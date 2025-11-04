10 listopada 2025 r. to poniedziałek przed Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada. Czy ZUS pracuje w tym dniu i można załatwiać sprawy? Oto informacja prosto z Zakładu.

Czy ZUS pracuje 10 listopada 2025 r.

W najbliższy poniedziałek 10 listopada 2025 roku wszystkie placówki ZUS będą zamknięte. Tego dnia nie będą również pracować konsultanci Centrum Obsługi Telefonicznej. - W poniedziałek 10 listopada – w całym kraju nieczynne będą sale obsługi klientów ZUS, jak i również nie będzie działało Centrum Obsługi Telefonicznej – zapowiada Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. W tym dniu wszelkie formalności można będzie załatwić on-line poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – zapewnia rzeczniczka.

10 listopada wolny od pracy w ZUS

Według rzeczniczki, powodem ograniczenia pracy ZUS w poniedziałek są przepisy. Z Kodeksu pracy wynika, że jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w dzień wolny, to pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny w innym terminie. 10 listopada jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 1 listopada 2025 r.

ZUS online

- Klienci, którzy mają do załatwienia sprawy w ZUS-ie, nie powinni odkładać tego na ostatnią chwilę. Zachęcam do wcześniejszego umawiania spotkania z ekspertem na konkretny dzień i godzinę. W ten sposób nie trzeba będzie czekać w kolejce na obsługę – zachęca Iwona Kowalska-Matis. Sprawy w ZUS można także załatwić bez wychodzenia z domu poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Przez 7 dni w tygodniu o dowolnej porze nasi klienci mogą poprzez PUE wysłać wnioski czy dokumenty do Zakładu skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.