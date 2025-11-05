Co się liczy a co nie? Nowa definicja stażu pracy w Polsce już niebawem, ale okazuje się, że z tym zaliczaniem stażu pracy wcale nie jest tak kolorowo. Jest wiele wyłączeń czy "dublowania się okresów pracy". Przedstawiamy przewodnik po zmianach od 2026 r.

rozwiń >

Co się liczy a co nie? Nowa definicja stażu pracy w Polsce. Przewodnik po zmianach od 1 stycznia i 1 maja 2026 r.

Od lat w Polsce toczy się dyskusja o potrzebie zmian zasad na rynku pracy. Da się zauważyć, że te zmiany są propracownicze i równość stron stosunku pracy nie istnieje. Jednym z elementów debaty jest kwestia stażu pracy – nie tylko jako wyznacznika doświadczenia zawodowego, ale również jako czynnika decydującego o kluczowych uprawnieniach pracowniczych, takich jak długość urlopu, dodatki za wysługę lat czy nagrody jubileuszowe. Obecnie obowiązujące przepisy często nie odzwierciedlały rzeczywistego wkładu pracowników, szczególnie tych, którzy przez lata byli zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej. W efekcie, wielu z nich, mimo długich lat pracy, było traktowanych przez system jak osoby bez doświadczenia zawodowego. To jednak się zmieni!

Od 2026 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która diametralnie zmienia definicję stażu pracy. Reforma, zapowiadana już przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), ma na celu docenienie wszelkich form aktywności zawodowej, w tym tych, które dotychczas nie były uwzględniane w oficjalnym obliczaniu stażu. To odpowiedź na tzw. "uśmieciowienie zatrudnienia" (czyli np. fikcyjne samozatrudnienie, gdzie w istocie powinna być zawarta umowa o pracę), gdzie pracownicy są zmuszani do pracy na umowach cywilnych, aby pracodawcy uniknęli kosztów związanych z umową o pracę.

Nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzona ustawą z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1423), wchodzi w życie w dwóch etapach:

1 stycznia 2026 r. – dla sektora publicznego (urzędy, instytucje państwowe).

1 maja 2026 r. – dla sektora prywatnego (firmy, przedsiębiorstwa).

Główną zmianą jest rozszerzenie katalogu okresów, które wliczają się do stażu pracy. Obecnie do stażu zaliczane są głównie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a także niektóre inne formy, takie jak służba wojskowa czy czas opieki nad dzieckiem. Po reformie, lista ta zostanie znacząco poszerzona o szereg sytuacji, które dotychczas były pomijane. Oto najważniejsze nowości:

1. Okresy pracy na podstawie umów cywilnoprawnych:

Umowy zlecenia (umowa zlecenia). Dotychczas nie wliczane do stażu, teraz będą pełnoprawnym elementem. Dotyczy to zarówno umów zawartych ze studentami (nawet jeśli nie odprowadzano z nich składek na ubezpieczenia społeczne), jak i z innymi osobami.

Dotychczas nie wliczane do stażu, teraz będą pełnoprawnym elementem. Dotyczy to zarówno umów zawartych ze studentami (nawet jeśli nie odprowadzano z nich składek na ubezpieczenia społeczne), jak i z innymi osobami. Umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług . Podobnie jak umowy zlecenia, okresy ich wykonywania zostaną włączone w staż pracy.

. Podobnie jak umowy zlecenia, okresy ich wykonywania zostaną włączone w staż pracy. Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpraca z osobą prowadzącą biznes. To przełomowa zmiana dla tysięcy Polaków, którzy przez lata byli samozatrudnieni. Okres prowadzenia własnej firmy (w tym jednoosobowej działalności gospodarczej) oraz współpracy z innymi przedsiębiorcami (np. jako wspólnik, kontrahent) będzie się liczył do stażu.

To przełomowa zmiana dla tysięcy Polaków, którzy przez lata byli samozatrudnieni. Okres prowadzenia własnej firmy (w tym jednoosobowej działalności gospodarczej) oraz współpracy z innymi przedsiębiorcami (np. jako wspólnik, kontrahent) będzie się liczył do stażu. Korzystanie z ulgi na start. Okres, w którym nowy przedsiębiorca korzystał z preferencyjnych warunków opodatkowania (tzw. "ulga na start"), również zostanie uwzględniony.

2. Okresy służby i pracy w formacjach mundurowych

Rozszerzono listę służb, których okresy wliczają się do stażu. Oprócz dotychczasowych (jak np. służba wojskowa) uwzględniono m.in. służbę w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencjach Wywiadu i Bezpieczeństwa (ABW, AW, CBA, itd.), Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz Służbie Celno-Skarbowej.

3. Okresy związane z opieką nad dzieckiem i działalnością rolniczą

Zawieszenie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli podczas takiego zawieszenia opłacane były składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to ten okres będzie liczony do stażu.

Jeśli podczas takiego zawieszenia opłacane były składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to ten okres będzie liczony do stażu. Członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych . Takie okresy również zostaną uwzględnione.

. Takie okresy również zostaną uwzględnione. Praca zarobkowa za granicą. Wszelka praca zarobkowa wykonywana poza Polską (inna niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, które i tak jest uwzględniane) będzie się liczyła do stażu pracy w Polsce.

4. Wyłączenia: Co wciąż się nie liczy?

Umowa o dzieło. Ten specyficzny rodzaj umowy, którego przedmiotem jest wykonanie konkretnego dzieła (rezultatu), a nie powtarzalnych czynności, nie będzie wliczana do stażu pracy. Wynika to z jej odmienności od standardowych form zatrudnienia – zakłada brak podporządkowania i kierownictwa ze strony zleceniodawcy.

Ten specyficzny rodzaj umowy, którego przedmiotem jest wykonanie konkretnego dzieła (rezultatu), a nie powtarzalnych czynności, nie będzie wliczana do stażu pracy. Wynika to z jej odmienności od standardowych form zatrudnienia – zakłada brak podporządkowania i kierownictwa ze strony zleceniodawcy. Okresy nauki (z wyjątkiem praktyk i staży zawodowych). Szkolnictwo wyższe czy średnie nie jest traktowane jako staż pracy, chyba że odbywało się w formie płatnych praktyk zawodowych, które mogą być zaliczane na podstawie odrębnych przepisów.

Zmiana definicji stażu pracy ma daleko idące konsekwencje praktyczne dla milionów polskich pracowników i pracodawców. Przede wszystkim większe uprawnienia pracownicze. Staż pracy jest podstawą do obliczania:

Długości corocznego urlopu wypoczynkowego. Im dłuższy staż, tym więcej dni urlopu przysługuje pracownikowi.

Wysokości dodatku za wysługę lat (tzw. "trzynastek" lub innych dodatków). Wiele zakładów pracy przewiduje dodatkowe wynagrodzenie zależne od stażu.

Uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Pracodawcy często nagradzają pracowników z okazji jubileuszy pracy (np. 10, 20, 30 lat).

Docenienie różnorodności doświadczeń. Reforma kończy z dyskryminacją osób, które przez lata pracowały na "cywilnoprawnych" zasadach, nie mogąc liczyć na budowanie swojego stażu. To szczególnie istotne dla pokoleń, które wchodząc na rynek pracy po transformacji ustrojowej, często były zmuszane do samozatrudnienia.

Ważne Wprowadzając równe traktowanie różnych form zatrudnienia, reforma może zmniejszyć atrakcyjność "uśmieciowienia" – pracodawcy nie będą już mogli "oszczędzać" na kosztach socjalnych kosztem pracownika, nie dając mu przy tym szansy na budowanie stażu.

Weryfikacja stażu: kto, jak i na jakich zasadach?

Jednym z kluczowych wyzwań związanych z nowymi przepisami jest sposób weryfikacji okresów, które dotychczas nie były rejestrowane w standardowy sposób (np. przez ZUS). Nowelizacja wprowadza elastyczne podejście:

Rola ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nadal wystawiał zaświadczenia o historii ubezpieczeń, które obejmują okresy, za które opłacane były składki. Jednakże nowa ustawa wyraźnie wskazuje, że okres stażu pracy, który nie będzie wykazany w zaświadczeniu ZUS, pracownik będzie mógł potwierdzić i udokumentować bezpośrednio swojemu pracodawcy, przy użyciu dokumentów, które posiada. To rewolucyjne rozwiązanie, dające pracownikom realną możliwość udowodnienia swojego doświadczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne? W przypadku umów cywilnoprawnych (zlecenia, agencyjne, itd.): umowy, aneksy, oświadczenia zleceniodawcy/zleceniodawców, potwierdzenia przelewów, wystawione faktury lub rachunki. W przypadku działalności gospodarczej: wpis do CEIDG, deklaracje podatkowe (PIT, VAT), umowy współpracy, potwierdzenia opłacania składek ZUS, wyciągi bankowe.

W przypadku umów cywilnoprawnych (zlecenia, agencyjne, itd.): umowy, aneksy, oświadczenia zleceniodawcy/zleceniodawców, potwierdzenia przelewów, wystawione faktury lub rachunki. W przypadku działalności gospodarczej: wpis do CEIDG, deklaracje podatkowe (PIT, VAT), umowy współpracy, potwierdzenia opłacania składek ZUS, wyciągi bankowe. W przypadku pracy za granicą: umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawców zagranicznych, decyzje podatkowe, dokumenty potwierdzające pobyt i pracę.

Inne dokumenty, które mogą potwierdzić charakter i okres wykonywanej pracy.

Pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć przedłożone przez pracownika dokumenty i na ich podstawie zaliczyć odpowiednie okresy do stażu. Jednakże, pracodawca dokonuje zaliczenia okresów na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracownika i ma prawo ich nie uznać, jeśli budzą uzasadnione wątpliwości. W przypadku sporu, ostateczną decyzję podejmuje sąd pracy.

Staż pracy a praca przed 1999 rokiem

ZUS dysponuje pełnymi danymi o zatrudnieniu jedynie od stycznia 1999 roku (oczywiście ZUS może potwierdzić okresy ubezpieczenia przed 1999 r., jeśli były opłacone składki na ubezpieczenie społeczne - szczegółowo wyjaśnia to w swoich komunikatach). Okresy pracy sprzed tej daty raczej nie będą uwzględnione w zaświadczeniu ZUS. Pracownik będzie musiał je udokumentować własnymi dokumentami (np. świadectwami pracy, umowami, książeczkami wojskowymi). Resort rodziny wyraźnie potwierdza, że ZUS nie będzie prowadził w tym celu dodatkowych postępowań.

Ponadto inną problematyczną kwestią jest to, że jeśli zleceniodawca nie posiada już umów (np. z powodu archiwizacji), pracownik może posłużyć się swoimi kopiami, wyciągami bankowymi, korespondencją, czy nawet zeznaniami świadków. Ważne, aby dowody były wiarygodne.

Nakładanie się umów. Dublowanie się okresów zatrudnienia a staż pracy

Jeśli w danym okresie pracownik łączył umowę o pracę z umową zlecenia (np. u tego samego pracodawcy), wlicza się tylko jeden z tych okresów (zwykle ten dłuższy lub bardziej korzystny dla pracownika, ale w praktyce zalicza się okres umowy o pracę, chyba że umowa cywilna jest jedyną formą).

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca stażu pracy, która wejdzie w życie w 2026 roku, jest jedną z zmian polskiego rynku pracy w ostatnich latach. Jej celem jest stworzenie sprawiedliwszego i bardziej nowoczesnego systemu, który docenia wszelkie formy wkładu zatrudnionych (w szerokim rozumieniu), niezależnie od stosowanej formy prawnej zatrudnienia. Rozszerzenie katalogu okresów wliczanych do stażu, wraz z elastycznymi zasadami ich weryfikacji, ma na celu zakończenie z sytuacjami, w których osoby pracujące latami były traktowane jak bezrobotni.

Choć wprowadzanie zmian może wiązać się z pewnymi wyzwaniami praktycznymi (szczególnie w zakresie dokumentacji historycznych okresów), reforma stanowi istotny krok w kierunku większej ochrony pracowniczej i równego traktowania. Dla pracowników oznacza to uznanie ich rzeczywistego doświadczenia i możliwość korzystania z uprawnień, na które zasłużyli. Dla pracodawców – konieczność przejrzenia polityki kadrowej i dostosowania się do nowych zasad rozliczania stażu. Wszyscy zyskają na przejrzystości i sprawiedliwości systemu.