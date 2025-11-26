REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Ochrona wynagrodzenia » Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?

Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 listopada 2025, 10:27
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia w ofercie pracy. Dlaczego nawet widełki płacowe stanowią problem
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Co zatem dalej? Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?

Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Obowiązek ujawniania widełek wynagrodzeń, raportowania luki płacowej i wprowadzenia jednolitych kryteriów płacowych to nie tylko zmiana formalna, ale przede wszystkim kulturowa transformacja organizacji. Dla firm oznacza to konieczność budowania nowych standardów komunikacji, większej transparentności w rozmowach o wynagrodzeniach oraz świadomego podejścia do równości i sprawiedliwości w ocenianiu kompetencji pracowników.

REKLAMA

REKLAMA

Transparentność jako fundament zaufania

Jawność płacowa ma pomóc ograniczyć nieuzasadnione różnice wynagrodzeń i zapewnić równe traktowanie pracowników. To również sposób na budowanie zaufania - spójne zasady płacowe eliminują domysły, wzmacniają poczucie sprawiedliwości i porządkują procesy HR.

- „Dyrektywa o transparentności wynagrodzeń to krok w stronę większej sprawiedliwości. O wynagrodzeniach nie będą decydować relacje czy moment zatrudnienia, lecz jasne i obiektywne kryteria. To zmiana kulturowa, która wymusi na managerach udzielanie pracownikom regularnego, transparentnego feedbacku. Szczególnie dla firm właścicielskich będzie to duże, ale potrzebne wyzwanie” - podkreśla Bożena Roczniak, CEO OstendiHR.

Nowa rola HR i liderów

Wdrożenie dyrektywy wiąże się z koniecznością przygotowania liderów do rozmów o wynagrodzeniach. Managerowie będą potrzebować narzędzi i wsparcia, aby wyjaśniać zasady polityki płacowej, przekazywać feedback oparty na faktach, rozmawiać o kompetencjach, budować kulturę otwartości i zaufania. Działy HR odegrają tu kluczową rolę, zarówno jako edukatorzy, jak i osoby odpowiedzialne za spójność procesów wynagradzania.

REKLAMA

Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość? Technologia jako wsparcie w monitorowaniu luki płacowej

Aby sprostać wymogom dyrektywy, firmy będą potrzebowały narzędzi, które pomogą uporządkować dane, kompetencje i zasady wynagrodzeń. Nowoczesne rozwiązania HR Tech, takie jak platforma OstendiHR, wspierają organizacje w kilku kluczowych obszarach: diagnozie kompetencji pracowników w odniesieniu do wymagań stanowiskowych, monitorowaniu luki płacowej i kontrolowaniu, czy nie przekracza ustalonego w dyrektywie progu 5%. Przekroczenie tej granicy będzie wymagało od pracodawcy wdrożenia działań naprawczych, zapewnieniu pracownikom stałego dostępu do dokumentów i polityk wynagrodzeń, zarządzaniu różnymi formami doceniania i gratyfikacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- „Aby spełnić wymagania dyrektywy, firmy potrzebują narzędzi do porządkowania kompetencji i monitorowania spójności płac. Platforma OstendiHR pozwala zdiagnozować kompetencje, kontrolować lukę płacową i reagować wtedy, gdy zbliża się ona do progu 5%. Pracownicy mają też stały wgląd w zasady wynagradzania, co zmniejsza niepewność i buduje zaufanie” - wskazuje Bożena Roczniak, CEO OstendiHR.

Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość? Przejrzystość jako nowy standard

Wprowadzenie jawności wynagrodzeń nie będzie dla wszystkich organizacji procesem łatwym, zwłaszcza dla firm o strukturze właścicielskiej. Jednak odpowiednie przygotowanie, uporządkowane zasady oparte na danych i rzetelna komunikacja sprawiają, że transparentność płac staje się realną szansą na budowanie sprawiedliwego i zdrowego środowiska pracy. Przejrzystość przynosi firmom wymierne korzyści takich jak: usprawnienie rekrutacji, pomoc kandydatom i pracownikom w podejmowaniu świadomych decyzji o obejmowanym stanowisku, wzmocnienie motywacji oraz uporządkowanie oczekiwań związanych z rozwojem i wynagradzaniem. W praktyce oznacza to mniej niejasności i więcej klarownych zasad, a w efekcie bardziej uczciwą, spójną i zaufaną kulturę organizacyjną.

Źródło: Ostendi Global to producent oprogramowania HR, który zapewnia klientom nowoczesny i przemyślany system HRM. Oferowane rozwiązania oparte są na najnowszych technologiach i rozległej wiedzy. Technologia usprawnia codzienną pracę działów People & Culture poprzez automatyzację. Pozwala to klientom Ostendi Global zaoszczędzić czas, uniknąć kosztownych błędów i podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane. Oferując nowoczesne rozwiązania i najwyższą jakość obsługi klienta, firma umacnia pozycję na rynku, mimo że powstała zaledwie w 2019 roku. Ostendi Global wspiera zarówno duże, jak i małe organizacje i pomaga usprawniać procesy HR m.in. w Santander Consumer Bank, CD Projekt, Budimex czy Stock Polska.

Powiązane
Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście?
Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście?
Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Analiza rosnącej roli wynajmu pracowników
26 lis 2025

Braki kadrowe stają się codziennością a wynajem pracowników zyskuje na popularności jako praktyczne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. To forma zatrudnienia tymczasowego, w której agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych i deleguje ich do wykonywania zadań u innego pracodawcy – użytkownika. W Polsce reguluje to ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z nowelizacjami, ograniczająca okres pracy tymczasowej do 18 miesięcy w ciągu trzech lat u jednego użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnego zatrudnienia, wynajem pracowników pozwala firmom unikać długoterminowych zobowiązań, jednocześnie szybko uzupełniając luki w zespole.
Zmiany w prawie pracy 2026 – nowe obowiązki, projekty ustaw i co czeka pracowników oraz pracodawców
26 lis 2025

Rok 2026 przyniesie największą od lat zmianę w prawie pracy i nikt nie będzie mógł jej zignorować. Pracownicy zyskają nowe prawa, firmy staną przed dodatkowymi obowiązkami, a zasady zatrudnienia zmienią się w sposób odczuwalny dla każdego. Od jawności płac, przez nowe definicje mobbingu, aż po reformę PIP i zmianę sposobu liczenia stażu. Nadchodzi rok, który mocno przeorganizuje polskie miejsca pracy.
800 plus dla seniorów to dług wychowawczy? Seniorzy: jest nadzieja, bo spór o dodatek trwa. Czy państwo powinno wynagrodzić seniorów czy 50-latków za wychowanie dzieci?
26 lis 2025

Seniorzy: jest nadzieja, bo spór o wsteczne 800 plus trwa. Czy państwo powinno wynagrodzić seniorów czy 50-latków za wychowanie dzieci? Poniżej opisujemy historię Pani Anny, która widzi, że młodsze rodziny otrzymują 800 zł miesięcznie na każde dziecko – bez żadnych progów dochodowych. „Czy nasze wysiłki nie liczyły się?” pyta Pani Anna, podczas spotkania Stowarzyszenia Emerytów: „Czy my wychowaliśmy dzieci za darmo dla państwa? Dzisiaj ich podatki finansują budżet – a my otrzymujemy emeryturę, która się nie wystarcza na życie.”. Co dalej z 800 plus dla seniorów?
Nawet 50 tysięcy kary i do 6 tysięcy mandatu za pracownika – o tym nie wiedzą pracodawcy
26 lis 2025

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Straż Graniczna otrzymały szersze uprawnienia kontrolne, w tym możliwość nakładania kar, mandatów i kierowania wniosków o ukaranie do sądu. W ograniczaniu nielegalnego zatrudnienia mają pomóc również nowe zasady dla agencji pracy m.in. 2-letni okres karencji dotyczący świadczenia usług na rzecz zatrudniania cudzoziemców. O czym jeszcze muszą wiedzieć pracodawcy, którzy w szczególnie gorącym okresie przedświątecznym szukają rąk do pracy „na już”?

REKLAMA

Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
26 lis 2025

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Co zatem dalej? Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
25 lis 2025

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.
Grudzień 2025: kalendarz do druku (PDF). Pobierz i wydrukuj
25 lis 2025

Grudzień 2025: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Grudzień 2025 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
Grudzień 2025 inny niż zwykle: dni wolne i godziny pracy [Kalendarz]
25 lis 2025

Grudzień 2025 roku jest inny niż zwykle. Jak zmieniają się dni wolne od pracy i niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku? Jak liczyć godziny pracy w miesiącu? Zobacz przykład wyliczeń na podstawie grudnia. Oto kalendarz grudnia 2025 roku z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.

REKLAMA

Czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop między Świętami a Nowym Rokiem? W jakich przypadkach?
25 lis 2025

Okres między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem to czas, kiedy w wielu firmach robi się spokojniej. Dla pracowników oznacza to możliwość odpoczynku i spokojnego planowania przerwy świątecznej. Dla pracodawców – moment zastanowienia się, czy mogą wysłać pracownika na urlop „na siłę”. Prawo jasno określa granice, a ich znajomość pozwala uniknąć nieporozumień i stresu w tym wyjątkowym okresie.
4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych
25 lis 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych. To konieczność również z tego względu, że rynek pracy nie nadąża za rzeczywistością. Co roku ubywa ogromna liczba pracowników. Należy aktywizować dostępne zasoby, takie jak osoby niepełnosprawne, kobiety w wieku produkcyjnym, najmłodsi i najstarsi pracownicy. Co więcej, można otrzymywać nawet 4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA