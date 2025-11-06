Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów. Czy już w listopadzie czeka nas niespodzianka? Trwają prace w ministerstwie

Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów - stanie się faktem, bo jeszcze w październiku ruszyły prace w Ministerstwie. Zapadły kluczowe propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego ogromnej grupy pracowników w Polsce.

Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów - stanie się faktem, bo jeszcze w październiku ruszyły prace w Ministerstwie. Zapadły kluczowe propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego ogromnej grupy pracowników w Polsce.

W komunikacie MZ z dnia 5 listopada 2025 r. czytamy, że w dniu 27 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, podczas którego Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kluczowe propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. Projekt, który jest punktem wyjścia do szerokiej dyskusji, zakłada istotne modyfikacje mechanizmów waloryzacji, podwyżki dla kluczowych grup zawodowych (w tym pielęgniarek i położnych), a także doprecyzowanie zasad związanych z rozwojem kwalifikacji i umowami cywilnoprawnymi.

Nowe przepisy, planowo mają wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2027 roku, ale chyba warto czekać, bo mają na celu poprawę warunków finansowych pracowników służby zdrowia oraz uporządkowanie systemu wynagradzania w kontekście rosnących potrzeb systemu opieki medycznej.

Główne propozycje resortu zdrowia: co się zmieni?

Prezentowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez różne środowiska – związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe. Oto kluczowe elementy pakietu zmian:

Ministerstwo proponuje zmianę dotychczasowej metody ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Obecny system ma być zastąpiony bardziej przejrzystym i przewidywalnym modelem, który lepiej odzwierciedlałby realne potrzeby pracowników oraz możliwości finansowe podmiotów leczniczych. Celem jest uniezależnienie waloryzacji od krótkoterminowych czynników ekonomicznych i wprowadzenie długofalowych zasad, gwarantujących stabilny wzrost płac. Podwyżka Współczynników Pracy dla Pielęgniarek i Położnych. Jednym z najważniejszych postulatów związków zawodowych jest zwiększenie wynagrodzeń dla personelu pielęgniarskiego i położniczego. Zgodnie z propozycją resortu, zostaną podwyższone współczynniki pracy dla dwóch kluczowych grup:

Pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (studia I stopnia) oraz specjalizacją lub ze średnim wykształceniem i specjalizacją.

Pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem, które nie posiadają specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

To rozwiązanie ma na celu docenienie roli tych zawodów, które są filarem systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obliczu niedoborów kadrowych i rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne.

Dostosowanie terminów podwyżek do planowania budżetowego

Nowe przepisy wprowadzają harmonogram podwyżek minimalnego wynagrodzenia dostosowany do kalendarza planowania budżetowego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), podmiotów leczniczych oraz terminów na zawieranie porozumień i wydawanie zarządzeń. Zmiana ma umożliwić lepszą organizację finansową w sektorze ochrony zdrowia, unikając sytuacji, w których podmioty lecznicze są zaskakiwane nagłymi zmianami kosztów wynagrodzeń.

Automatyczne przypisanie pracownika do wyższej grupy zawodowej

Resort proponuje wprowadzenie przepisu, który zobowiąże pracodawcę (podmiot leczniczy) do automatycznego przypisania pracownika do wyższej grupy zawodowej w przypadku, gdy ten uzyska wyższe kwalifikacje zawodowe (np. tytuł specjalisty). Warunkiem jest jednak to, że kwalifikacje te zostały zdobyte na polecenie lub za zgodą pracodawcy, co ma zachęcać do rozwoju zawodowego i inwestycji w kadrę.

Zmiany w zakresie umów cywilnoprawnych

Projekt obejmuje również doprecyzowanie zasad zawierania umów cywilnoprawnych (takich jak umowy zlecenia czy o dzieło) w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (np. przez NFZ). Celem jest zwiększenie przejrzystości i zapewnienie, że takie umowy nie będą zastępowały umów o pracę w sytuacjach, gdy charakter świadczeń tego wymaga, a jednocześnie umożliwią elastyczne zatrudnienie w uzasadnionych przypadkach.

Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów - stanie się faktem: ruszyły prace w Ministerstwie. Propozycję zmian zgłaszało wiele środowisk!

Jak podkreślono podczas posiedzenia projekty są efektem syntezy postulatów płynących z różnych środowisk, w tym:

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, zgłoszony przez organizacje społeczne.

Stanowisko Zarządu Związku Województw RP z 22 września 2025 r. w sprawie zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, które podkreślało konieczność inwestycji w kadrę medyczną.

Raport „Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa 2025-2027”, przygotowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP), wskazujący na konieczność reformy finansowania ochrony zdrowia, w tym wynagrodzeń.

Projekt obywatelski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) dotyczący doprecyzowania zasad kwalifikacji do wyższej grupy zawodowej w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników.

Ważne Prezentowane propozycje są na bardzo wstępnym etapie prac legislacyjnych. Jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, punktem wyjścia do dalszych działań będzie dyskusja z wszystkimi członkami Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, zaplanowana na 18 listopada 2024 roku. Podczas tego spotkania przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców będą mogli zgłaszać uwagi, poprawki i dodatkowe postulaty.

Jeśli po listopadowym spotkaniu zostanie wybrana ścieżka rządowa procedowania projektu, Ministerstwo Zdrowia: