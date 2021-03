Zarobki informatyków 2021

Zarobki specjalistów IT jak huśtawka

Zarobki specjalistów IT można porównać do huśtawki, która osobom z podobnymi kompetencjami i takim samym zakresem obowiązków nie pozwala bujać się równie wysoko. Na szczęście zamiast frustracji większość z nich i tak odczuwa satysfakcję.

Podwyżki wynagrodzeń informatyków

Kiedy jedni walczą o przetrwanie, specjaliści IT należą do nielicznych, którzy w okresie pandemii zwiększają swoje dochody. Po szoku w drugim kwartale 2020 roku branża IT stopniowo wróciła do stanu sprzed pandemii, by w czwartym kwartale bić rekordy w liczbach poszukiwanych specjalistów. Tylko w firmie Avenga zatrudniliśmy wtedy prawie 500 osób, z czego najwięcej właśnie w czwartym kwartale, kiedy zaobserwowaliśmy zdecydowany wzrost aktywności po stronie klientów staffing services. Rekordowy popyt sprawił, że stawki specjalistów IT wzrosły w stosunku do roku 2019. Wzrosty dotyczyły całego przekroju stanowisk niezależnie od technologii czy lat doświadczenia specjalisty. Mimo kolejnej fali pandemii i związanych z nią skutków gospodarczych, zapotrzebowanie na specjalistów IT nie zmniejsza się na tyle, żeby oznaczać zmianę wzrostowego trendu.

Najwyższe zarobki - specjaliści Security i Big Data

Na najwyższe zarobki (niezależnie od formy współpracy) mogą liczyć specjaliści niszowych obszarów technologicznych jak Security czy Big Data. Wysokimi wynagrodzeniami mogą się też pochwalić konsultanci Business Intelligence i DevOps. Jednak stawki wynagrodzeń są bardzo różne. Osoba z podobnymi kompetencjami i doświadczeniem, pracująca na takim samym stanowisku i w tym samym mieście może mieć stawkę godzinową niższą o 40-50 zł. Oznacza to, że na koniec miesiąca po 160 godzinach pracy zarobi nawet o 8000 zł mniej niż jej odpowiednik na innym projekcie.

DevOps i Helpdesk

Rzeczywiste różnice w poszczególnych specjalnościach mogą być jeszcze większe. Stawki DevOpsów mogą się wahać od 100 do 180 zł za godzinę. Najniżej opłacani w branży są pracownicy zajmujący się wsparciem użytkownika (helpdesk). Ich miesięczne zarobki wynoszą między 3,5 a 4,5 tys. zł netto.

Programista Scala, Java, technologia.NET i PHP

Wśród programistów, czyli zdecydowanie najliczniejszej grupy specjalistów IT, od kilku lat najwyższe zarobki osiągają osoby specjalizujące się w języku Scala. Zaraz za nim plasują się język Java i technologia .NET. Zdecydowanie niższe wynagrodzenie oferowane jest np. programistom PHP, którzy otrzymać mogą wynagrodzenie godzinowe niższe o 30-40 zł niż ich koleżanki i koledzy, programujący w innych technologiach. Po przepracowaniu 160 godzin różnica w ich wynagrodzeniach wyniesie więc nawet 6400 zł.

Dlaczego jedni zarabiają więcej, a inni mniej?

Na tak duże różnice w zarobkach w ramach tych samych specjalizacji i na podobnych stanowiskach największy wpływ mają budżety pracodawców lub klientów firm outsourcingowych. Od czego zależą te budżety? Tutaj chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno branża finansowa płaci bardzo dobrze, często nawet 20-30% więcej niż inne branże. W przeszłości miało to zachęcić kandydatów do pracy na starszych technologiach, a teraz ma przede wszystkim przekonać najlepszych do pracy w środowisku korporacyjnym. Ale nowoczesne technologie są już obecne i ważne w każdej gałęzi gospodarki. Dlatego dobrze opłacanych stanowisk nie brakuje też np. w softwarehouse’ach, usługach internetowych, telekomunikacji, handlu, mediach i logistyce.

Zarobki pracujących w biurze i zdalnie

Od zeszłego roku wynagrodzenia specjalistów IT nie różnią się ze względu na miejsce świadczenia pracy. Tak samo opłacane są osoby pracujące w biurze jak i zdalnie. To jasne, że w warunkach pandemii praca zdalna stała się standardem. Do tego doszło inne zjawisko – na polskim rynku aktywniejsze są firmy z zachodu, które poszukują u nas zdalnych pracowników, kusząc ich wyższymi wynagrodzeniami. W 2020 roku kilka zagranicznych firm skorzystało z pomocy Avengi w stworzeniu w Polsce zdalnych zespołów deweloperskich. Wyższe zarobki w połączeniu z nowymi markami oraz możliwością współpracy z zespołami z zagranicy sprawiły, że na brak chętnych do pracy nie można było narzekać. Wydaje się, że tempo wzrostu wynagrodzeń specjalistów IT w Polsce spowolniła nieco zwiększona podaż specjalistów zza naszej wschodniej granicy, a przede wszystkim z Białorusi. Z ich punktu widzenia stawki u nas też były atrakcyjniejsze niż w ich ojczyznach.

Umowa o pracę czy B2B?

Mimo pandemii i teoretycznie większego bezpieczeństwa materialnego, oferowanego przez umowy o pracę, zdecydowana większość specjalistów IT nadal decyduje się na współpracę w oparciu o umowy B2B. Praktyka pokazuje, że w zależności od rodzaju umowy różnice w wysokości wynagrodzenia mogą być naprawdę znaczne. Senior Developer może liczyć nawet na 5000 zł więcej na rękę w przypadku zdecydowania się na umowę B2B zamiast umowy o pracę. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują zatrudnieni na kontrakty czasowe. W takim wypadku w stawkę niejako wkalkulowane jest ryzyko dotyczące nagłego zakończenia współpracy lub braku płatnego L4.

Aby zachować wyższe wynagrodzenie, a jednocześnie złagodzić ryzyko utraty kontraktu można współpracować z dużymi firmami outsourcingowymi, które mają szerokie portfolio prowadzonych projektów i zapewniają większe prawdopodobieństwo zachowania ciągłości projektowej.

Doświadczenie i samodzielność specjalisty IT w cenie

Pandemia i konieczność pracy zdalnej sprawiły, że wzrosła wartość doświadczenia i samodzielności specjalisty IT. Dlatego jeszcze trudniej niż przed pandemią jest kandydatom dopiero wchodzącym na rynek pracy. Taki trend widzimy też w Avenga. W 2020 roku juniorzy prawie w ogóle nie dołączali do naszych zespołów IT. Poza tym na portalach rekrutacyjnych wyraźnie dało się zauważyć spadek liczby ogłoszeń dotyczących stanowisk juniorskich. Mało tego, wynagrodzenie seniora może dziś być nawet o połowę wyższe niż wynagrodzenie osoby na poziomie średniego szczebla.

Ważna branża i renoma firmy

Pieniądze są zawsze wysoko, jeśli chodzi o powody, dla których ktoś zostaje specjalistą IT albo decyduje się na zmianę pracy. Jednak dobre warunki finansowe motywują bardzo krótko, a na pierwszy plan wychodzi atmosfera w pracy, możliwość rozwoju zawodowego lub relacje ze zwierzchnikiem. Dlatego bardzo często specjaliści IT świadomie podejmują pracę za niższe wynagrodzenie niż maksimum, jakie mogliby znaleźć na rynku. Bardziej liczy się dla nich branża i renoma firmy, z którą nawiązują współpracę.

Firmy, których projekty IT budują lepszą przyszłość, poprawiają jakość życia ludzi lub generalnie wpływają na ich dobrostan mają dla przyszłych pracowników wiele argumentów pozafinansowych. Do pracy za niższe pieniądze skłaniają też możliwości wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, nowatorskie rozwiązania w projekcie, dobre praktyki programistyczne i poczucie wpływu na końcowy efekt. Wiele firm IT buduje też swoją rozpoznawalność wokół nazwisk znanych branży. Często możliwość bezpośredniej współpracy z uznanymi osobami, ekspertami w branży może być atrakcyjniejsza niż wyższe wynagrodzenie.

Źródło: Avenga