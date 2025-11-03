Dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Nowe przepisy

Z urzędu pracy należą się dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Kiedy złożyć wniosek? Co zmieniły nowe przepisy?

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem, które ma mobilizować osoby bezrobotne do aktywnego i samodzielnego szukania pracy lub założenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, powrotu na rynek pracy. Komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić? Co jeszcze warto wiedzieć o dodatku aktywizacyjnym?

Osoby, które straciły pracę, zakończyły lub zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej, spełniają określone warunki i zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni, mogą liczyć na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli w trakcie pobierania tego świadczenia wrócą na rynek pracy – samodzielnie znajdą pracę lub otworzą działalność gospodarczą – mogą liczyć na dodatek aktywizacyjny. W ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia czytamy, że jest to świadczenie wypłacone osobie, która, będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo rozpoczęła działalność gospodarczą.

Zatrudnienie a inna praca zarobkowa

Przepis ten rozróżnia podjęcie pracy na zatrudnienie i inną pracę zarobkową. Co się kryje pod tymi pojęciami? Zgodnie z ww. ustawą, zatrudnieniem jest wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy (najczęściej umowy o pracę), stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą (tzw. chałupnictwo). Inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług), umowy o pomocy przy zbiorach lub w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Nowością, którą wprowadziły 1 czerwca 2025 r. przepisy ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, jest możliwość uzyskania dodatku aktywizacyjnego w przypadku założenia działalności gospodarczej. Wcześniej świadczenie to przysługiwało wyłącznie za samodzielne podjęcie pracy (zatrudnienia, innej pracy zarobkowej).

W przypadku wysokości dodatku aktywizacyjnego również doszło do małej, ale korzystnej zmiany. W przepisach obowiązujących przed 1 czerwca 2025 r. wysokość dodatku aktywizacyjnego była określona do 50% zasiłku dla bezrobotnych. Oznaczało to, że świadczenie mogło być przyznane w kwocie niższej niż 50% zasiłku. W aktualnych przepisach czytamy:

„Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.”

Oznacza to, że obecnie dodatek jest w każdym przypadku przyznawany w tej samej kwocie – 50% zasiłku dla bezrobotnych, czyli obecnie (listopad 2025 r.) 861,00 zł.

Ważne Dodatek aktywizacyjny wynosi 861 zł.

Każda osoba, która jest uprawniona do dodatku aktywizacyjnego, powinna jak najszybciej złożyć wniosek o takie świadczenie (najlepiej razem z wnioskiem o wyrejestrowanie z powodu podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej). W przepisach czytamy:

„Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny od dnia złożenia wniosku po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej albo prowadzenia działalności gospodarczej.”

Ważne Oznacza to, że dodatek jest naliczany od dnia złożenia wniosku, zatem nie warto zwlekać, aby nie stracić dni, za które przysługiwałoby świadczenie.

Wypłata dodatku aktywizacyjnego

Warto dodać, że dodatek aktywizacyjny, podobnie jak zasiłek dla bezrobotnych, wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu na rachunek płatniczy, do 14-tego dnia kolejnego miesiąca w terminach ustalonych przez urząd pracy.

Kiedy urząd pracy nie przyzna dodatku aktywizacyjnego?

Zgodnie z przepisami, dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy:

a) zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, który był jego ostatnim pracodawcą, lub dla którego ostatnio wykonywał inną pracę zarobkową przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

b) pracy za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

2) przebywania na urlopie bezpłatnym;

3) nieobecności nieusprawiedliwionej;

4) podjęcia działalności gospodarczej w wyniku otrzymania dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej lub innych środków publicznych;

5) podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej w wyniku otrzymania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (na warunkach opisanych w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia);

6) zgłoszonego do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.