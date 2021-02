Rozmowa kwalifikacyjna online - 7 porad dla rekruterów

Rekrutacja online

Chociaż wydawać by się mogło, że rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana online nie pozwala sprawdzić kandydata, dostarcza ona więcej szczegółów niż rozmowa telefoniczna. Warunek jest jeden – osoba rekrutująca musi się do niej odpowiednio przygotować. W ten sposób nie tylko wyselekcjonuje najlepszych kandydatów, ale również wzmocni wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy. Przełoży się to na większe zaufanie względem przedsiębiorcy i sprawi, że grono osób zainteresowanych podjęciem pracy u niego urośnie.

Autor: Karolina Lipska IT Recruitment Consultant w Randstad Polska

Jak więc przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej online? Oto 7 wskazówek, sprawdzonych przez rekruterów Randstad, dzięki którym profesjonalnie ją przeprowadzisz.





1. Sprawdź łącze internetowe

Awarie łącza internetowego zdarzają się nawet w najlepszych firmach. Nie oznacza to jednak, że możesz spocząć na laurach i nie sprawdzać jakości połączenia. Zanim więc połączysz się z kandydatem, odpowiednio wcześniej przeprowadź test – połącz się z innym pracownikiem lub znajomym. Jeśli obraz i dźwięk będzie się zacinał już w trakcie próby, zaproponuj kandydatowi inny termin spotkania lub przeprowadź rekrutację przez telefon. W takich warunkach trudno bowiem o swobodną rozmowę.

Jeżeli kłopoty wystąpią podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przeproś rozmówcę i spróbuj rozwiązać problem samodzielnie lub skontaktuj się z działem IT. Jeśli interwencja specjalistów nie pomoże lub będzie się przedłużać, uszanuj czas kandydata – przełóż rozmowę na inny termin lub kontynuuj ją telefonicznie.

2. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie

Podczas testu łączności możesz się również upewnić, czy w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, jest dobre oświetlenie. Zazwyczaj wnętrza z dużą liczbą przeszkleń, wymagają przyciemnienia. Ciemne natomiast rozjaśnienia. Wykorzystując dodatkowe lampy, upewnij się, że światło nie pada na ekran lub Ciebie. Przetestuj również różne kierunki padania światła i jego natężenie – wybierz to ustawienie, w którym prezentujesz się najlepiej.

3. Uporządkuj pomieszczenie

Usuń z pola widzenia kamery brudne naczynia, ubrania czy też kontrowersyjne plakaty. Regał z książkami (najlepiej branżowymi), a nawet pusta ściana prezentuje się zdecydowanie lepiej niż nieuporządkowana kanapa. Jeśli przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną w domu, poproś rodzinę, aby na czas rozmowy nikt Ci nie przeszkadzał. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale również pupili. Szczekanie czy też drapanie w drzwi będzie rozpraszać i Ciebie, i rozmówcę. Dlatego warto zawczasu znaleźć im jakieś zajęcie lub na chwilę zamknąć w innym pomieszczeniu.

4. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej

Zanim połączysz się z kandydatem, przygotuj plan rozmowy. Przejrzyj CV i list motywacyjny rozmówcy. Zapisz na kartce, o co chcesz go zapytać oraz jakie informacje chcesz mu przekazać, np. odnośnie do kultury organizacyjnej w firmie. Określ również długość rozmowy, dając sobie pewien zapas – zawsze bowiem rozmowa może się przedłużyć. To ważne, zwłaszcza jeśli tego dnia chcesz skontaktować się z innymi kandydatami. Nie pozwól im czekać. W przeciwnym razie podkopiesz swój profesjonalizm.

Notatki i dokumenty możesz mieć przy sobie. Pamiętaj jednak, aby znajdowały się one poza kadrem. Korzystaj z nich dyskretnie i nie szeleść kartkami. Dzięki temu w żaden sposób nie zakłócisz rozmowy. Staraj się również nie korzystać z klawiatury. Stukot klawiszy może dekoncentrować kandydata i wywoływać wrażenie braku zainteresowania z Twojej strony.

5. Zadbaj o odpowiedni wizerunek

Rozmowa kwalifikacyjna online ma równie formalny charakter co tradycyjne spotkanie. Dlatego załóż elegancki strój, który podkreśli Twój profesjonalny wizerunek. Pamiętaj, że garderoba musi dobrze prezentować się przed kamerą. Niewskazane są pasy i krzykliwe kolory. Te pierwsze mogą rozmazywać obraz. Te drugie rozpraszać rozmówcę. Zadbaj także o atrakcyjną fryzurę.

6. Rozluźnij atmosferę

Nie wszyscy kandydaci mają doświadczenie w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych online, co może wywoływać u nich dodatkowy stres. Dlatego zanim przejdziesz do konkretów, przeprowadź krótką pogawędkę, tzw. small talk. Rozluźni ona atmosferę. Możesz zapytać o samopoczucie kandydata lub nawiązać do aktualnej pogody.

Podczas rozmowy często się uśmiechaj, przytakuj. Wzbudzisz w ten sposób zaufanie rozmówcy. Zanim przejdziesz do konkretów, pokrótce nakreśl plan rozmowy. Dzięki temu kandydat będzie wiedział, jakich pytań mniej więcej się spodziewać, co da mu szansę na przemyślenie swoich odpowiedzi.

7. Utrzymuj kontakt wzrokowy

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej online staraj się zachować kontakt wzrokowy z rozmówcą. W ten sposób okażesz mu szacunek i zainteresowanie. Nie wpatruj się jednak w kandydata przez cały czas, gdyż może to wywołać u niego dyskomfort. Postaraj się również ograniczyć gestykulowanie. Zachowuj się naturalnie, jednak powściągliwie.