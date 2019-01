ZUS OSW od 1 stycznia 2019 r. - kiedy i jak złożyć

Złożenie przez pracodawcę do ZUS oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW)

Zatrudniasz pracowników i chcesz skrócić okres przechowywania ich akt pracowniczych? Aby tak się stało, musisz złożyć do ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

podczas wizyty w urzędzie

listownie

elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze wszystkich nowo zatrudnionych przez ciebie osób przechowujesz przez 10 lat. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Akta pracowników, którzy pracowali dla ciebie w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. przechowujesz przez 50 lat. Możesz skrócić ten okres – z 50 do 10 lat – jeśli przekaż do ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW).

Oświadczasz w tym dokumencie, że przekażesz raporty informacyjne (ZUS RIA) za wszystkich ubezpieczonych, zatrudnionych w okresie 01.01.1999 – 31.12.2018 r.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

oddziały ZUS

inspektoraty ZUS

biura terenowe ZUS

Złóż oświadczenie do placówki ZUS, właściwej dla miejsca wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż oświadczenie ZUS OSW

Czy mogę wycofać już złożone oświadczenie ZUS OSW

Możesz wycofać oświadczenie ZUS OSW, ale tylko do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego (ZUS RIA).

Dokumenty

1.Oświadczenie o zamiarze przekazania do ZUS raportów informacyjnych

Termin

Oświadczenie możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie.

2. ZUS przyjmie twoje oświadczenie

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Złożenie oświadczenia zamyka sprawę. ZUS nie wyda ci żadnego potwierdzenia.

Warto wiedzieć

Dokumentem, który musisz przekazać do ZUS po złożeniu oświadczenia ZUS OSW, jest raport informacyjny ZUS RIA. Dane z ZUS RIA są następnie zapisywane na koncie ubezpieczonego.

Jeżeli złożysz oświadczenie ZUS OSW i go nie odwołasz – wówczas raport informacyjny ZUS RIA za każdego pracownika i zleceniobiorcę przekaż:

w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia – jeżeli pracownik albo zleceniobiorca zakończył u ciebie pracę przed złożeniem oświadczenia

wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZWUA – jeżeli pracownik albo zleceniobiorca zakończył u ciebie pracę po złożeniu oświadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów

