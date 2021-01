Zarobki programistów w 2021 roku

Ile zarabia przeciętny programista?

Wzmożone zapotrzebowanie na informatyków to efekt pandemii. Firmy przenoszą się do internetu. Generalnie technologia i informatyka zyskują na znaczeniu, w związku z czym programiści mogą podnosić swoje wymagania. Oferty pracy zawierają coraz wyższe widełki płacowe.

O tym, ile zarabia przeciętny programista, można dowiedzieć się z licznych raportów firm, które na bieżąco śledzą rynek pracy w Polsce. Warto podkreślić, że większość z nich zatrudnia się na podstawie umowy B2B, a mniej podejmuje się pracy w ramach umowy o pracę. Forma współpracy podjętej na zasadzie B2B stanowi ponad połowę wszystkich ofert pracy.





Przeciętny programista junior zarabia poniżej 5 tys. zł netto. Większość z nich deklaruje, że zarabia od 3 do 5 tys. zł. Co ciekawe, już na poziomie mid zarabia się dwa razy tyle. Ile więc średnio zarabia w Polsce programista na poziomie mid? Na kontraktach B2B około 11-12 tys. zł + VAT, a na umowach o pracę średnio 10 tys. zł brutto. Tymczasem programista na poziomie senior zarabia przeciętnie około 17,9 tys. zł + VAT na umowach B2B lub 15,5 tys. zł brutto na umowach o pracę.

Od czego zależy płaca programisty?

Płaca programisty na pewno zależy od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i rodzaju podpisanej umowy. Umowy B2B charakteryzują się wyższymi zarobkami i w 2020 r. wahały się w granicach 12-17,6 tys. zł + VAT. Dla porównania w 2019 r. było to 10-16 tys. zł. Zarobki wzrosły więc o około 2 tys. zł.

W przypadku umowy o pracę w 2020 r. było to wynagrodzenie wahające się od 8,9-13,2 tys. zł brutto. Dla porównania w 2019 r. było to 8-13 tys. zł. W tej formie umowy zarobki wzrosły nieznacznie, co przemawia na korzyść umów B2B. Można ocenić, że dla umów o pracę płaca w 2021 r. wzrośnie o około 500 zł.

Natomiast umowy cywilnoprawne jak umowa zlecenie czy o dzieło wiąże się zwykle z najniższymi zarobkami – od 6,1 do 10,5 tys. zł brutto. Takie wynagrodzenia otrzymywali na początku pandemii, należy jednak pamiętać, że koronawirus umocnił ich pozycję negocjatorską.

Jeśli chodzi o doświadczenie programistów można wymienić juniorów, midów i seniorów. Na umowie B2B juniorzy w 2020 r. mogli liczyć na zarobki w wysokości 4-7 tys. brutto + VAT. Mid otrzyma już od 9 do 14 tys. zł + VAT, a senior od 15,8 do 20 tys. zł + VAT. Jeśli mid w 2019 r. otrzymywał od 8 do 13 tys. zł i w 2020 r. jego zarobki wzrosły o mniej więcej 1 tys. to najprawdopodobniej o tyle samo co najmniej wzrosną jego płace w 2021 r. Można więc w przybliżeniu ocenić, że w 2021 r. wskazane widełki wynagrodzeń wzrosną o 1 tys. zł.

Tymczasem na umowie o pracę junior w 2020 r. mógł zarobić podobnie – od 4 do 6,3 tys. zł, mid od 8 do 12 tys. zł, a senior od 13 do 18 tys. zł. W porównaniu z umową B2B są to więc zarobki o około 2 tys. zł niższe.

Kolejnym warunkiem determinującym wysokość zarobków programistów jest ich specjalizacja. Najwyżej zarabiają programiści Big Data i Business Intelligence, a najniżej pracujący w działach Support (7-10,4 tys. zł + VAT, umowa o pracę – 8 tys. zł brutto) i UX (8-11 tys. zł + VAT, umowa o pracę – 12 tys. zł brutto).

Warto również zwrócić uwagę na technologie, które warto znać, aby podwyższyć swoje zarobki. Do najlepiej płatnych należą:

Język Scala

Język Java

Angular

React

Python

Android

.NET.

Znajomość tych technologii pozwala na osiągnięcie wynagrodzenia w granicach 18-20 tys. zł + VAT. Podobnie w przypadku umów o pracę również te technologie są najlepiej płatne. Można jeszcze dodać technologię Node. Pracodawca jest w stanie wówczas zapłacić do 15 tys. zł brutto. Najniższe zarobki osiągają specjaliści ze znajomością języka PHP – od 7 do 10 tys. zł brutto.

Programista z doświadczeniem – zarobki

Wraz z wybuchem epidemii COVID-19 wzrosło zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów i pracodawcy kusili ich wysokimi zarobkami. Dało się zaobserwować w związku z tym zwiększone wymagania co do obowiązków takich pracowników przy jednoczesnym zminimalizowaniu benefitów pozapłacowych. Poszukiwani specjaliści na poziomach mid i senior to aż 50% wszystkich ofert pracy. Wraz z rozwojem pandemii rekrutacje programistów z dużym doświadczeniem budują przewagę nad ofertami pracy juniorów. Jakie mogą być tego przyczyny? Uważa się, że osoba z wysokimi kwalifikacjami łatwiej przystosuje się do nowej pracy i jest bardziej samodzielna, co ma niezwykle istotne znaczenie przy obecnym modelu pracy zdalnej, kiedy utrudnione jest sprawowanie kierownictwa i kontrola nad pracownikiem zdalnym. Po drugiej, są bardziej efektywni, a w dobie pandemii i przeniesienia biznesu do sieci ma to pierwszorzędne znaczenie. Wraz z elektronizacją wszystkie procesy zostały przyspieszone i elastyczność we wdrażaniu nowych planów jest kluczowa.

Jakiej specjalności szukają pracodawcy? Zgodnie z analizą ofert pracy najbardziej poszukiwani są programiści z następującymi specjalizacjami:

Backend Fullstack Frontend DevOps Testing.

Jednak najwyższe zarobki w 2020 r. otrzymywali programiści ze specjalnością Big Data (21 tys. zł + VAT, umowa o pracę – 17 tys. zł brutto) oraz Business Intelligence (20,8 tys. zł + VAT, umowa o pracę – 16,5 tys. zł brutto).

Jak szybko rosną zarobki programistów?

Zgodnie z powyższą analizą zarobki programistów rosną z roku na rok o około 1-2 tys. zł. Wszystko zależy od tego, czy programista szkoli się, zdobywa nowe kwalifikacje, bierze udział w ambitnych projektach i jakiego typu umowy podpisuje. Ważną determinantą zarobków jest także miejscowość zatrudnienia. Nie od dziś wiadomo, że najwyższe płace są wypłacane w Warszawie (od 14 do 19 tys. zł miesięcznie + VAT). Wysokie zarobki są również w Krakowie (12,8-18 tys. zł) oraz w Trójmieście (12,8-17,6 tys. zł). Co ciekawe na umowie o pracę zarobki w Warszawie i Krakowie są jednakowe – od 10 do 15 tys. zł brutto). Następny w kolejności jest Wrocław – od 9 do 14 tys. zł.

Zarobki programisty w 2021 roku

Na wysokie zarobki w 2020 r. mogli liczyć specjaliści Backend, Mobile, DevOps i analitycy biznesowi. Wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się również w 2021 r. W ich przypadku oferty pracy przewidywały do 18 tys. zł + VAT. W tym roku górna granica widełek powinna jeszcze wzrosnąć.

Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku wciąż brakuje programistów, a sami zainteresowani wskazują na zbyt niskie zarobki jako główną przyczynę odejścia z pracy, można wywnioskować, iż zarobki w branży IT będą wciąż rosnąć. Warto więc inwestować w rozwój zawodowy, zdobywać znajomość nowych technologii lub całkowicie się przebranżowić.

Źródło: Raport No Fluff Jobs