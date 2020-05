Jak zamieścić informację o służbie wojskowej w świadectwie pracy?

PROBLEM

Nasi pracownicy często są powoływani na ćwiczenia wojskowe. Niedługo jednemu z pracowników kończy się umowa o pracę, która nie będzie kontynuowana. Czy w świadectwie pracy musimy podać informację o odbyciu przez pracownika ćwiczeń wojskowych? Jeśli tak, to w którym miejscu i jak sformułować taką informację? - pyta Czytelniczka z Torunia.

RADA

W świadectwie pracy powinni Państwo zamieścić informację o okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Trzeba ją podać w ust. 6 pkt 10 świadectwa pracy, gdzie wskazujemy okres odbytej w czasie zatrudnienia czynnej służby wojskowej, a także w ust. 6 pkt 2 świadectwa, w którym podajemy okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu odbycia ćwiczeń wojskowych oraz podstawę prawną jego udzielenia.

UZASADNIENIE

Pracodawca ma obowiązek zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o okresie odbytej przez pracownika czynnej służby wojskowej (także jej form zastępczych), jeśli miało to miejsce w trakcie zatrudnienia (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Ćwiczenia wojskowe zalicza się do czynnej służby wojskowej (art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). W związku z tym czas ich trwania, jeśli uczestniczy w nich pracownik, powinien zostać uwzględniony w świadectwie pracy.

Forma ćwiczeń wojskowych

Ćwiczenia wojskowe mogą się odbywać w różnych formułach. Mogą być one:

jednodniowe,

krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni,

długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni,

rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Ustalenie okresu służby wojskowej

Dla ustalenia okresu odbywania czynnej służby wojskowej kluczowa jest treść doręczonej karty powołania. Datą powołania do takiej służby, którą należy wpisać w świadectwie pracy, jest wskazany w karcie powołania dzień stawienia się np. na ćwiczenia. W przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych takim dniem jest dzień stawienia się na te ćwiczenia w pierwszym dniu ich rozpoczęcia w danym roku kalendarzowym. Natomiast datą zakończenia jest ostatni dzień ćwiczeń. W przypadku rotacyjnych ćwiczeń wojskowych do karty powołania dołączony jest jako załącznik wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym się one odbywają (art. 60 ust. 3-3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Te dni należy zamieścić w ust. 6 pkt 10 świadectwa pracy.

Daty odbywania czynnej służby wojskowej, w tym ćwiczeń wojskowych, wpisywane w świadectwie pracy powinny pokrywać się z datami zawartymi w karcie powołania pracownika.