Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Jak zwiększyć wysokość emerytury? Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21) nie każdemu przynosi korzyść

Jak zwiększyć wysokość emerytury? Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21) nie każdemu przynosi korzyść

04 listopada 2025, 09:23
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Jak zwiększyć wysokość emerytury? Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek
Jak zwiększyć wysokość emerytury? Należy złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21), ale nie każdemu przynosi on korzyść. Kto powinien złożyć wniosek, a kto nie? ZUS tłumaczy.

Jak zwiększyć wysokość emerytury?

W mediach pojawiają się ostatnio informacje o specjalnym wniosku, który pozwala zwiększyć wysokość emerytury. Chodzi o wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. ZUS wysłał go w tym roku do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów razem z PIT za 2024 rok. Jednak nie dla każdego taki wniosek będzie korzystny.

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł ma symbol EPD-21. - Jeśli emeryt lub rencista złoży taki wniosek w ZUS, to z jego emerytury, renty, a także dodatkowych rocznych świadczeń („trzynastki” i „czternastki”) nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Będzie tak do momentu, aż suma świadczeń w danym roku przekroczy 30 tys. zł. – dodaje.

Kiedy wniosek będzie niekorzystny?

Rzeczniczka precyzuje, że wówczas (po przekroczeniu 30 tys. zł) ZUS zacznie pobierać ze świadczenia miesięczne zaliczki na podatek w wysokości 12 proc. (bez pomniejszania zaliczki o 300 zł), a kwota do wypłaty będzie niższa niż przed złożeniem wniosku EPD-21.

Kto powinien złożyć wniosek EPD-21?

- Złożenie wniosku powinny rozważyć osoby, które mają pobieraną zaliczkę na podatek z trzynastej i czternastej emerytury, ale ich roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł – mówi Kowalska-Matis. - W ich przypadku urząd skarbowy zwraca zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną tylko z trzynastki i czternastki, ale dopiero po rozliczeniu rocznym - dodaje.

Jeśli jednak taki emeryt lub rencista złoży wniosek EPD-21, to ZUS nie będzie pobierał zaliczki również z tych dodatkowych rocznych świadczeń. Wypłata trzynastki i czternastki będzie wyższa, a po zakończeniu roku podatkowego najprawdopodobniej nie powstanie nadpłata podatku.

O ile można zwiększyć wysokość emerytury?

Według rzeczniczki, w zależności od konkretnego przypadku świadczenie na rękę wzrośnie wtedy od kilkunastu do nawet ok. 400 zł. Jednak nie dla każdego wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek będzie korzystny.

- Nie opłaci się to tym osobom, których roczne dochody z wszystkich źródeł przekraczają 30 tys. zł. Wśród osób z niskimi świadczeniami w ZUS są takie, które np. pobierają drugie świadczenie z innej instytucji lub wynagrodzenie za pracę. W ich przypadku łączne dochody mogą przekraczać kwotę wolną od podatku – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Jeżeli emeryt lub rencista złoży w ZUS wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek, mimo że jego roczny dochód przekroczy 30 tys. zł, to po zakończeniu roku w rozliczeniu z urzędem skarbowym może powstać niedopłata podatku. Raz złożony wniosek EPD-21 będzie obowiązywał także w kolejnych latach, aż do czasu, gdy świadczeniobiorca go wycofa lub złoży inny wniosek podatkowy. Klient zawsze sam podejmuje decyzję, co do wniosku, ale w tej sytuacji warto, by rozważył pozostanie przy pobieraniu zaliczek na podatek przez ZUS.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Wielkie zmiany w emeryturach. Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
Wielkie zmiany w emeryturach. Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
Nawet ok. 400 zł wyższa emerytura netto. Ale trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury lub renty bez potrącenia podatku
Nawet ok. 400 zł wyższa emerytura netto. Ale trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury lub renty bez potrącenia podatku
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Źródło: INFOR
Zapisz się na newsletter

Kadry
Jak zwiększyć wysokość emerytury? Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21) nie każdemu przynosi korzyść
04 lis 2025

Jak zwiększyć wysokość emerytury? Należy złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21), ale nie każdemu przynosi on korzyść. Kto powinien złożyć wniosek, a kto nie? ZUS tłumaczy.
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
03 lis 2025

Czy możliwe jest wsteczne 800 plus za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? Komisja Sejmowa a analizująca petycję w niniejszej sprawie - wskazała na ważne aspekty tego pomysłu. Czy świadczenie mogłoby zawierać aż tak szeroki zakres podmiotowy?
Dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Nowe przepisy
03 lis 2025

Z urzędu pracy należą się dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Kiedy złożyć wniosek? Co zmieniły nowe przepisy?
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
04 lis 2025

30 września 2025 roku Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów, wydał istotną i godną uwagi uchwałę, która ma bezpośrednie znaczenie dla pracowników w wieku 50+. Sprawa dotyczyła analizy kwestii prawnej: czy przepis zakazujący wypowiedzenia umowy o pracę, zawarty w art. 39 Kodeksu pracy, obejmuje również zatrudnienie na czas określony, nawet wtedy, gdy umowa wygasa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?

Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie wszystkich, bo nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie podpisane
03 lis 2025

Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie jest już podpisane, a nowe zasady będą już niedługo stosowane w praktyce. Kobiety nie kryją zadowolenia - i słusznie, należy im się to!
Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]
04 lis 2025

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie da niemałą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie, za listopad 2025 r. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje, zresztą podobnie jak wielu organizacji, które wypowiadały się w tej kwestii. W debacie opinii publicznej, w Internecie już pojawiają się pierwsze krytyczne jak i aprobujące głosy co do nowych regulacji.
Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
01 lis 2025

Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ
03 lis 2025

Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ. Wszystko za sprawą nowej ustawy, którą podpisał Prezydent Karol Nawrocki. Nowe reguły wprowadzają pewnego rodzaju selektywność dostępu do usług, modyfikują system opłat i ograniczają kompetencje wojewody w zakresie zwolnień, jednocześnie oferując alternatywny program wsparcia ułatwiający aktywizację. Szczegóły (tych momentami kontrowersyjnych przepisów )poniżej.

Dynamika wzrostu zatrudnienia obcokrajowców [Komentarz]
31 paź 2025

Na początku roku w Polsce pracowało 1 mln 45 tys. cudzoziemców – o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Obcokrajowcy stanowią obecnie 6,4 proc. wszystkich pracujących. Choć wzrost wobec ubiegłego roku jest niewielki, w perspektywie dekady zmiana jest ogromna – w 2013 r. legalnie zatrudnionych było zaledwie 93 tys. osób, dziś już blisko 1,2 mln.
Kto nadużywa zwolnień lekarskich: wszyscy, ale nie młodzi pracownicy. To kwestia nie tylko zdrowia
01 lis 2025

Polacy z roku na rok coraz częściej korzystają z L4 - tak przynajmniej wynika z najnowszych statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale czy wszyscy tak samo chętnie? Niekoniecznie. Podczas gdy starsi pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich, młodzi nadużywają... własnego zdrowia!

