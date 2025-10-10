ZUS przypomina: 300 plus tylko do końca listopada. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu „Dobry Start”

Do 30 listopada rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus. Po tym terminie pieniądze na wyprawkę szkolną będą przysługiwać jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Komu dokładnie przysługuje wsparcie i jak złożyć wniosek online?

Do kiedy można złożyć wniosek o 300 plus w 2025 roku?

30 listopada mija ostateczny termin złożenia wniosku o wyprawkę szkolną o tzw. 300 plus. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Komu przysługuje świadczenie „Dobry Start” (300 plus)

Wyprawka szkolna, tzw. 300 plus, przysługuje w ramach programu „Dobry Start”. Świadczenie można otrzymać na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej, niezależnie od dochodów w rodzinie. Pieniędzy nie będzie jednak na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus

Do złożenia wniosku o 300 plus uprawnieni są matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Jak i gdzie złożyć wniosek o 300 plus online

Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie 300 plus korzystając z czterech dostępnych kanałów online:

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS),

aplikacja mobilna mZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna.

Na platformie PUE/eZUS i aplikacji mZUS można łatwo sprawdzić status wniosku, informacje o przyznanym świadczeniu, terminie wypłaty i wysokości świadczenia. Jeśli wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień, ZUS kontaktuje się z rodzicami właśnie przez PUE/eZUS.