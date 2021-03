Zarobki w branży nieruchomości 2021 (TOP 10 stanowisk)

Ile zarabiają pracownicy z branży nieruchomości?

Pomimo pandemii rynek nieruchomości zakończył rok ze wzrostami. Zarówno na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych – szczególnie w przypadku obiektów magazynowych. Dobrą koniunkturę branży odczuli również pracownicy – blisko połowa z nich otrzymała podwyżkę w 2020 roku – 45%. Czy opłaca się pracować w nieruchomościach? Na jakie zarobki mogą liczyć specjaliści w 2021 roku?

W trakcie ostatnich 12 miesięcy miały miejsce trzy epizody lockdownu, które przełożyły się na masowe ograniczenia w handlu. Z jednej strony stracił sektor dużych nieruchomości handlowych, z drugiej jednak na popularności zyskały mniejsze formaty – takie jak centra typu convenience (do codziennych zakupów) czy parki handlowe. Spowolnienie można było dostrzec również na rynku biurowym ze względu na wprowadzoną pracę zdalną.

reklama reklama



Wbrew prognozom i trudnej sytuacji w branży dynamika zatrudnienia nie maleje. Firmy poszukują wykwalifikowanych kandydatów w obszarach chociażby zarządzania nieruchomościami czy utrzymania obiektów komercyjnych. Te stanowiska odgrywają kluczową rolę w kontekście zatrzymania najemców dużych powierzchni komercyjnych

Wiktoria Bożek, lider zespołu Construction & Property w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

W dobrej sytuacji znaleźli się deweloperzy nieruchomości mieszkaniowych oraz obiektów magazynowych. Jak wynika z najnowszych danych JLL – Polska utrzymała trzecie miejsce wśród najbardziej aktywnych rynków w Europie w tym sektorze. Nasz rynek magazynowy odnotował w 2020 roku rekordowy wynik, co po raz kolejny potwierdza jego siłę. Warto podkreślić też rosnącą popularność tzw. logistyki miejskiej, która została dodatkowo wzmocniona przez dynamiczny wzrost sprzedaży e-commerce.

Wynagrodzenia w branży nieruchomości w górę

Stałe zapotrzebowanie na specjalistów przełożyły się na płacowy optymizm pracowników. W przypadku niektórych specjalizacji oczekiwania płacowe kandydatów w ostatnich miesiącach wzrosły. Potwierdzają to dane zgromadzone w najnowszym raporcie „Przegląd wynagrodzeń Polska 2021”, z którego wynika, że blisko połowa pracowników z branży nieruchomości otrzymała podwyżkę w ostatnich miesiącach. U co trzeciego pracownika pensja pozostała na stabilnym poziomie. Tylko 25% zatrudnionych otrzymało niższe wynagrodzenie. W większości przypadków były to jednak tymczasowe ograniczenia wprowadzane przez firmy w celu optymalizacji kosztów.

Najlepiej płatne specjalizacje nieruchomościach w 2021 roku

Na atrakcyjne płace mogą liczyć specjaliści zatrudnieni w obszarze logistyczno-magazynowym, który jawi się zdecydowanie jako najbardziej stabilny sektor rynku nieruchomości. Deweloperzy najczęściej zgłaszają zapotrzebowanie na ekspertów od zakupu gruntów, zarządzania projektami i zarządzania nieruchomościami.

Dobrym przykładem zachęcającym do rozwoju kariery w nieruchomościach jest stanowisko Property Managera. Tutaj Junior zarobi nawet od 7-10 tys. zł brutto. A z biegiem lat jako Head of Property Management może liczyć na wynagrodzenie na poziomie nawet 30 tys. zł brutto.

10 najlepiej płatnych stanowisk w branży nieruchomości w 2021 roku

Devire prezentuje listę 10. najczęściej poszukiwanych i najlepiej płatnych stanowisk w branży nieruchomości: