, że w tym przypadku "trudna sytuacja materialna" nie ma odniesienia do niskich dochodów w rodzinie.

Co to jest zdarzenie losowe?

W myśl definicji Słownika języka polskiego PWN, zdarzenie losowe, to zdarzenie którego zaistnienie zależy od przypadku. Z całą pewnością do zdarzeń należy zaliczyć działania sił przyrody (np. ogień, powódź, grad, pożar - tak uchw. SN(7) z 12.10.1995 r., III AZP 19/95, OSNAPiUS 1996, Nr 10, poz. 133). Oczywiście wystąpienie zdarzenia losowego to nie tylko działanie sił przyrody. Pod tym pojęciem możemy rozumieć także zdarzenie przyszłe i niepewne co do swojego wystąpienia, tj. takie, które może, ale nie musi się zdarzyć.

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu: „Do zdarzeń losowych, które mogły zatem wpłynąć na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny, zaliczymy, np. pożar czy powódź, niszczące dorobek rodziny ucznia, a także nagłą chorobę w rodzinie lub śmierć członka rodziny - o ile wpłynęły one na przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.” (zob. W. Lachiewicz, A. Pawlikowska (red.), Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. 1, 2016).

Na co i w jakiej formie jest przyznawany zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Przykład Zasiłek szkolny może być przeznaczony np. na: zakup podręczników, zakup innych pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia.

Kiedy można się ubiegać o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie zaistnienia "zdarzenia losowego" i kończy z upływem 2 miesięcy od zdarzenia. To po stronie wnioskodawcy leży obowiązek wskazania we wniosku konkretnej daty zaistnienia zdarzenia losowego. Po upływie tego terminu 2 miesięcy prawo do otrzymania zasiłku szkolnego wygasa.

Czy zasiłek szkolny jest wypłacany jednorazowo?

Nie zasiłek szkolny nie musi być wypłacany jednorazowo, może być przyznany i wypłacony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (świadczenia te nie wykluczają się).

Ważne Jeżeli dokonamy wykładni literalnej niniejszej regulacji – to musimy zwrócić uwagę na słowo: „kilka” - oznacza to, że zasiłek szkolny może być wypłacony najwięcej niż 10 razy, bo 10 razy to jeszcze kilka, ale już 11 razy to kilkanaście.

Ile wynosi zasiłek szkolny?

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208) – chodzi zatem o miesięczną wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia.

Powyższe reguluje szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 13 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1238). Od dnia 1 listopada 2024 r. wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Przykład Przy zasiłku szkolnym musimy więc wziąć pod uwagę kwotę 124 zł a następnie przy regulacjach ustawowych, że wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty 124 zł wychodzi nam, że maksymalnie jednorazowo zasiłku szkolnego możemy otrzymać 620 zł. Mając jednak na uwadze fakt, że taką pomoc można otrzymać w toku aż 10 razy (kilka)– oczywiście jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki – to zasiłku szkolnego można otrzymać aż 6200 zł. w danym roku.

Wniosek o zasiłek szkolny

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć do Dyrektora właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Warto zweryfikować czy MOPS ma konkretny wzór wniosku, a jeśli nie to można zasugerować się tym - zamieszczonym na stronie MOPS w Warszawie - tutaj.